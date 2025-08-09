Apple sẽ rót vốn 100 tỷ USD về quê nhà, ai là người hưởng lợi?

Apple sẽ đầu tư thêm 100 tỷ USD để nâng cấp các cơ sở sản xuất của công ty tại Mỹ. Tuy nhiên, không có công ty mới nào được nêu tên, cũng không có nỗ lực nào cho thấy hãng sẽ chuyển toàn bộ hoạt động lắp ráp thiết bị sang Mỹ.

CEO Apple - Tim Cook (trái) và Tổng thống Donald Trump (phải).

Vào hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Mỹ - Donald Trump và Tim Cook đã đưa ra thông báo không mấy bất ngờ. Theo đó, Apple cam kết sẽ đầu tư nhiều hơn vào hoạt động sản xuất tại Mỹ với tổng giá trị cam kết lên tới 100 tỷ USD. Chính quyền tổng thống Trump hy vọng động thái này sẽ đưa hoạt động sản xuất linh kiện trở lại Mỹ.

Ông Tim Cook, CEO của Apple phát biểu:

"Hôm nay, chúng tôi tự hào tăng khoản đầu tư trên khắp Mỹ lên 600 tỷ USD trong 4 năm và khởi động Chương trình Sản xuất tại Mỹ mới của chúng tôi. Điều này bao gồm các dự án mới và mở rộng với 10 công ty trên khắp nước Mỹ. Các đơn vị này sản xuất các linh kiện được sử dụng trong các sản phẩm Apple - bán ra trên toàn thế giới và chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của Tổng thống."

Apple hợp tác với các đối tác tại tất cả 50 tiểu bang, tạo ra hơn 450.000 việc làm cho các nhà cung cấp và đối tác. Là một phần trong cam kết của mình, Apple có kế hoạch tuyển dụng trực tiếp 20.000 nhân viên tại Mỹ, tập trung vào R&D, kỹ thuật silicon, phát triển phần mềm và AI.

Đầu tư vào các công ty và cơ sở vật chất tại Mỹ

Thông báo này không nhằm mục đích hỗ trợ các công ty mới mà hướng đến các đối tác hiện tại. Tất cả các công ty được đề cập là bên hưởng lợi từ kế hoạch đầu tư hiện đang cung cấp linh kiện và dịch vụ cho Apple.

Danh sách các khoản đầu tư cho các công ty trong chuỗi cung ứng bao gồm:

- Amkor

- Applied Materials

- Broadcom

- Corning

- Coherent

- Global

- Foundries

- Global

- Wafers America

- Samsung

- Texas Instruments

Apple cũng đã công bố chi tiết về các cơ sở mới và mở rộng của mình trên khắp đất nước.

Danh sách này bao gồm nhà máy ở Houston đang được xây dựng để sản xuất máy chủ Apple. Với diện tích khoảng 23.000 mét vuông, nhà máy dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2026, đã sản xuất được đơn vị thử nghiệm đầu tiên vào tháng 7.

Cửa hàng của Apple.

Học viện Sản xuất Apple tại Detroit sẽ khai trương vào ngày 19/8. Học viện sẽ cung cấp các buổi tư vấn và khóa học cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để họ có thể áp dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến và AI vào chương trình sản xuất của mình.

Một trung tâm dữ liệu cũng đang được mở rộng tại Maiden, Bắc Carolina, hỗ trợ người dùng dịch vụ của Apple tại Bắc Mỹ. Công suất trung tâm dữ liệu cũng đang được mở rộng tại Iowa, Nevada và Oregon.

Cơ sở thứ hai của Apple tại Austin, Texas vẫn đang được xây dựng với hàng nghìn nhân viên làm việc tại 3 tòa nhà văn phòng đã hoàn thành.

Cục diện vẫn như cũ

Mặc dù khoản đầu tư trên là kết quả của chương trình nghị sự kinh tế "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump nhưng thỏa thuận này không có nhiều thay đổi về cục diện.

Vào tháng 2, ông Trump đã ca ngợi khoản đầu tư khổng lồ của Apple vào quốc gia này, được Apple tiết lộ là 500 tỷ USD. Khoản cam kết 100 tỷ USD mới này được cộng thêm vào khoản 500 tỷ USD từ đầu năm 2025. Tổng cộng, "Nhà Táo" sẽ cam kết đầu tư 600 tỷ USD trong 4 năm tới.

Thông báo này có phần bất thường so với các khoản đầu tư của Apple tại Mỹ. Apple đã từng đầu tư các khoản khá lớn vào Mỹ nhưng thường cách nhau vài năm, không phải vài tháng như năm nay.

Trước đây, "Táo Khuyết" đã tuyên bố khoản đầu tư 430 tỷ USD vào Mỹ năm 2021. Năm 2018, hãng cũng cho biết sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào quốc gia này. Cả 2 khoản đầu tư đều không diễn ra ngay lập tức mà trải dài trong nhiều năm.