Cuối năm, làn sóng trả mặt bằng, nhà phố khó tìm khách thuê

Doanh thu không đủ bù chi phí

Những tấm biển cho thuê nhà, sang nhượng cửa hàng xuất hiện ngày càng nhiều trên phố vào dịp cuối năm. Có địa điểm vừa đóng cửa đã treo biển tìm khách mới, có nơi mặt bằng bỏ trống nhiều tuần nhưng chưa có người thuê. Khi các hộ kinh doanh rà soát lại doanh thu, chi phí và kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo, việc tiếp tục thuê hay trả lại mặt bằng trở thành bài toán phải cân nhắc.

Với người kinh doanh, tiền thuê nhà chỉ là một phần trong tổng chi phí duy trì cửa hàng. Tiền điện, nước, nhân công, nguyên vật liệu, thuế và chi phí bán hàng đều tạo áp lực lên hoạt động kinh doanh. Khi lượng khách không ổn định, doanh thu giảm hoặc không đạt kỳ vọng, việc duy trì một mặt bằng có giá thuê cao càng trở nên khó khăn.

Những tấm biển cho thuê nhà, sang nhượng cửa hàng xuất hiện ngày càng nhiều trên phố vào dịp cuối năm.

Chủ một cửa hàng kinh doanh tại khu vực Thái Thịnh, Hà Nội cho biết, tiền thuê nhà chiếm tỷ trọng đáng kể trong chi phí hàng tháng. Khi doanh thu tốt, cửa hàng còn có khả năng bù đắp khoản tiền này. Nhưng lượng khách giảm anh phải tính đến phương án chuyển sang địa điểm có chi phí thấp hơn hoặc thu hẹp quy mô.

Anh Trần Minh, Đống Đa, Hà Nội cho hay: “Trước đây, tôi nghĩ thuê cửa hàng ở mặt phố sẽ có lợi thế vì đông người qua lại, khách dễ nhìn thấy và ghé vào. Nhưng thực tế, lượng khách mua trực tiếp không ổn định, trong khi tiền thuê nhà, tiền nhân viên và các chi phí khác chiếm nhiều nên doanh thu không đủ bù chi phí. Nếu tiếp tục thuê thì càng kinh doanh càng áp lực nên tôi quyết định trả mặt bằng, tìm địa điểm nhỏ hơn để giảm tiền thuê”.

Thị trường mặt bằng nhà phố cuối năm đang đặt cả người thuê và chủ nhà trước yêu cầu tính toán lại hiệu quả.

Không ít người kinh doanh nhận thấy mặt bằng nằm trên tuyến phố đông người qua lại không còn đồng nghĩa với việc có doanh thu tốt. Khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn mua sắm trên các nền tảng trực tuyến, trong khi cửa hàng vật lý vẫn phải gánh các khoản chi cố định. Với những ngành hàng có biên lợi nhuận không cao, tiền thuê nhà có thể làm giảm đáng kể phần lợi nhuận còn lại.

Vì vậy, một số hộ kinh doanh lựa chọn trả mặt bằng thay vì tiếp tục duy trì địa điểm không còn hiệu quả. Phương án được tính đến là chuyển sang cửa hàng nhỏ hơn, tìm địa điểm có giá thuê thấp hoặc kết hợp bán hàng trực tuyến để giảm chi phí. Quyết định này cho thấy người kinh doanh đang phải cân đối lại quy mô và cách thức hoạt động trước áp lực chi phí.

Chủ nhà khó giữ mức giá thuê kỳ vọng

Người thuê trả mặt bằng cũng khiến chủ nhà đối diện nguy cơ mất nguồn thu. Một căn nhà phố bỏ trống không chỉ đồng nghĩa với việc không có tiền thuê hàng tháng mà còn có thể phát sinh chi phí bảo quản, sửa chữa và duy trì tài sản.

Chị Lê Ngân, ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, sau khi khách thuê kết thúc hợp đồng, việc tìm người thuê mới không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nếu trước đây những căn nhà ở vị trí kinh doanh thuận lợi thường được nhiều người quan tâm, thì hiện nay khách thuê có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về giá, diện tích và khả năng khai thác trước khi ký hợp đồng.

Theo chủ nhà, giữ mức giá thuê như kỳ vọng trong khi chưa tìm được khách đồng nghĩa với việc căn nhà có thể tiếp tục bỏ trống. Nhưng nếu giảm giá, nguồn thu từ tài sản sẽ thấp hơn dự tính. Sự cân nhắc này khiến việc tìm được mức giá phù hợp giữa hai bên không dễ dàng.

“Khách thuê cũ trả nhà, tôi cũng muốn tìm người thuê mới ngay để không bị mất nguồn thu. Nhưng hiện nay người hỏi thuê thường trả giá thấp hơn mức tôi đưa ra, nếu giữ giá thì nhà có thể tiếp tục bỏ trống, còn giảm sâu thì tiền cho thuê không đạt kỳ vọng. Tôi đang phải tính toán lại mức giá để sớm có khách thuê ổn định”, chị Ngân cho hay.

Thực tế, giá trị khai thác của một mặt bằng không chỉ phụ thuộc vào vị trí. Diện tích, thiết kế, công năng sử dụng, chỗ đỗ xe và mức giá thuê đều ảnh hưởng đến quyết định của người kinh doanh. Một căn nhà nằm trên tuyến phố đông đúc nhưng giá thuê vượt quá khả năng tạo doanh thu vẫn có thể khó tìm khách.

Khoảng cách giữa mức giá chủ nhà mong muốn và khả năng chi trả của người thuê vì thế là một trong những yếu tố cần được tính đến khi thị trường cho thuê mặt bằng có dấu hiệu chững lại. Người kinh doanh cần kiểm soát chi phí để duy trì lợi nhuận, trong khi chủ nhà muốn bảo đảm nguồn thu tương xứng với giá trị tài sản.

Cuối năm cũng là thời điểm nhiều hợp đồng thuê mặt bằng đến kỳ gia hạn. Sau một năm hoạt động, người thuê có cơ sở đánh giá lại doanh thu, lượng khách và hiệu quả của địa điểm. Nếu chi phí thuê không còn tương xứng với kết quả kinh doanh, việc trả mặt bằng hoặc chuyển sang địa điểm khác có thể được lựa chọn.

Với chủ nhà, việc tìm khách thuê mới trong bối cảnh người kinh doanh thận trọng hơn đòi hỏi phải xem lại mức giá và điều kiện cho thuê. Giữ giá cao nhưng để mặt bằng bỏ trống kéo dài có thể không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Ngược lại, điều chỉnh giá thuê, linh hoạt thời hạn hợp đồng và cải thiện điều kiện sử dụng mặt bằng có thể giúp tăng khả năng tiếp cận khách thuê phù hợp.

Thị trường mặt bằng nhà phố cuối năm đang đặt cả người thuê và chủ nhà trước yêu cầu tính toán lại hiệu quả. Người kinh doanh không thể tiếp tục duy trì những khoản chi vượt quá khả năng doanh thu, còn chủ nhà cũng khó giữ mức giá kỳ vọng nếu nhu cầu thuê không đáp ứng. Khoảng cách này chỉ có thể thu hẹp khi giá thuê đáp ứng được sức chịu đựng tài chính của người kinh doanh.