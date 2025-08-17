Người phụ nữ nợ 604 triệu đồng nhờ ChatGPT giúp trả nợ - Kết quả đáng kinh ngạc!

Jennifer Allan, 35 tuổi, một nhân viên bất động sản và nhà sáng tạo nội dung ở Delaware, đã giảm đáng kể khoản nợ thẻ tín dụng 23.000 USD (khoảng 604 triệu đồng) nhờ sử dụng AI để thay đổi thói quen tài chính. Cô chia sẻ với Newsweek rằng mình gặp khó khăn về tiền bạc suốt đời do thiếu kiến thức tài chính, thường tránh lập ngân sách và cố gắng kiếm thêm để vượt qua vấn đề, nhưng không thành công.

Sau khi sinh con gái, Allan đối mặt với giai đoạn khó khăn với chi phí chăm sóc y tế và phục hồi sau sinh. Cô sử dụng thẻ tín dụng để duy trì cuộc sống, dẫn đến nợ tăng nhanh mà không nhận ra. Quyết tâm thay đổi, Allan thử thách bản thân sử dụng ChatGPT mỗi ngày trong 30 ngày để trả nợ, từ việc tìm kiếm nghề tay trái đến tổ chức tài chính.

Mỗi ngày, ChatGPT gợi ý một nhiệm vụ tiết kiệm hoặc kiếm tiền, như hủy dịch vụ thuê bao, bán đồ trên Facebook Marketplace, tìm tiền chưa nhận hoặc nhặt tiền lẻ trong nhà, giúp Allan kiếm hơn 100 USD. Một bước ngoặt lớn là phát hiện hơn 10.000 USD trong tài khoản chứng khoán và ứng dụng tài chính như Venmo mà cô không biết.

Đến ngày 30, Allan trả được 12.078,93 USD, gần một nửa khoản nợ. Cô tiết kiệm gần 600 USD chi phí thực phẩm bằng cách dùng đồ có sẵn trong bếp. Cộng đồng TikTok (@_jenn.allan) phản hồi tích cực, gọi đây là “kỳ tích”. Allan lên kế hoạch tiếp tục thử thách để trả nốt nợ.

Cô nhấn mạnh việc đối mặt với nợ mỗi ngày, theo dõi và chia sẻ công khai giúp cô vượt qua sự xấu hổ, cảm thấy tự tin. Theo Cục Dự trữ Liên bang New York, nợ hộ gia đình Mỹ đạt 18,2 nghìn tỷ USD quý 1/2025. Allan khuyên những người nợ không chờ “sẵn sàng” mà hãy bắt đầu, biến việc quản lý nợ thành thú vị và tận dụng AI để có cấu trúc không phán xét.