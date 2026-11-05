Một "phù thủy" kỳ lạ người Mông ở Sơn La có "phép thuật" gì gọi trăm đàn ong rừng về hiên nhà làm tổ?

Giữa núi rừng trùng điệp - nơi bản làng người Mông Huổi Ngà quanh năm chìm trong sương núi, có một người nông dân dành gần cả cuộc đời để gắn bó với đàn ong rừng.

Không cần lặn lội vào rừng tìm tổ, ông Lý A Sàng có cách riêng để dụ ong rừng về nhà làm tổ, sinh trưởng và cho mật. Bí quyết ấy được ông đúc kết qua hàng chục năm quan sát, chăm sóc và sống cùng loài ong.

Một "phù thủy" tài ba ở Sơn La thu tiền triệu từ các tổ ong rừng bên hiên nhà

Ngôi nhà của ông Sàng nằm nép mình giữa núi đá, bốn bề được bao bọc bởi những dãy núi cao.

Trời chớm đông, nắng vàng còn vương trên mái nhà. Khác với những nếp nhà đơn sơ trong bản, dưới hiên nhà gỗ của ông Sàng là hàng chục chiếc đõ ong hình trụ, kích thước lớn, được treo ngay ngắn. Tiếng ong vo ve rộn ràng, từng đàn nối nhau bay đi, bay về, tạo nên khung cảnh sinh động giữa núi rừng tĩnh lặng.

Ông Sàng thoăn thoắt đi quanh nhà, mắt chăm chú quan sát từng tổ ong. Trên tay ông luôn có chiếc vợt nhỏ để kiểm tra, bảo vệ đàn ong trước những mối nguy hại. Vừa quan sát một tổ ong, ông Sàng vừa giải thích: “Nuôi ong mật mà để ong đất chui vào tổ là coi như hỏng.

Ong đất là loài phá hoại, chúng chui vào thì đàn ong mật có thể phải bỏ tổ. Vì vậy, ngày nào mình cũng phải kiểm tra, đề phòng”.

Ông Lý A Sàng (SN 1959) ở bản Huổi Ngà, xã Mường Giôn, được người dân ví như “phù thủy” bởi biệt tài dụ ong rừng về nhà làm tổ. Ảnh: Phạm Hoài.

Với người khác, hàng trăm đàn ong bay kín quanh nhà có thể là điều đáng ngại, nhưng với ông Sàng, đó lại là công việc quen thuộc suốt mấy chục năm. Ông hiểu tập tính từng đàn, nhận biết những dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý. Nhờ vậy, đàn ong có môi trường ổn định để sinh trưởng, làm mật.

Sau khi kiểm tra các tổ ong, ông mới yên tâm trở vào nhà. Trong căn nhà gỗ, những chiếc can, thùng nhựa đựng mật được xếp ngay ngắn. Ông mở một can mật, múc ra chiếc thìa nhỏ mời khách thưởng thức.

Mật có màu vàng óng, sánh đặc, hương thơm dịu của hoa rừng. Theo ông Sàng, đây là thứ mật ong hoàn toàn tự nhiên, được đàn ong tạo nên từ nguồn hoa phong phú trong những cánh rừng quanh bản.

Để có được từng giọt mật, đàn ong phải cần mẫn bay đi tìm hoa, hút mật và mang về tổ. Bởi vậy, mật ong rừng không chỉ là sản vật quý mà còn là kết tinh của thiên nhiên núi rừng và sự chăm chỉ của loài ong.

Những tổ ong rừng được ông Sàng bố trí treo quanh hiên nhà, tạo nên khung cảnh độc đáo giữa núi rừng Mường Giôn. Ảnh: Phạm Hoài.

Với đồng bào Mông ở Huổi Ngà, mật ong rừng từ lâu đã trở thành thức quà quý. Người dân thường dùng mật để đánh lưỡi cho trẻ nhỏ, đồng thời sử dụng trong những dịp lễ, Tết truyền thống.

Đặc biệt, vào Tết Mông, khi các gia đình quây quần bên những chiếc bánh dày thơm dẻo, bánh được rán vàng, cắt thành từng miếng nhỏ rồi chấm với mật ong rừng, tạo nên hương vị riêng khó quên.

Ở Huổi Ngà, nhiều gia đình cũng nuôi ong để lấy mật, nhưng số lượng đàn ong và kinh nghiệm chăm sóc như ông Sàng thì không nhiều người có được.

Hiện, gia đình ông Sàng sở hữu hơn 100 tổ ong, được bố trí từ hiên nhà đến khu vực mái bếp. Nhờ biết cách thu hút ong rừng về làm tổ, đàn ong năm sau thường đông hơn năm trước, mang lại nguồn mật ổn định và giúp gia đình có thêm thu nhập.

Điều đặc biệt là cách nuôi ong của ông Sàng không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Vào khoảng tháng 3 hằng năm, ông mang những chiếc đõ vào rừng, lựa chọn vị trí thích hợp để đặt ở gốc cây, nơi ong thường qua lại.

Khi tìm được chỗ trú ngụ phù hợp, ong rừng sẽ tự tìm đến, xây tổ và sinh sống trong những chiếc đõ ấy. Sau một thời gian, khi đàn ong đã ổn định, ông mới đưa cả đõ về nhà, treo ở vị trí thích hợp và chờ đến mùa thu hoạch mật.

Công việc ấy được ông Sàng duy trì đều đặn qua nhiều năm, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Với ông, nuôi ong không đơn thuần là cách kiếm thêm thu nhập mà còn là niềm vui, thú gắn bó với núi rừng.

