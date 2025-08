Kiếm hàng chục tỷ/năm nhờ nuôi loài “khó đẻ, dễ chết”

Từ bác sĩ thú y thất nghiệp đến ông chủ trang trại

Hua Xing Yao, người Giang Tô (Trung Quốc) từng làm nghề thú y tại một nông trường lớn ở Tân Cương. Tuy nhiên sau vài năm, anh buộc phải nghỉ việc do công ty thay đổi thể chế.

Để kiếm sống, anh mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ tại chợ nông sản Tế Xương và kiếm được hơn 800.000 NDT trong mười năm. Tuy nhiên, đây không phải công việc anh muốn làm. Yao thật sự yêu thích nghề chăn nuôi và thú y. Đặc biệt, đã nhiều năm qua, anh luôn ước mơ được mở một trang trại riêng.

Tình cờ, Yao nghe nói rằng chăn nuôi những loài đặc biệt sẽ dễ có lời và hươu đỏ là một trong số đó. Toàn thân hươu đỏ đều là báu vật, sản lượng gạc rất cao. Mỗi năm, một con hươu đỏ có thể cho khoảng 10 kg gạc. Với giá 6.000 NDT (21 triệu đồng)/kg vào thời điểm đó - năm 2018, một con hươu đỏ trưởng thành có thể mang lại 60.000 NDT(213 triệu đồng) chỉ nhờ bán gạc. Ngoài ra, gạc hươu đỏ rất được ưa chuộng ở thị trường trong nước nên người nuôi không cần lo lắng về đầu ra.

Dương vật hươu, huyết hươu, nhau hươu đều là những vị thuốc quý, nổi tiếng với các công dụng cho sức khỏe nam giới nên rất được ưa chuộng trong cuộc sống hiện đại.

Tuy nhiên, dù hươu đỏ có thể mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng việc nuôi chúng rất khó khăn. Những chú hươu con có tỷ lệ sống sót rất thấp và chu kỳ sinh trưởng tương đối dài. Vì vậy, nhiều người không dám mạo hiểm nuôi hươu đỏ. Điều này dẫn đến việc thị trường sản phẩm từ hươu đỏ có ít cạnh tranh và nguồn cung trở nên khan hiếm.

Biết được điều này, Yao lập tức cảm thấy hứng thú. Bởi anh vốn học chuyên ngành chăn nuôi và thú ý, giải quyết vấn đề sinh tồn của hươu đỏ không phải là vấn đề lớn đối với Yao.

Để tìm hiểu tình hình sinh trưởng của hươu đỏ, Yao đã đến một số trang trại hươu đỏ địa phương để khảo sát. Nhờ vậy, anh phát hiện phương pháp chăn nuôi của những trang trại này rất thiếu khoa học, tư duy bán hàng còn lạc hậu. Yao cho rằng nếu anh tiếp quản việc chăn nuôi và quản lý, chắc chắn có thể tăng thu nhập từ hươu đỏ lên gấp mười lần.

Năm 2018, Yao đã đầu tư hơn 600.000 NDT (2,1 tỷ đồng) để xây dựng trang trại hươu đỏ, nhập 12 con hươu đỏ tuyệt đẹp để nhân giống.

Năm thứ hai, Yao đã gặp phải vấn đề sinh sản mà mọi người vẫn nói. 5 con hươu cái mang thai sắp sinh, đều gặp phải tình trạng khó đẻ, khiến anh vô cùng lo lắng.

Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia lai tạo, Yao đành phải tiêm thuốc mê cho hươu đỏ cái để giúp chúng sinh nở theo phương pháp nhân tạo. Tuy nhiên, di chứng do gây mê khi sinh nở gây ra chính là nguyên nhân cốt lõi khiến tỷ lệ sống sót của hươu đỏ con cực kỳ thấp.

