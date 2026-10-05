Nông dân Hải Phòng lắp điện mặt trời trên mái chuồng trại, mỗi tháng tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền điện

Trang trại chăn nuôi giảm hàng chục triệu đồng tiền điện mỗi tháng

Anh Đỗ Văn Đẳng, ở thôn Vĩnh Hòa, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng (thuộc tỉnh Hải Dương cũ), đang nuôi gần 3 vạn gà thương phẩm theo mô hình công nghệ cao, khép kín. Trang trại của gia đình anh là một trong những cơ sở sớm ứng dụng điện năng lượng mặt trời vào chăn nuôi.

Hình ảnh trang trại công nghệ hiện đại được trang bị điện năng lượng mặt trời mái nhà của anh Đỗ Văn Đẳng, ở thôn Vĩnh Hòa, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng. Ảnh: Thu Thuỷ.

Theo anh Đẳng, trước đây hệ thống quạt thông gió, phun sương, làm mát và chiếu sáng trong trang trại tiêu thụ lượng điện rất lớn. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng, các thiết bị làm mát phải vận hành gần như liên tục để duy trì nhiệt độ ổn định trong chuồng nuôi.

“Bình thường, mỗi tháng trang trại phải trả khoảng 30-35 triệu đồng tiền điện. Vào những đợt cao điểm nắng nóng, chi phí có thể tăng lên 40-50 triệu đồng”, anh Đẳng cho biết thêm.

Trước áp lực chi phí điện ngày càng lớn, gia đình anh quyết định lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái trang trại chăn nuôi. Sau khoảng 2 năm vận hành, hệ thống đã giúp gia đình giảm đáng kể chi phí việc mua từ lưới điện.

Tính bình quân, mỗi tháng trang trại của anh Đẳng tiết kiệm khoảng 12-15 triệu đồng tiền điện, tùy thời điểm trong năm, tương đương khoảng 1/3 chi phí trước đây.

Công nhân đang tiến hành lắp đặt thiết bị điện năng lượng mặt trời cho các trang trại chăn nuôi, Ảnh: Thu Thuỷ.

Không chỉ giảm tiền điện, theo anh Đẳng, hệ thống điện mặt trời còn tạo lớp che phủ cho mái chuồng, góp phần hạn chế hấp thụ nhiệt. Nhờ đó, việc duy trì nhiệt độ phù hợp trong khu vực chăn nuôi thuận lợi hơn, mát mẻ hơn, giúp đàn gà sinh trưởng ổn định.

Tương tự, ông Đào Hữu Thuân, ở thôn Cẩm Đông, xã Mao Điền, TP Hải Phòng (khu vực huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũ), đang vận hành hệ thống trang trại nuôi gà đẻ trứng quy mô khoảng 6 vạn con, ứng dụng nhiều thiết bị công nghệ hiện đại.

Do đặc thù chăn nuôi quy mô lớn, trang trại của ông Thuân có nhu cầu sử dụng điện cao cho hệ thống quạt thông gió, làm mát, chiếu sáng và các thiết bị phục vụ chăm sóc đàn gà.

Ông Đào Hữu Thuân ở thôn Cẩm Đông, xã Mao Điền, TP Hải Phòng kiểm tra đàn gà đẻ của trang trại. Ảnh: Thu Thuỷ.

Để giảm chi phí đầu vào, ông Thuân đã nghiên cứu và lắp đặt thí điểm hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại một khu chăn nuôi.

“Càng nắng nóng thì trang trại càng phải sử dụng nhiều điện cho các thiết bị làm mát. Từ khi có điện mặt trời mái nhà, gia đình chủ động hơn về nguồn điện, đồng thời giảm đáng kể chi phí. Mỗi tháng trang trại tiết kiệm khoảng 20-25 triệu đồng tiền điện, tương đương khoảng 1/3 lượng điện tiêu thụ”, ông Thuân chia sẻ.

Điện mặt trời mở hướng sản xuất nông nghiệp xanh

Theo anh Nguyễn Quang Vình, Giám đốc HTX Dịch vụ chăn nuôi Duy Nhất (xã Tiên Minh, TP Hải Phòng), việc kết hợp điện mặt trời với sản xuất nông nghiệp là hướng đi phù hợp trong quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp thông minh, tiết kiệm và bền vững.

Thiết bị cung cấp điện ổn định, giúp đàn gà của gia đình anh Vình sinh trưởng, phát triển đồng đều, khỏe mạnh hơn. Ảnh : Thu Thủy.

Trong chăn nuôi hiện đại, điện được sử dụng cho nhiều khâu như làm mát chuồng trại, thông gió, phun sương, chiếu sáng, cho ăn tự động và vận hành các thiết bị kiểm soát môi trường. Vì vậy, việc chủ động một phần nguồn điện giúp các trang trại giảm áp lực chi phí, đồng thời duy trì hoạt động ổn định.

Theo anh Vình, nếu kết hợp hệ thống điện mặt trời với thiết bị lưu trữ năng lượng, các trang trại có thể tăng khả năng chủ động nguồn điện, hạn chế ảnh hưởng khi xảy ra sự cố mất điện và bảo đảm hoạt động chăn nuôi không bị gián đoạn.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp, việc ứng dụng năng lượng mặt trời còn góp phần giúp các cơ sở chăn nuôi từng bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang kiểm soát chủ động môi trường và sức khỏe đàn vật nuôi.

Điện năng lượng mặt trời mái nhà đang được một số trang trại chăn nuôi ở Hải Phòng ứng dụng nhằm chủ động nguồn năng lượng, giảm chi phí điện. Ảnh: Thu Thuỷ.

Theo thống kê đến hết tháng 8/2026, trên địa bàn TP Hải Phòng có 2.250 chủ thể lắp đặt và đưa hệ thống điện mặt trời mái nhà vào sử dụng, với tổng công suất 92.155 kW. Các hệ thống này ước tính sản xuất khoảng 65 triệu kWh điện mỗi năm, góp phần đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng điện tại chỗ và nâng cao hiệu quả khai thác diện tích mái nhà.

Trong đó, có 2.045 hộ gia đình với tổng công suất lắp đặt 18.997 kW. Nhóm khách hàng còn lại gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, đơn vị với 205 khách hàng, tổng công suất 73.158 kW.

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng góp phần giảm lượng điện tiêu thụ từ hệ thống vào những thời điểm bức xạ mặt trời cao, đồng thời giúp người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chủ động hơn trong sử dụng năng lượng.

Nhiều người dân đã trang bị điện năng lượng mặt trời phục vụ công việc chăn nuôi, cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ảnh: Thu Thuỷ.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, cùng với sự phát triển của công nghiệp, thương mại và dịch vụ, nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng lớn, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Bên cạnh yêu cầu bảo đảm cung cấp điện ổn định, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và chủ động khai thác nguồn năng lượng sạch sẽ giúp các cơ sở sản xuất giảm chi phí, nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường đối với sản xuất xanh.

Từ thực tế tại các trang trại chăn nuôi, điện mặt trời mái nhà đang cho thấy khả năng kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và năng lượng tái tạo, góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững tại Hải Phòng.