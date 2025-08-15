Ngư dân bắt được cá da trơn khổng lồ dài gần 3 mét sau trận chiến 50 phút

Jakub Vagner, 43 tuổi, một ngư dân nổi tiếng trên truyền hình, thực hiện vụ bắt cá vào ngày 4/8 tại hồ chứa Vranov, Cộng hòa Séc. Ông chia sẻ với Dailymail rằng đây là “trận chiến khó khăn nhất” trong sự nghiệp câu cá da trơn của mình tại quê nhà.

Jakub Vagner nâng đầu con cá da trơn khổng lồ tại hồ chứa Vranov. Nguồn: Dailymail

Vagner phát hiện con cá vào sáng sớm, khi thuyền của ông trôi qua một vách đá nhô ra. Ông sử dụng cần câu tự chế, kiên nhẫn chờ đợi. “Sau 10 phút không có động tĩnh, con cá bất ngờ lao vào bẫy,” ông kể.

Trận chiến bắt đầu từ đó. Vagner cho biết ông gần như không thể giữ cần câu vì sức mạnh của con cá. Ông phải gọi bạn hỗ trợ để kéo nó lên bờ sau gần 50 phút chiến đấu. “Tôi run rẩy, hoàn toàn kiệt sức,” ông nói.

Con cá da trơn dài 2,68 mét, với kích thước “to và rộng đáng kinh ngạc,” được Vagner mô tả là “gần như hoàn hảo” và có tiềm năng phát triển lớn hơn. Sau khi chụp ảnh lưu niệm, ông thả con cá về hồ, thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường.

Vagner nhấn mạnh, việc bắt cá lớn không chỉ là đam mê mà còn đòi hỏi sự tận tụy và quyết tâm. “Tôi không bao giờ giết cá. Tôi hy vọng con cá này sẽ tiếp tục lớn lên,” ông chia sẻ.

Vụ bắt cá thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, với nhiều người ca ngợi kỹ năng và tinh thần của Vagner. Đây là lần đầu tiên một con cá da trơn kích thước khủng như vậy được ghi nhận tại hồ Vranov trong những năm gần đây.