Vì thuốc gây mê phải mất gần 20 giờ để chuyển hóa trong cơ thể hươu cái, nên trong thời gian này, hươu cái không có ký ức gì về việc sinh con. Do đó, khi hươu cái thức dậy, nó không thể nhận ra con mà mình đã sinh ra, và do đó nó từ chối cho con bú.

Điều này khiến Yao rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi đối mặt với những con hươu con đói bụng. Nếu hươu con mới sinh không thể bú sữa non trong vòng hai giờ, tỷ lệ tử vong của chúng sẽ cực kỳ cao.

Vào thời khắc quan trọng này, kiến thức chuyên môn đã cứu Yao một phen. Anh cho rằng sữa non của bò, cũng như sữa non của động vật có vú có giá trị dinh dưỡng cao và có thể thay thế hoàn toàn sữa non của hươu cái. Vì hươu mẹ không chịu cho hươu con bú, Yao quyết định cho chúng uống sữa non của bò.

Anh đổ sữa non vào bình, cắm ống hút vào và cho hươu con bú sữa, giống như cho trẻ con uống nước bằng ống hút. Chính phương pháp này đã cứu sống hươu con, nâng tỷ lệ sống sót của hươu con lên hơn 90%.

Mặc dù phương pháp này sẽ làm tăng chi phí nhân công, nhưng nó cũng mang lại cho Yao những lợi ích bất ngờ.

Vì hầu hết hươu đỏ đều sống hoang dã hoặc được nuôi nhốt, bản năng hoang dã của chúng rất mạnh, nên những con được nuôi rất khó chấp nhận thức ăn nhân tạo. Tuy nhiên, hươu con được nuôi sẽ trở nên rất ngoan ngoãn và sẵn lòng gần gũi với con người. Điều này cũng giải quyết vấn đề hươu đỏ khó nuôi và chậm lớn.

Ban đầu, một số người cho rằng việc Yao tăng chi phí nhân công để nuôi hươu con là không đáng. Tuy nhiên, theo quan điểm của anh, việc bỏ ra 10.000 NDT (35,5 triệu đồng) chi phí nhân công để cứu đàn hươu con trị giá hàng trăm nghìn NDT là một khoản đầu tư xứng đáng.

Vay tiền mua hươu khi thị trường “lao dốc” và cái kết mỹ mãn

Tuy nhiên, khó khăn dường như vẫn tìm đến Yao. Đúng lúc trang trại hươu đỏ của anh đang phát triển mạnh mẽ, thị trường nhung hươu toàn khu vực Tân Cương lại lao dốc vì một số lý do. Giá từ vài nghìn NDT/kg những năm trước giảm xuống chỉ còn khoảng 400 NDT (1,4 triệu đồng)/kg.

Trước tình hình thị trường ảm đạm như vậy, nhiều người cùng ngành đã bắt đầu bán hươu để hòa vốn, thậm chí có người tuyên bố phá sản. Tuy nhiên vào thời điểm này, Yao đã đưa ra một quyết định gây sốc, anh quyết định đi ngược lại xu hướng.

Anh không những không bỏ cuộc mà còn tiếp tục mua vào số lượng lớn hươu đỏ. Điều này khiến gia đình và đồng nghiệp của anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Yao cảm thấy mình không thể chạy theo thị trường bán hươu đỏ và các sản phẩm liên quan. Vào thời điểm mọi người đều gặp khó khăn, Yao cảm thấy chỉ cần kiên trì chờ giá thị trường hồi phục, anh có thể trở thành người dẫn đầu toàn bộ ngành sản phẩm hươu đỏ.

Lúc đó, giá một con hươu đỏ chỉ còn 1.500 NDT (5,3 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với trước đó là 8.000 NDT (28,4 triệu đồng). Sau khi giá thị trường hồi phục, con hươu này vẫn có thể mang lại cho anh thu nhập hơn 100.000 NDT (355 triệu đồng). Thậm chí, Yao còn vay tiền để mua.

