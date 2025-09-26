Bế phụ nữ lên núi, xoa bóp chân: Dịch vụ leo núi Nga Mi gây sốc

Nở rộ dịch vụ bế phụ nữ leo núi

Người dùng mạng xã hội gọi dịch vụ bạn đồng hành leo núi là “vàng” – thuật ngữ lóng của Trung Quốc ám chỉ nội dung khiêu dâm. Dịch vụ bạn đồng hành leo núi mới xuất hiện tại một điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc đang bị chỉ trích vì mức độ tiếp xúc cơ thể đáng kể giữa các nam nhân viên và khách hàng nữ.

Các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục từ tháng 8 cho thấy những thanh niên cơ bắp, được thuê làm bạn đồng hành leo núi Nga Mi ở tỉnh Tứ Xuyên, bế khách nữ theo nhiều tư thế – trong tay, trên vai hoặc cõng trên lưng. Ngoài ra, các clip lan truyền còn cho thấy những người này xoa bóp chân cho khách hàng mặc váy ngắn, theo báo cáo từ tờ The Cover.

Trong hai năm qua, dịch vụ bạn đồng hành leo núi đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Những người này, hoạt động tự do thay vì do cơ quan quản lý du lịch núi tổ chức, thường là nam giới ở độ tuổi 20, phục vụ khách hàng từ trẻ em, phụ nữ đến người cao tuổi.

Những người đàn ông trẻ, lực lưỡng được thuê làm bạn đồng hành leo núi trên núi Emei ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, nơi họ cõng những người phụ nữ lên con đường dốc ở nhiều tư thế khác nhau. Ảnh: Douyin

Dịch vụ gây tranh cãi

Nhiều ý kiến cho rằng dịch vụ này cần thiết, vì bạn đồng hành không chỉ giúp mang hành lý mà còn cung cấp “hỗ trợ tinh thần”, khuyến khích người leo núi vượt qua mệt mỏi. Núi Nga Mi, một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc, có đỉnh cao 3.079 mét và đường leo dài 27km.

Một người tên Dương cho biết đội của anh đã hỗ trợ hơn 1.000 người leo núi Nga Mi trong năm qua. “Chúng tôi không chủ động tiếp xúc cơ thể với khách hàng. Chỉ hỗ trợ khi khách yêu cầu và giữ khoảng cách tôn trọng,” Dương giải thích với truyền thông.

Nhiều người cho rằng dịch vụ này rất quan trọng, vì những người bạn đồng hành không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng mang vác mà còn mang đến “sự hỗ trợ tinh thần” thiết yếu, khuyến khích người leo núi kiên trì khi họ cảm thấy mệt mỏi. Ảnh: Douyin

Dù một số người dùng mạng gọi dịch vụ này là “vàng”, Dương khẳng định: “Dịch vụ của chúng tôi lành mạnh, không liên quan đến bất kỳ hoạt động khiêu gợi nào.” Anh nói thêm rằng chỉ khoảng 1/10 khách yêu cầu được bế trong tay, thường là để chụp ảnh và diễn ra ngắn gọn.

Một người bạn đồng hành leo núi cho biết chỉ có một tỷ lệ nhỏ khách hàng yêu cầu được bế trên tay, chủ yếu là để chụp ảnh. Ảnh: Douyin

Theo Dương, phí dịch vụ dao động từ 500 đến 1.200 nhân dân tệ (260.000-631.000 đồng), tùy thuộc vào thời gian và độ phức tạp của hành trình. Đội của anh cung cấp các vật dụng cần thiết như gậy leo núi, áo mưa, mũ, băng bảo vệ đầu gối, đạo cụ chụp ảnh, thuốc men, thậm chí quay video bằng drone và tặng huy chương cho những người chinh phục đỉnh núi.

Một số người chỉ trích dịch vụ này là "khiêu dâm" vì hình ảnh hướng dẫn viên nam được nhìn thấy đang mát-xa chân cho khách hàng nữ. Ảnh: Douyin

Hiện có khoảng 50 bạn đồng hành đang hoạt động trên đường leo núi Nga Mi. Một nhân viên từ Ủy ban Quản lý Núi Nga Mi cho biết dịch vụ này không do họ cung cấp chính thức và sẽ xin ý kiến cấp trên để quản lý ngành nghề mới này.

Luật sư Phàn Chí Vĩ từ Văn phòng Luật Sư Tứ Xuyên Tiên Sơn nhấn mạnh rằng bạn đồng hành cần xác định rõ ranh giới dịch vụ. “Họ chỉ nên cung cấp dịch vụ trong khả năng và giấy phép kinh doanh, đồng thời giảm thiểu tiếp xúc cơ thể không cần thiết với khách nữ và bảo vệ quyền riêng tư của họ,” Luật sư Phàn nói với báo chí.