"Gắn bó với đàn ong, tôi thấy mình như khỏe ra. Nhìn sự cần mẫn của chúng, tôi cũng học hỏi được nhiều điều. Tôi coi đàn ong như những người bạn thân thiết, mang đến cuộc sống ấm no cho gia đình" - ông Sàng chia sẻ.

Bí quyết gọi ong rừng về làm tổ

Chiều xuống nhanh trên những dãy núi quanh bản Huổi Ngà. Trong cái se lạnh đầu đông, ông Sàng ngồi bên hiên nhà, ánh mắt hướng về phía rừng già.

Nhìn những chiếc đõ ong xếp ngay ngắn, ông chậm rãi kể về tập tính của loài ong mà mình đã dành gần cả cuộc đời để tìm hiểu.

Theo ông Sàng, mùa đông là thời điểm ong rừng thường rời tổ, tìm những nơi kín gió để trú rét. Đến đầu mùa xuân, khi thời tiết ấm lên, chúng lại bắt đầu đi kiếm ăn, tìm nơi làm tổ mới. Đây cũng là thời điểm thích hợp để ông mang đõ vào rừng, đón những đàn ong trở về.

Những chiếc đõ ong được ông Sàng mang vào rừng đặt ở vị trí thích hợp để thu hút ong rừng đến làm tổ, sau đó đưa về nhà chăm sóc và khai thác mật. Ảnh: Phạm Hoài.

Bí quyết của ông Sàng nằm ở việc chọn đúng thời điểm, vị trí đặt đõ và hiểu được đường bay của ong. Chỉ cần quan sát hướng bay, mật độ ong qua lại, ông có thể phán đoán khu vực nào có nhiều ong để lựa chọn nơi đặt đõ.

Những chiếc đõ được làm phù hợp với tập tính sinh sống của ong rừng, tạo điều kiện để chúng tự tìm đến và xây tổ.

Ông không vội đưa đõ về ngay khi ong vừa xuất hiện. Phải chờ đàn ong vào ở ổn định, bắt đầu xây tổ và quen với nơi trú ngụ mới, ông mới tính chuyện đưa về nhà.

Đặc biệt, việc di chuyển phải được thực hiện vào ban đêm, khi ong đã tập trung trong tổ. "Đêm xuống, mình mới đưa đõ ong về nhà được. Khi đàn ong đã quen với tổ, chúng sẽ tiếp tục ở lại, sinh trưởng và làm mật cho đến hết mùa" - ông Sàng giải thích.

Đưa được đõ ong về nhà, ông Sàng lựa chọn vị trí cao ráo, thoáng mát, tránh mưa tạt, gió lùa để treo tổ. Theo kinh nghiệm của ông, đàn ong thường sống gắn bó với ong chúa. Khi ong chúa ở đâu, đàn ong sẽ tập trung ở đó.

Nắm được đặc tính này, ông có thể chủ động bố trí các tổ ong quanh nhà, thậm chí mở thêm điểm đặt đõ ở khu vực sâu trong nương để thu hút nhiều đàn ong hơn.

Từ những chiếc đõ ong đặt trong rừng, ông Lý A Sàng đã thu hút thành công nhiều đàn ong tự nhiên về làm tổ tại nhà. Ảnh: Phạm Hoài.

Điều khiến ông Sàng được bà con nể phục không chỉ là số lượng tổ ong lớn mà còn ở khả năng nhận biết, phân biệt từng đàn.

Có những đàn ong đã gắn bó với gia đình ông cả chục năm, năm nào cũng quay trở lại. Khi được hỏi làm thế nào để phân biệt đàn ong cũ với đàn mới, ông cười hiền: "Làm nghề gì cũng phải có cảm nhận riêng. Nếm mật của từng tổ, tôi có thể phân biệt được đàn ong về nhà mình là đàn mới hay đàn cũ".

Nay đã bước sang tuổi 67, lưng còng, chân chậm hơn trước, nhưng niềm đam mê với đàn ong rừng trong ông Sàng vẫn nguyên vẹn.

Mỗi ngày, ông vẫn dành thời gian đi kiểm tra từng tổ, quan sát đàn ong ra vào và chăm chút cho nơi ở của chúng. Hơn 100 tổ ong không chỉ là tài sản mà còn là thành quả của hàng chục năm kiên trì, tích lũy kinh nghiệm.

Mật ong rừng có màu vàng óng, hương thơm tự nhiên, là sản vật quý được ông Sàng thu hoạch sau nhiều tháng chăm sóc. Ảnh: Phạm Hoài.

Với ông Sàng, những ngày đàn ong rời nhà vào rừng trú đông cũng là khoảng thời gian buồn nhất.

Hiên nhà bỗng vắng tiếng vo ve, những chiếc đõ nằm im lìm khiến ông cảm thấy thiếu đi những người bạn thân thuộc. Ông bảo: "Chỉ khi nghe tiếng ong bay về mỗi buổi chiều, lòng mình mới thấy vui và bình yên".

Mùa đông lại đến, ông Sàng vẫn thường ngồi bên những chiếc đõ xếp bên hiên, ngóng về phía rừng già, chờ mùa xuân để đón những đàn ong trở lại.

Bí quyết dụ ong rừng của người nông dân người Mông ấy không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình mà còn là kinh nghiệm dân gian quý giá, được chắt chiu từ sự am hiểu thiên nhiên và tình yêu bền bỉ với núi rừng.