Quả thực đúng như Yao dự tính, trải qua giai đoạn suy thoái, tình hình thị trường hươu đỏ cuối cùng cũng được cải thiện.

Để thu hồi vốn, Yao đã bán hơn 100 con hươu đỏ, trả hết nợ và đầu tư 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) để xây dựng kho đông lạnh gạc tươi.

Lúc này, gia đình và bạn bè của Yao đều cho rằng anh đã bị điên. Anh vừa trả hết nợ nần lại tiếp tục đầu tư xây kho lạnh, chẳng lẽ anh không sợ mất trắng sao?

Tuy nhiên theo Yao, thông lệ truyền thống là sau khi cắt gạc để bán, giá bán sẽ do thương lái quyết định sau khi so sánh giá từ ba cửa hàng khác nhau. Do gạc tươi có thời hạn sử dụng rất ngắn, nên những người nông dân bán gấp sẽ không được lợi nhiều.

Hiện nay, anh bảo quản đông lạnh các sản phẩm như gạc hươu, dương vật hươu và máu hươu trong kho lạnh và không bán ra thị trường. Anh sẽ bán khi thị trường khan hiếm hàng. Nhờ vậy, anh có thể kiểm soát hoàn toàn giá cả.

Một năm nữa lại trôi qua, lúc này, giá thị trường đã tăng cao, Yao quyết định bán hết sản phẩm hươu còn tồn kho. Lúc này, một thương lái ở Ürümqi (Tân Cương) tìm đến Yao. Sau khi hỏi giá gạc hươu, thương lái quay đi. Ông ta cảm thấy gạc hươu của Yao quá đắt, nhưng Yao rất tự tin vào chất lượng gạc hươu của mình. Anh quyết định bán với giá 2.200 NDT (7,8 triệu đồng)/kg và từ chối mặc cả.

Không ngờ, vài ngày sau, người mua lại quay lại nhà Yao. Sau khi so sánh giá từ ba cửa hàng khác nhau, người này cảm thấy gạc hươu của Yao có chất lượng tốt hơn. Lông trên gạc hươu còn rõ ràng, chứng tỏ gạc hươu chưa bị hóa thạch hoàn toàn, các dưỡng chất bên trong không bị mất đi.

Ngược lại, gạc hươu từ những người nuôi khác tuy to đẹp nhưng lại trơ trụi, không có lông tơ, nghĩa là không có giá trị dinh dưỡng. Điều này khiến thương lái kia cảm thấy “tiền nào của nấy”, gạc hươu của Yao rất đáng giá nên người này quyết định hợp tác lâu dài với Yao.

Theo thời gian, Yao đã tạo dựng được danh tiếng tốt trong giới. Việc hợp tác với 7 đại lý có thể mang lại cho Yao hơn 2 triệu NDT (7,1 tỷ đồng) lợi nhuận mỗi năm.

Ngoài ra, Yao còn bán nhiều sản phẩm hươu đỏ đông lạnh với giá rất cao, chẳng hạn như tim hươu đỏ, phần máu bên trong tim có giá trị y học cao, hoặc như dương vật hươu có thể được bán với giá gần 4.000 NDT (14,2 triệu đồng) mỗi chiếc.

Sau đó, Yao đích thân đến các công ty nước ngoài học hỏi công nghệ sấy khô gạc hươu. Một kg gạc hươu khô có giá hơn 6.000 NDT (21,3 triệu đồng). Đặc biệt, những miếng sáp ở đầu gạc sau khi sấy khô có thể bán được với giá lên tới 170.000 NDT (hơn 603 triệu đồng)/kg.

Sau đó, Yao hợp tác với một nhà máy rượu để chế biến rượu dương vật hươu, rượu huyết hươu và các sản phẩm rượu khác. Doanh số hàng năm của Yao đạt 10 triệu NDT (35,5 tỷ đồng), nhờ bán các sản phẩm như hươu đỏ trưởng thành, gạc hươu đỏ đông lạnh và thịt hươu đỏ.