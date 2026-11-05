10 năm trả tiền điện cho hàng xóm vì đấu nhầm công tơ

"Suốt 10 năm qua, tôi luôn sợ không dám dùng điều hòa", Nicole Niceforo chia sẻ hôm 3/11, cho hay đã phát hiện bất thường này từ sớm bởi hóa đơn tiền điện luôn cao ngất ngưởng.

Tháng 9/2016, Niceforo gửi email tới công ty Con Edison, yêu cầu cử kỹ thuật viên tới kiểm tra công tơ điện nhưng công ty lại đẩy trách nhiệm cho ban quản lý tòa nhà.

Niceforo phải chịu đựng cái nóng gay gắt suốt cả thập kỷ, thậm chí phải rút phích cắm các thiết bị điện tử khi ra khỏi nhà và rửa bát bằng tay để giảm hóa đơn tiền điện.

Nicole Niceforo chia sẻ về câu chuyện của mình trên sóng truyền hình ngày 3/11. Ảnh: Fox5

Cô ấy đã gửi nhiều email cho Con Edison nhưng được thông báo rằng chi phí tăng cao là do mùa hè nắng nóng và các yếu tố bên ngoài khác. Công ty hướng dẫn cô liên hệ với ban quản lý tòa nhà, họ kiểm tra đồng hồ điện bằng cách yêu cầu cô bật lò vi sóng để xác nhận công tơ điện vẫn hoạt động tốt.

Niceforo tiếp tục trả tiền điện đều đặn trong 9 năm sau, cho tới khi quyết liệt yêu cầu kiểm tra lại. Đó là lúc ban quản lý tòa nhà phát hiện đồng hồ điện của cô được đấu nối với một căn hộ tầng trên và Niceforo đã trả tiền điện cho hàng xóm trong suốt 10 năm qua.

"Tôi đã vô cùng phẫn nộ", Niceforo nói.

Con Edison thừa nhận sai sót và gửi lại hóa đơn đã được điều chỉnh. Có tháng, cô bị tính phí gần 180 USD trong khi hóa đơn thực tế chỉ là 41 USD. Công ty cũng hoàn lại cho cô số tiền 6.000 USD nhưng đây là tiền điện hoàn lại cho 6 năm gần nhất, còn số tiền thu thừa và tiền lãi từ khoản này trong 4 năm chưa được giải quyết.

Sở Dịch vụ công New York đã từ chối yêu cầu buộc Con Edison phải bồi thường thêm với lý do không có hồ sơ ghi nhận cô đã khiếu nại năm 2016 và quy định của công ty điện là việc điều chỉnh hóa đơn chỉ áp dụng tối đa trong vòng 6 năm.

Theo các nhà lập pháp bang New York, thời hạn hoàn tiền trong 6 năm này là quy chuẩn có từ lâu trong ngành điện lực. Về phía Con Edison, công ty khẳng định luôn lắng nghe khiếu nại của khách hàng nhưng vẫn kiên quyết giữ nguyên mức bồi thường 6 năm.

Đồng hồ điện tại tòa nhà của Nicole Niceforo. Ảnh: Fox5

Đấu nối nhầm công tơ điện là vấn đề đau đầu quen thuộc ở các tòa nhà nhiều căn hộ và Niceforo không phải là khách hàng đầu tiên chịu gánh nặng này. Trong một trường hợp khác, chủ nhà đã trả thừa khoảng 11.000 USD suốt 7 năm sau khi công tơ điện của họ bị lẫn với hàng xóm, ngay cả khi họ đã bỏ tiền ra nâng cấp thiết bị nhằm tiết kiệm điện.

Con Edison từng phải xin lỗi một người đàn ông ở Queens khi gửi hóa đơn điện lên tới 38 triệu USD dù số tiền thực tế là 74 USD. Một cư dân khác chia sẻ liên tục nhận được hóa đơn điện mà địa chỉ là cột điện trước nhà cô, có cái lên tới 5.000 USD.