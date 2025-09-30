Xôn xao Bích Tuyền không tham dự giải bóng chuyền quốc gia, nhận vai trò đặc biệt

😲 Bích Tuyền không tham dự giải quốc gia vì chấn thương, giữ vai trò mới

Mới đây, truyền thông nước nhà cũng như các diễn đàn bóng chuyền trong nước đã đồng loạt đưa tin về việc Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 khởi tranh từ ngày 7-16/10 tại Ninh Bình.

Bích Tuyền không thi đấu tại giai đoạn 2 giải quốc gia, giữ vai trò trợ lý HLV

Lý do được đưa ra là do đối chuyền cao 1m88 đã gặp chấn thương cơ bụng trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Điều này dẫn đến việc cô không có được thể lực tốt nhất để tham dự giải. Một số thông tin cho biết nhiều khả năng Bích Tuyền sẽ đảm nhận vai trò trợ lý huấn luyện tại giải. Danh sách chính thức sẽ được HLV trưởng Thái Thanh Tùng cùng CLB công bố tại cuộc họp kỹ thuật ngày 6/10 tới đây.

Ngoài ra, việc Bích Tuyền gặp chấn thương, không tham dự giải quốc gia vào thời điểm thể thao nước nhà đang nóng lên vì vấn đề kiểm tra giới tính cũng gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều.

Ở giai đoạn 2 giải quốc gia tới đây, CLB LPBank Ninh Bình sẽ có sự phục vụ của ngoại binh Miroslava Paskova (Bulgaria). Ngoài ra trên băng ghế huấn luyện, đội bóng chủ nhà còn có HLV phó Phạm Kim Huệ, người gia nhập đội từ tháng 5 năm nay sau khi chia tay Vietinbank.

💥 Các ngoại binh tích cực hội quân cùng đội bóng chủ quản

Trong những ngày qua, các CLB bóng chuyền trong nước liên tục đón chào các ngoại binh hội quân với đội bóng mới, nhằm tập luyện, làm quen với đồng đội cũng như chiến thuật chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Irina Voronkova đã hội quân cùng CLB Thông tin

Đáng chú ý nhất là chủ công người Nga Irina Voronkova đã có buổi ra mắt và nhận sự chào đón rất nồng nhiệt từ ban lãnh đạo cũng như toàn thể CLB Thông tin Binh đoàn 19. Tay đập lừng danh sinh năm 1995 sở hữu chiều cao 1m90 được xem là ngoại binh đẳng cấp nhất trong lịch sử mà bóng chuyền nữ Việt Nam có được với bảng thành tích đồ sộ, trong đó nổi bật là 2 chức vô địch thế giới. Cô cũng là cái tên mà người hâm mộ háo hức muốn theo dõi màn trình diễn nhất ở giải quốc gia sắp tới.

Roni Jones Perry có mặt tại Việt Nam vào tối ngày 30/9, gia nhập VTV Bình Điền Long An

Song sóng đó, chủ công Anna Belyanskaya cũng đã hội quân cùng Vietinbank. Hai VĐV Thái Lan Tichaya Boonlert và chủ công Kuttika Kaewpin cũng tích cực tập luyện trong màu áo CLB Hóa Chất Đức Giang Lào Cai….

Trong khi đó, tay đập người Mỹ Roni Jones Perry chính thức có mặt tại Việt Nam vào tối ngày 30/9 để hội quân cùng VTV Bình Điền Long An.