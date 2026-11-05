Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Thế giới giảm mạnh, trong nước giảm liên tiếp

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 4/11 giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng.

Chốt phiên giao dịch 4/11, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 8,67%, xuống còn 94,62 USD/thùng. Còn giá dầu WTI giảm 8,3%, kết phiên ở mức 88,12 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này kể từ ngày 31/8.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (5/11), giá dầu WTI đảo chiều đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho thấy, vào lúc 6h55' ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 94,62 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 88,27 USD/thùng, tăng 0,27% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch 4/11 trong bối cảnh thị trường kỳ vọng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran có thể sớm được giải quyết bằng con đường đàm phán.

Áp lực giảm giá xuất hiện sau khi Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, để mất quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Giới đầu tư kỳ vọng kết quả này có thể thúc đẩy Washington tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, từ đó làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Thạch Thảo

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đặt ông Donald Trump trước hai lựa chọn: tìm cách chấm dứt xung đột thông qua đàm phán hoặc tiếp tục leo thang quân sự với những rủi ro lớn hơn.Ngày 3/11, ông Donald Trump nói với Financial Times rằng Mỹ không có kế hoạch tấn công Iran trong tương lai gần.

Ngày 4/11, ông Donald Trump thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tuy nhiên, triển vọng chấm dứt xung đột vẫn chưa thực sự rõ ràng. Các nhà phân tích cảnh báo, nếu một thỏa thuận khiến Iran có thể tuyên bố chiến thắng, đồng thời làm suy giảm uy tín của ông Donald Trump thì nguy cơ xuất hiện những hành động quân sự khó lường vẫn hiện hữu.

Bên cạnh đó, lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên cũng gây thêm sức ép giảm giá lên thị trường.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của các nước vùng Vịnh, không bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), đạt trung bình 17,1 triệu thùng/ngày trong tháng 10. Mức này giảm so với 18,9 triệu thùng/ngày trong tháng 9, nhưng vẫn tương đương khoảng 75% sản lượng trước xung đột.

Theo Bloomberg, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đang cân nhắc xây dựng đường ống dẫn dầu thứ ba để đưa dầu thô ra ngoài eo biển Hormuz. Động thái này nhằm giảm đáng kể sự phụ thuộc vào tuyến hàng hải chiến lược này.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (5/11), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ tối đa với xăng E5RON92 là 23.203 đồng/lít. Giá bán xăng E10RON95-III không cao hơn 23.231 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel 0.05S tối đa là 28.876 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.974 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.