Ba loài cá quý tưởng tuyệt chủng bất ngờ được hồi sinh tại Việt Nam: Thành đặc sản, đem về "mỏ vàng" lớn
Từng đứng trước nguy cơ biến mất khỏi môi trường tự nhiên, cá mè vinh, cá mát và cá tra nay đã được hồi sinh thành công tại Việt Nam. Không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, ba loài cá này còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể, mở rộng cơ hội xuất khẩu và phát triển du lịch cộng đồng.
Cá mè vinh trở thành “đặc sản triệu đồng”
Cá mè vinh (Barbonymus gonionotus) từng gần như tuyệt chủng do bị khai thác quá mức. Tại Đồng Tháp, người dân đã chủ động ươm giống trong ao và thả lại môi trường tự nhiên, giúp loài cá này phục hồi nhanh chóng. Nhờ khả năng thích nghi tốt và kỹ thuật nuôi bài bản, cá mè vinh hiện không còn là của hiếm.
Cá mè vinh
Hiện nay, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 150 ha ao nuôi cá mè vinh, đem lại doanh thu hàng chục tỉ đồng mỗi năm cho người dân. Thịt cá mềm, thơm, giàu dinh dưỡng và được bán với giá 180.000–220.000 đồng/kg, tương đương vài triệu đồng cho một con cá lớn tới 5 kg.
Cá mát trở lại bàn ăn
Cá mát (hay cá niên) từng là niềm tự hào của suối Nặm Cướm, tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, nạn săn bắt tận diệt khiến loài này gần như biến mất vào năm 2007.
Cá mát
Cuối năm 2022, địa phương đã triển khai đề án bảo tồn cá mát, bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sống, lập đội tuần tra và gắn biển cấm khai thác. Người dân đồng lòng thực hiện, tạo điều kiện cho đàn cá hồi sinh. Sự trở lại của cá mát không chỉ khơi dậy đặc sản vùng cao mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, thu hút du khách đến trải nghiệm và thưởng thức ngay tại suối.
Cá tra – từ nuôi trồng nội địa đến xuất khẩu hàng trăm triệu USD
Cá tra hiện là một trong những sản phẩm thủy sản chủ lực của Việt Nam, đặc biệt trong xuất khẩu. Nhờ chính sách tái cơ cấu nuôi trồng và mở rộng thị trường, giá trị ngành cá tra ngày càng tăng.
Năm 2024, xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ đạt gần 345 triệu USD, tăng 27% so với năm trước. Tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp lớn như Vĩnh Hoàn và Nam Việt đã bắt tay với hệ thống bán lẻ, giúp doanh thu sản phẩm tăng hơn 40%. Thành công này biến cá tra không chỉ là “cầu nối” kinh tế quốc tế mà còn là sản phẩm chủ lực trên bàn ăn người Việt.
