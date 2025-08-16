Đại gia bỏ tài sản lên núi nuôi gà, giờ đút túi 14 tỷ/năm

Bỏ phố lên núi, vay tiền con ruột để nuôi gà

Ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), có một người đàn ông tên là Lưu Quân, năm nay đã 60 tuổi, là một người dám “bỏ phố về rừng” để làm nông dân nuôi gà. Ông từng là một người tài giỏi, sở hữu số tài sản lên tới hàng triệu NDT. Tuy nhiên sau khi ly hôn, ông đã để lại phần lớn tài sản cho vợ cũ.

Sau khi gặp gỡ và kết hôn với người vợ mới kém 24 tuổi, ông và vợ cùng bỏ phố về rừng để khởi nghiệp từ số vốn ít ỏi còn lại.

Dân làng trên núi lúc đó không thể hiểu nổi vì sao ông Quân lại có quyết định ngược đời như vậy. Bởi cuộc sống trên núi tồn tại muôn vàn khó khăn.

Lúc vợ chồng ông mới lên núi sống, những ngôi nhà lụp xụp không đủ khả năng che mưa, che gió. Muốn lấy nước, họ thậm chí còn phải đi bộ một quãng đường dài.

Dù vậy, bất chấp khó khăn, ông Quân vẫn dồn hết sức để khởi nghiệp nuôi gà đen. So với gà thường, gà đen có giá cao hơn gấp 3 lần vì thịt của chúng rất ngon và mềm. Ông và vợ còn tự ấp trứng để tiết kiệm tiền mua con giống. Thậm chí trong thời điểm khó khăn nhất, ông còn phải vay tiền con gái mình. Thế nhưng, lần khởi nghiệp này đã thất bại thảm hại, cả đàn gà con đều chết.

Không nản chí, ông quyết định thử lại từ đầu. Ban ngày ông cho gà ăn, đến đêm lại canh gác chuồng gà. Ông tự mình tìm cách trộn thức ăn phù hợp để duy trì sự sống cho đàn gà. Đến năm thứ hai, quy mô trang trại được mở rộng, ông cũng thành công đăng ký thương hiệu.

Cuối cùng, sự chăm chỉ đã mang lại cho ông thành quả sau lần đầu thất bại. Chỉ sau vài năm, trang trại gà đã được xây dựng. Khi thương mại điện tử trở nên phổ biến, ông Quân còn mở một gian hàng trực tuyến để bán trứng gà đen. Những quả trứng gà từ trong núi sâu nay đến được với người tiêu dùng ở mọi thành phố lớn của Trung Quốc.

Đến năm 2010, ông đã kiếm được 4 triệu NDT (14,2 tỷ đồng)/năm từ số vốn đầu tư 80.000 NDT (285 triệu đồng) ban đầu. Trang trại gà hiện có diện tích hơn 200 mẫu, tạo việc làm cho hàng chục người dân địa phương. Những người trước đây từng cười nhạo ông nay lại không khỏi thán phục vị “đại gia gà” này. Thậm chí, ông Quân còn truyền dạy kỹ thuật nuôi gà cho dân làng để mọi người có thể làm giàu cùng nhau.