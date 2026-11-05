Chính thức áp giá điện sinh hoạt 5 bậc, cao nhất gần 3.845 đồng/kWh

Tại họp báo ngày 4/11 về điều chỉnh giá bán lẻ điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc được triển khai theo Quyết định 2892 của Bộ Công Thương, cùng thời điểm giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn 2.159,90 đồng/kWh.

Theo biểu giá mới, 100 kWh điện đầu tiên có giá 1.901 đồng/kWh. Các bậc tiếp theo lần lượt áp dụng cho lượng điện tiêu thụ từ 101-200 kWh, 201-400 kWh, 401-700 kWh và từ 701 kWh trở lên. Tiền điện được tính theo phương pháp lũy tiến, căn cứ lượng điện sử dụng tại từng bậc.

Chính thức áp giá điện sinh hoạt áp dụng 5 bậc, cao nhất gần 3.845 đồng/kWh.

Chẳng hạn, hộ gia đình tiêu thụ 300 kWh mỗi tháng sẽ phải trả 190.100 đồng cho 100 kWh đầu tiên, 228.900 đồng cho 100 kWh tiếp theo và 289.400 đồng cho 100 kWh còn lại. Tổng tiền điện là 708.400 đồng, chưa bao gồm VAT.

So với biểu giá 6 bậc trước đây, các khoảng tiêu thụ điện được mở rộng. Tuy nhiên, mức thay đổi tiền điện của mỗi hộ còn phụ thuộc vào lượng điện sử dụng và cơ cấu giá mới, không đồng nghĩa tất cả khách hàng đều được giảm 2% hóa đơn.

Theo tính toán của EVN, khi đồng thời áp dụng biểu giá 5 bậc và giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, các hộ sử dụng tối đa 900 kWh mỗi tháng sẽ được giảm tiền điện. Mức giảm cao nhất khoảng 77.900 đồng/tháng. Nhóm khách hàng này chiếm hơn 98,2% tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt.

Ngược lại, những hộ tiêu thụ trên 900 kWh mỗi tháng, chiếm khoảng 1,77% số khách hàng, có thể phải trả tiền điện cao hơn theo biểu giá mới.

EVN đưa ví dụ, hộ gia đình sử dụng 1.000 kWh điện mỗi tháng sẽ phải thanh toán khoảng 3,18 triệu đồng, chưa gồm VAT, tăng 37.300 đồng, tương đương khoảng 1,2% so với biểu giá cũ.

Ngoài điện sinh hoạt, Bộ Công Thương cũng quy định biểu giá bán điện cho các nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp, kinh doanh và đơn vị bán lẻ điện.

Đáng chú ý, các cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng giá điện tương đương nhóm sản xuất ở cùng cấp điện áp và khung giờ. Mức giá dao động từ 1.814-3.586 đồng/kWh, tùy cấp điện áp và thời điểm sử dụng điện.

Đối với hoạt động sạc xe điện, biểu giá bán điện riêng được áp dụng tại các trạm sạc, với mức từ 1.534-4.212 đồng/kWh tùy cấp điện áp. Đây là giá bán điện phục vụ hoạt động sạc, không phải mức phí cuối cùng mà người sử dụng xe điện phải trả.

Cùng với việc thay đổi biểu giá, khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm đối với khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh cũng được điều chỉnh từ ngày 1/11.

Theo đó, giờ cao điểm được xác định từ 17h30 đến 22h30, giờ thấp điểm từ 0h đến 6h. Các khoảng thời gian còn lại thuộc khung giờ bình thường. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm và thấp điểm.

Trước đó, tối 31/10, EVN thông báo giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, tương đương hơn 44 đồng/kWh. Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu rà soát, tiết giảm chi phí nhằm giảm giá điện, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.