Thông tin Ben Shelton và ngôi sao bóng đá nữ Trinity Rodman chia tay sau gần hai năm hẹn hò đang gây xôn xao làng thể thao Mỹ. Đáng chú ý, Alexander Zverev bất ngờ bị réo tên khi câu chuyện từng bị nghi tán tỉnh bạn gái của Shelton được nhắc lại.

Phát ngôn đùa về Trinity Rodman tại US Open khiến tay vợt Đức bị nghi tán tỉnh bạn gái Shelton

Zverev bất ngờ bị réo tên vì phát ngôn tại US Open

Ngày 24/11, Daily Mail đưa tin Ben Shelton và Trinity Rodman đã đường ai nấy đi. Cả hai từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của thể thao Mỹ, công khai hẹn hò từ tháng 3/2025 và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện để cổ vũ nhau.

Sau khi thông tin chia tay xuất hiện, truyền thông quốc tế bất ngờ nhắc lại câu chuyện gây tranh cãi liên quan đến Zverev tại US Open 2026.

Trong trận chung kết diễn ra ngày 13/9, Zverev đánh bại Shelton với tỷ số 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 để giành danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp.

Rodman khi ấy đã gấp rút di chuyển từ một trận đấu của Washington Spirit đến New York để cổ vũ bạn trai. Nữ cầu thủ không giấu được sự xúc động khi chứng kiến Shelton thất bại trong trận chung kết Grand Slam đầu tiên của sự nghiệp.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu nhận cúp, Zverev bất ngờ hướng sự chú ý về phía Rodman. Tay vợt người Đức gọi cô là lá bùa may mắn của Shelton, đồng thời nói đùa rằng điều đó đã không phát huy tác dụng trong trận chung kết.

Phát ngôn tưởng chừng chỉ mang tính hài hước lại gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng Zverev có ý tán tỉnh bạn gái của đối thủ.

Ben Shelton và Trinity Rodman được cho là đã chia tay sau gần hai năm hẹn hò

Zverev phản ứng gay gắt trước nghi vấn tán tỉnh

Khi được hỏi về câu chuyện này trước thềm Laver Cup hồi tháng 9, Zverev tỏ ra bất ngờ và lập tức bác bỏ những đồn đoán.

Tay vợt người Đức khẳng định anh rất quý mến Shelton, cha của tay vợt người Mỹ cũng như các thành viên trong gia đình. Zverev cũng dành thiện cảm cho Rodman và cho rằng những người suy diễn lời nói của mình thành hành động tán tỉnh là "những kẻ ngốc".

Gần ba tháng sau trận chung kết US Open, câu chuyện bất ngờ được nhắc lại khi Shelton và Rodman rộ tin chia tay. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Zverev liên quan đến sự tan vỡ của cặp đôi.

Shelton xuất hiện bên mỹ nhân Hollywood

Theo Daily Mail, lịch trình công việc xung đột và việc thường xuyên phải di chuyển được cho là những nguyên nhân khiến Shelton và Rodman gặp khó khăn trong chuyện tình cảm.

Ngày 21/11, cả hai cùng trải qua những thất bại đáng tiếc. Shelton thua Alcaraz tại bán kết ATP Finals, trong khi Rodman cùng Washington Spirit thất bại 1-2 trước Kansas City Current ở chung kết giải bóng đá nữ nhà nghề Mỹ.

Một ngày sau, Shelton xuất hiện trên khán đài Madison Square Garden để theo dõi trận bóng rổ NBA giữa New York Knicks và Indiana Pacers. Thay vì Rodman, người ngồi bên cạnh tay vợt số 4 thế giới là nữ diễn viên Hollywood Inde Navarrette.

Truyền thông mô tả Navarrette là bạn của Shelton, chưa có thông tin xác nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Trong khi Zverev đang cùng tuyển Đức chinh phục Davis Cup, những ồn ào liên quan đến chuyện tình của Shelton vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý. Dù vậy, việc tay vợt số 1 thế giới bị réo tên hiện chỉ xuất phát từ câu chuyện gây tranh cãi trong quá khứ.