Nở rộ dịch vụ ăn theo diễu binh

Nghe dự báo thời tiết có mưa, cô chi thêm 100.000 đồng thuê sẵn một chiếc ô cỡ lớn, giao đến tận nơi khi cần. Bữa trưa của cả gia đình cũng được giải quyết bằng cơm hộp 100.000 đồng một suất, mì tôm pha sẵn 50.000 đồng một hộp.

Nhẩm tính, chi phí cho một ngày chờ xem diễu binh của gia đình khoảng hai triệu đồng cho bốn người. "Ở đây không thiếu thứ gì, gọi là có, tôi khỏi phải lo mang vác lỉnh kỉnh", Minh Anh, 27 tuổi, nói.

Người dân xếp hàng chờ xem tổng duyệt diễu binh trên đường Trần Phú, Hà Nội, sáng 29/8. Ảnh: Nguyễn Đông

Chị Thanh Lan, 40 tuổi, cùng nhóm bạn từ Nghệ An ra Hà Nội cũng bất ngờ trước sự sôi động của các dịch vụ. Ra đến đường Hùng Vương từ đêm 28/8, chị Lan kiệt sức khi phải xách 3-4 túi đồ ăn, nước uống, ghế gấp. Chị nhận ra mọi người xung quanh đều thuê bạt, thảm với giá 100.000 - 200.000 đồng, tiết kiệm hơn thì mua bìa carton với giá chỉ 20.000-30.000 đồng. Những đồ thiết yếu ở đây đều có bán phục vụ tại chỗ. "Biết thế này tôi đã không vác đồ từ quê ra, lên đây mua tuy tốn thêm chút tiền nhưng đỡ tốn sức", chị Lan nói.

Theo khảo sát của VnExpress, một "hệ sinh thái" kinh doanh tự phát đã hình thành dọc các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua từ ngày 21/8. Dịch vụ giữ chỗ theo nhóm có giá từ 500.000 đồng đến hai triệu đồng, tùy vị trí và số lượng người. Đội quân bán hàng rong len lỏi khắp nơi, cung cấp đủ thứ từ quạt giấy, cờ hoa giá 5.000-10.000 đồng, ghế nhựa, áo mưa giá 20.000-40.000 đồng mỗi sản phẩm.

Nhiều cửa hàng mặt phố cũng nhanh chóng chuyển đổi mô hình. Các tiệm bán tranh, đồ thể thao trên phố Nguyễn Thái Học chuyển sang bán cờ, quần áo in hình cờ đỏ sao vàng, bạt trải và bìa carton. Các hộ dân gần đó mở dịch vụ bán cơm hộp, mì tôm pha sẵn và trông xe máy với giá 50.000 - 100.000 đồng, tùy thời gian.

Một người bán hàng rong mũ, quạt, nón cờ đỏ sao vàng trên phố Điện Biên, sáng 29/8. Ảnh: Nga Thanh

Chị Phan Hường, chủ một tiệm bún bò trên đường Nguyễn Thái Học, cho biết mấy ngày nay quán đã chuyển sang bán nước giải khát bởi nhu cầu tăng vọt. Thay vì chỉ phục vụ tối đa 20 khách ăn trong nhà, chị bán được hơn 100 cốc nước ép mỗi buổi, giá trung bình 50.000 đồng một cốc, doanh thu khoảng 5 triệu đồng.

"Giá cao hơn ngày thường do nguyên liệu đầu vào cũng tăng chứ tôi không có ý định chặt chém khách hàng", chị Hường nói. Theo quan sát của chị, cả khu phố đều chuyển sang kinh doanh các mặt hàng phục vụ người chờ xem diễu binh, từ bán đồ ăn nhanh như ngô, khoai chiên, bánh mì đến cho thuê ghế ngồi.

Các tuyến phố như Tràng Tiền, Hàng Bài, Lê Duẩn, Liễu Giai - Văn Cao cũng nở rộ dịch vụ ăn theo. Bà Hồng, chủ một quán nước gần Cung thể thao Quần Ngựa (phường Ba Đình), đã xếp khoảng 70 ghế nhựa cho thuê từ buổi hợp luyện ngày 24/8. Với giá 20.000 - 50.000 đồng một ghế, mỗi buổi bà thu về khoảng hai triệu đồng, chưa kể tiền bán nước. Giải thích về việc cho thuê chỗ trên vỉa hè, bà Hồng cho rằng mình chỉ "thu phí cho mượn ghế".

Dịch vụ "cho đi vệ sinh nhờ" cũng xuất hiện với giá 20.000 đồng cho người lớn và 10.000 đồng với trẻ em tại một số cửa hàng trên phố Liễu Giai. Nhân viên giải thích mức phí này để bù chi phí điện nước và dọn dẹp. Trong bối cảnh các nhà vệ sinh công cộng gần như không thể tiếp cận do rào chắn và đám đông, nhiều người đành chấp nhận. "Giờ muốn dùng nhà vệ sinh công cộng chắc phải mọc cánh mà bay", chị Quỳnh, 30 tuổi, ở Từ Liêm nói.

Một cửa hàng trên phố Lê Trực bán bìa carton để ngồi cho người có nhu cầu ngồi xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh, chiều 29/8. Ảnh: Nga Thanh

Hiện tượng kinh doanh tự phát này có nhiều ý kiến trái chiều. Một luồng ý kiến cho rằng đây là quy luật "cung - cầu", thể hiện sự nhạy bén kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều người phản đối việc "thổi giá" quá cao.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, những dịp lễ lớn như 80 năm Quốc khánh thu hút lượng lớn du khách đến Hà Nội, tạo cú hích cho các ngành dịch vụ từ chính thống như khách sạn, nhà hàng cho đến tự phát. "Nhưng việc nâng giá bán các mặt hàng lên gấp hai, ba lần thị trường là hành vi cần được xử lý. Thêm vào đó, việc cho thuê ghế, thang còn ảnh hưởng đến trật tự đô thị", ông Trung nêu quan điểm.

Lực lượng chức năng của Hà Nội đã vào cuộc. Chiều 27/8, Công an phường Ô Chợ Dừa đã xử lý một người đàn ông mang 10 ghế nhựa ra vỉa hè phố Nguyễn Thái Học cho thuê. Cùng ngày, 5 trường hợp tương tự cũng đã bị xử lý. Những hành vi này được đánh giá là phản cảm, lợi dụng sự kiện để trục lợi.

Một cửa hàng trên phố Nguyễn Thái Học cho thuê ghế và chỗ giá 100.000 đồng/người, chiều 27/8. Nguồn: Phạm An

Để tránh phụ thuộc vào các dịch vụ tự phát, nhiều gia đình chọn cách tự chuẩn bị. Chị Ánh Trang, 27 tuổi, ở Hải Phòng, cho biết gia đình sẽ lên Hà Nội sớm, ưu tiên tìm các vị trí gần nhà vệ sinh công cộng hoặc hàng quán cho đi nhờ miễn phí. Họ chuẩn bị sẵn ghế gấp, đồ ăn, nước uống và tính đến cả phương án dùng bỉm cho người già, trẻ nhỏ.

"Gia đình tôi ưu tiên tự chuẩn bị, nhưng cũng sẵn sàng tâm lý sử dụng dịch vụ bên ngoài trong trường hợp cấp bách", chị Trang nói.