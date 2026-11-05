Thứ quả đặc sản bé bằng quả quất của người Dao ở Lạng Sơn, trồng 5 năm mới được hái, có thể thu 1 tỷ đồng/ha

Chanh rừng Mẫu Sơn, cây dại ra quả đặc sản bản địa có giá trị dược liệu

Vùng núi Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn có độ cao từ 800m đến hơn 1.500m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình 21-22 độ C, lượng mưa 90-132mm và độ ẩm 83-85%.

Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khắc nghiệt nơi đây đã tạo nên môi trường sinh trưởng của giống chanh rừng bản địa, được xem là đặc hữu của vùng núi Mẫu Sơn.

Chủ động ươm cây chanh rừng Mẫu Sơn để trồng và phát triển. Ảnh: Hoàng Tính

Khác với các loại chanh thông thường, chanh rừng Mẫu Sơn có quả nhỏ, chỉ bằng quả quất, mỗi quả chứa 3-5 hạt. Khi còn xanh, quả chứa nhiều tinh dầu, tỏa mùi thơm nồng đặc trưng. Khi chín, quả chuyển sang màu vàng tươi, vỏ có vị ngọt bùi.

Từ lâu, người Dao ở Mẫu Sơn đã sử dụng chanh rừng làm gia vị trong nước chấm hằng ngày. Loại quả này còn được người dân xem là một loại dược liệu tự nhiên, sử dụng trong các bài thuốc dân gian.

Phải sau 5 năm cây chanh rừng Mẫu Sơn mới cho giá trị kinh tế và chất lượng dược liệu. Ảnh: Hoàng Tính

Theo kinh nghiệm dân gian của người Dao ở Mẫu Sơn, quả chanh rừng chứa nhiều hoạt chất tự nhiên, được cho là có tác dụng kháng khuẩn, giữ ấm cơ thể. Chanh rừng tươi hoặc sấy khô được ngâm với muối trắng, mật ong rừng để sử dụng theo kinh nghiệm dân gian nhằm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, đau rát họng.

Nhờ được sử dụng trong các bài thuốc dân gian, chanh rừng Mẫu Sơn còn được chế biến thành nhiều sản phẩm như ô mai chanh, chanh ngâm mật ong… Các sản phẩm này được người tiêu dùng tìm mua với giá cao để làm quà biếu và sử dụng trong chăm sóc sức khỏe.

Chanh rừng Mẫu Sơn có thể mang lại thu nhập 1 tỉ đồng/ha

Khác với nhiều loại cây trồng khác, chanh rừng Mẫu Sơn phát triển chậm, phải đến năm thứ năm mới bắt đầu cho thu hoạch quả đạt chất lượng, có giá trị kinh tế và dược liệu.

Chị Triệu Thúy Hoa, ở thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn chia sẻ: “Cây chanh rừng con được chúng tôi ươm cẩn thận trong vườn nhà, sau khoảng một năm mới đem ra trồng. Cây phát triển rất chậm, hằng năm chúng tôi chỉ phát cỏ và bón phân chuồng. Đến năm thứ năm, cây mới bắt đầu cho thu hoạch quả đạt chất lượng. Những cây phát triển tốt có thể cho 10-20kg quả/năm, với giá bán từ 60.000-80.000 đồng/kg quả tươi”.

Anh Thắng kiểm tra sự phát triển của chanh rừng Mẫu Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Bên cạnh việc bán quả tươi, người dân Mẫu Sơn còn chế biến chanh rừng thành nhiều sản phẩm để nâng cao giá trị kinh tế. Anh Hoàng Phúc Thắng - Giám đốc Hợp tác xã Nông trang sinh thái Mẫu Sơn cho biết: “Để nâng cao giá trị chanh rừng, năm 2021, chúng tôi đã thành lập hợp tác xã, tập trung chế biến các sản phẩm từ loại quả này. Từ chanh rừng tươi, chúng tôi làm ra ô mai chanh rừng, chanh muối sấy dẻo… Sau chế biến, giá trị sản phẩm tăng gấp nhiều lần. Hiện, một hộp ô mai mật ong chanh rừng Mẫu Sơn loại 300g có giá 150.000 đồng”.

Để làm ra ô mai chanh rừng, người dân phải trải qua nhiều công đoạn thủ công. Chanh sau khi thu hoạch được rửa sạch, ướp muối, cắt bỏ từng hạt rồi tiếp tục ướp với gừng tươi. Quá trình chế biến một mẻ ô mai mất vài ngày, đòi hỏi sự tỉ mỉ để giữ được hương vị đặc trưng và các đặc tính dược liệu của quả chanh rừng.

Đánh giá về giá trị kinh tế của loại cây này, ông Hoàng Vĩnh Hưng - Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Chanh rừng Mẫu Sơn là cây trồng đặc hữu, chủ lực trong phát triển kinh tế của người dân xã Mẫu Sơn. Nếu thời tiết thuận lợi, cây sinh trưởng và phát triển tốt, 1ha chanh rừng có thể mang lại thu nhập lên đến 1 tỉ đồng/năm”.

Dù có tiềm năng kinh tế lớn, những năm gần đây, người trồng chanh rừng Mẫu Sơn gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2024 đến nay, ảnh hưởng của mưa bão, sâu đục thân cùng việc áp dụng kỹ thuật bón phân chưa đúng cách đã khiến diện tích trồng chanh rừng sụt giảm nghiêm trọng.

Chế biến sâu đã góp phần nâng cao giá trị chanh rừng. Ảnh: Hoàng Tính

Anh Thắng chia sẻ thêm: “Diện tích chanh rừng của hợp tác xã đã giảm mạnh, từ hơn 11ha xuống còn khoảng 3-4ha. Trước thực trạng này, hợp tác xã đang hướng dẫn người dân tuyển chọn những cây khỏe mạnh, cho quả to, vỏ bóng và áp dụng quy trình trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm bảo đảm chất lượng dược liệu sạch, an toàn”.

Trước tình trạng diện tích trồng chanh rừng bị thu hẹp, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, nhân giống và đánh giá khả năng mở rộng diện tích, nhằm bảo tồn cây đặc sản bản địa, tạo sinh kế lâu dài cho người dân xã Mẫu Sơn.

Một trong những chính sách có thể hỗ trợ phát triển cây trồng này là Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn về hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. Theo đó, mức hỗ trợ tối đa đối với các mô hình đáp ứng điều kiện là 200 triệu đồng cho hộ gia đình và 2 tỉ đồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Sự phối hợp giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn và người dân, cùng nguồn lực hỗ trợ từ chính sách khoa học và công nghệ, được kỳ vọng sẽ giúp khắc phục tình trạng sâu bệnh, cây sinh trưởng chậm, từng bước khôi phục diện tích chanh rừng Mẫu Sơn.

Việc phát triển chanh rừng Mẫu Sơn đang được định hướng từ quy mô nông hộ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chế biến sâu các sản phẩm dược liệu, thực phẩm nhằm nâng cao giá trị kinh tế.

Bảo tồn nguồn gen cây bản địa, khai thác giá trị dược liệu và ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong trồng, chăm sóc là những giải pháp cần được chú trọng để duy trì, phát triển cây chanh rừng Mẫu Sơn, giữ gìn sản vật của đồng bào Dao và cải thiện thu nhập cho người dân vùng núi cao Lạng Sơn.