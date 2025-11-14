Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chi 2 triệu/đêm để… thuê sư tử đánh thức tận giường

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ
Sư tử sẽ đến tận giường bạn và chơi với bạn trong 7 phút dưới sự giám sát và hỗ trợ của nhân viên huấn luyện.

Dịch vụ sư tử đánh thức “gây sốt”: Giá tiền triệu/đêm vẫn đắt khách

Gần đây, một cư dân mạng ở Giang Tô (Trung Quốc) đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một khách sạn ở Tô Thiên cung cấp dịch vụ "đánh thức" bằng một chú sư tử con.

Trong video, một nhân viên dẫn một chú sư tử con vào phòng khách để đánh thức các “thượng đế”. Cư dân mạng tỏ ra rất thích thú và địa điểm này ngay lập tức được “truy lùng” ráo riết.

Được biết, đây là một khách sạn thuộc khu nghỉ dưỡng đồng quê Tianyuan, trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng có một khu triển lãm động vật. Dịch vụ thuê sư tử đánh thức cần phải đặt trước. Sư tử con có thể vào phòng và tương tác với khách ở khoảng cách gần. 

Loại phòng cung cấp dịch vụ này có giá 628 NDT (2,2 triệu đồng)/đêm, trong đó đã bao gồm đồ ăn tự chọn, quyền vui chơi không giới hạn trong khu giải trí. Dịch vụ sư tử đánh thức chỉ giới hạn cho 20 phòng/ngày. Thời gian trải nghiệm dịch vụ từ 8 - 10 giờ sáng. Khách lưu trú cần ký thỏa thuận dịch vụ trước với lễ tân.

Một nhân viên tại khu nghỉ dưỡng Tianyuan cho biết, các chú sư tử con có thể ở trong phòng khoảng 7 phút với sự hỗ trợ của nhân viên sở thú, nhưng du khách vẫn nên lưu ý về an toàn. Dịch vụ hiện đã kín chỗ đến gần cuối tháng 11 năm nay.

-14/11/2025 17:50 PM (GMT+7)
