Lương tối thiểu vùng tăng từ năm 2027: Người lao động thực nhận thêm bao nhiêu?

Lương tối thiểu vùng tăng cao nhất 390.000 đồng/tháng

Theo luật sư Hoàng Thị Hương Giang (Đoàn luật sư TP Hà Nội), Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tháng được điều chỉnh tăng ở cả 4 vùng, với mức tăng từ 310.000-390.000 đồng/tháng.

Cụ thể, tại vùng I, mức lương tối thiểu tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 390.000 đồng. Vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng, tăng 350.000 đồng. Tại vùng III, mức lương tối thiểu tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng, tăng 310.000 đồng. Trong khi đó, vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 340.000 đồng.

Từ ngày 1/1/2027, lương tối thiểu vùng tăng từ 310.000-390.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng được tăng lương đúng bằng mức này. Hình minh họa - SBV.

Như vậy, vùng I có mức tăng cao nhất, 390.000 đồng/tháng; vùng III có mức tăng thấp nhất, 310.000 đồng/tháng.

Không chỉ mức lương tối thiểu tháng, mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh. Cụ thể, vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng/giờ; vùng II tăng từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng/giờ; vùng III tăng từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng/giờ và vùng IV tăng từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng/giờ.

Người lao động thực nhận thêm bao nhiêu sau khi trừ bảo hiểm?

Theo luật sư Hoàng Thị Hương Giang, mức tăng 310.000-390.000 đồng/tháng là mức điều chỉnh của lương tối thiểu, không đồng nghĩa tất cả người lao động đều được cộng trực tiếp số tiền này vào thu nhập thực nhận.

Theo quy định, lương tối thiểu là mức thấp nhất làm cơ sở để người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận, trả lương. Vì vậy, chính sách tác động trực tiếp nhất đến nhóm lao động đang hưởng lương ở mức tối thiểu hoặc có mức lương thấp hơn mức tối thiểu mới. Để hình dung số tiền người lao động có thể nhận thêm, có thể lấy trường hợp tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm bắt buộc được điều chỉnh tăng đúng bằng mức tăng lương tối thiểu.

Đáng chú ý, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Đối với những nội dung đã thỏa thuận, cam kết có lợi hơn cho người lao động, như chế độ trả lương cao hơn đối với công việc đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề hoặc công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, các chế độ này tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác theo quy định.

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi áp dụng mức lương mới?

Luật sư Hoàng Thị Hương Giang cho hay, Nghị định 399/2026/NĐ-CP cũng quy định cụ thể nguyên tắc xác định địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu. Theo đó, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu của vùng đó.

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động tại nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, từng đơn vị, chi nhánh áp dụng mức tương ứng với địa bàn hoạt động. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc các khu vực được quy định tại Nghị định, nếu nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức cao nhất.

Luật sư Hoàng Thị Hương Giang (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Người lao động hưởng lương theo ngày, tuần, sản phẩm hoặc lương khoán cũng cần lưu ý. Mức lương sau khi quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tương ứng. Từ ngày 1/1/2027, Nghị định 399/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Đây là căn cứ để doanh nghiệp rà soát thang bảng lương, hợp đồng lao động và các chế độ liên quan, bảo đảm quyền lợi của người lao động khi mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh.

Hiện, tổng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm người lao động là 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm.

Trên thực tế, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm có thể bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định. Do đó, số tiền thực nhận còn phụ thuộc vào cơ cấu tiền lương của từng người lao động, các khoản khấu trừ và nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân nếu có. Không phải cứ tăng lương tối thiểu là tất cả người lao động đều được tăng lương Một trong những vấn đề được nhiều người lao động quan tâm là những người đang hưởng mức lương cao hơn lương tối thiểu vùng có được doanh nghiệp tự động tăng lương hay không?

"Theo quy định, lương tối thiểu vùng là ngưỡng sàn để bảo vệ người lao động, không phải mức tăng lương đồng loạt cho tất cả người làm công ăn lương. Do đó, nếu người lao động đang hưởng mức lương cao hơn mức tối thiểu mới, việc điều chỉnh tiền lương còn căn cứ vào hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương và thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, Nghị định 399/2026/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế của doanh nghiệp để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với mức lương tối thiểu mới", luật sư Hoàng Thị Hương Giang thông tin.