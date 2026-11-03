Giá xăng giảm tiếp hơn 1.000 đồng/lít, dầu diesel hạ tới gần 1.400 đồng/lít

Theo thông báo điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công Thương - Tài chính tối nay, giá bán lẻ tối đa xăng E5RON92 được điều chỉnh xuống 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít so với mức hiện hành.

Trong khi đó, xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.231 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S giảm 1.370 đồng/lít, giá bán tối đa còn 28.876 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 700 đồng/lít; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Các mặt hàng đều không được chi sử dụng quỹ.

Giá xăng tiếp tục giảm mạnh.

Thời điểm điều chỉnh giá bán do thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định. Trong đó, mặt hàng tăng giá được áp dụng không sớm hơn 22h ngày 3/11/2026; mặt hàng giảm giá phải được áp dụng chậm nhất vào thời điểm này.

Trước đó, từ 0h ngày 1/11, xăng E5RON92 đã giảm 1.804 đồng/lít, về 24.223 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, xuống 24.159 đồng/lít. Như vậy, qua hai lần điều chỉnh, giá hai loại xăng này giảm tổng cộng lần lượt 2.824 đồng/lít và 2.503 đồng/lít.