Giá dầu tăng mạnh nhất trong 3 tháng vì Nga hạn chế xuất khẩu

Sáng thứ Sáu (giờ địa phương), giá dầu Brent tăng 0,2% lên 69,6 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ nhích 0,4% lên 65,2 USD/thùng.

Tính cả tuần, cả hai loại dầu đều tăng hơn 4% – mức tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6 và cao nhất kể từ đầu tháng 8. Diễn biến này xuất phát từ việc nguồn cung bị siết chặt cùng những biến động địa chính trị liên quan đến Nga – Ukraine.

Nga đã đưa ra động thái gì?

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ áp dụng lệnh cấm một phần đối với xuất khẩu dầu diesel đến hết năm, đồng thời kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng.

Công suất lọc dầu suy giảm khiến Moscow có nguy cơ phải cắt giảm sản lượng khai thác, trong khi một số khu vực đã bắt đầu thiếu hụt nhiên liệu. Những động thái này góp phần đẩy giá dầu lên cao.

Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở dầu mỏ Nga và cảnh báo từ NATO rằng họ sẵn sàng đáp trả nếu Nga vi phạm không phận tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng.

Yếu tố nào đang kìm hãm đà tăng?

Bên cạnh áp lực nguồn cung, thị trường cũng đón nhận thông tin từ Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý II tăng trưởng 3,8% theo năm – mức điều chỉnh tăng đáng kể.

Dữ liệu này làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất. Tuần trước, Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm – lần đầu tiên kể từ tháng 12 – và phát tín hiệu sẽ tiếp tục cắt giảm trong thời gian tới.

Ngoài ra, việc Chính quyền khu vực Kurdistan (Iraq) thông báo sẽ nối lại xuất khẩu dầu trong vòng 48 giờ cũng là yếu tố khiến giá dầu chịu áp lực điều chỉnh.