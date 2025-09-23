Kiều Trinh cùng dàn chân dài bóng chuyền khoe dáng mỹ miều tại Trung Quốc,

⭐ Hoa khôi Kiều Trinh cùng dàn hot girl CLB Thông tin đọ dáng tại Trung Quốc

Mới đây, các VĐV tài năng và xinh đẹp của CLB Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 đã gây chú ý mạng xã hội khi đồng loạt đăng tải những hình ảnh thả dáng tại Bến Thượng Hải cũng như trên đường phố của Trung Quốc. Trong số này, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Phương và Phạm Quỳnh Hương nhận được nhiều lời khen nhất bởi nhan sắc xinh đẹp, nước da trắng sáng cũng như chiều cao nổi trội.

Dàn hot girl CLB Thông tin đọ dáng tại Trung Quốc trong chuyến tập huấn mới đây

Để chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 diễn ra vào tháng 10, CLB Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 đã có chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Kiều Trinh và đồng đội đã có những trận đấu tập chất lượng. Trong đó, đội 1 CLB Giang Tô đã mang nhiều tuyển thủ quốc gia Trung Quốc như Wu Mengjie, Tang Xin, libero Feifan…cùng nhiều các tên chất lượng khác so tài với các cô gái Việt Nam.

🚀 Dàn ngoại binh chất lượng đổ bộ bóng chuyền Việt Nam

CLB Geleximco Hưng Yên mới đây đã công bố việc chiêu mộ thành công ngôi sao số 1 của bóng chuyền nữ Cộng hòa Séc Helena Grozer. Nữ chủ công sinh năm 1988 sở hữu chiều cao 1m88, sức bật đà 3m20 và tầm chắn đạt 3m08.

Helena Grozer thi đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam

Helena Grozer có kinh nghiệm thi đấu rất dày dặn. Cô từng khoác áo nhiều CLB danh tiếng thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ba Lan, Trung Quốc và Ý. Ngoài ra, chủ công này còn chơi bóng chuyền bãi biển và đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Tại FIVB Challenger Cup 2024, Helena Grozer cùng tuyển Cộng hòa Séc đã vượt qua chính đội tuyển Việt Nam tại bán kết trước khi lên ngôi vô địch.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7/8 đội bóng chuyền nữ Việt Nam công bố ngoại binh chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Trong đó, ngoại trừ Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai sử dụng VĐV Thái Lan, các đội bóng còn lại đều có những ngoại binh đến từ châu Âu hay châu Mỹ.

Cụ thể, Roni Jones Perry (Mỹ, VTV Bình Điền Long An), Tichaya Boonlert và Kuttika Kaewpin (Thái Lan, HCĐG Lào Cai), Miroslava Paskova (Bulgaria, LPBank Ninh Bình), Leah Hardeman (Mỹ, Xi măng Lam Sơn Thanh Hóa), Irina Voronkova (Nga, CLB Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19), Anna Belyanskaya (Nga, Vietinbank) và Helena Grozer (Cộng hòa Séc, Geleximco Hưng Yên).

🔥 Thầy trò HLV Ngọc Hoa kết thúc giải đấu tại Thái Lan

VTV Bình Điền Long An đã kết thúc giải bóng chuyền nữ quốc tế SEALECT Cup 2025 ở Thái Lan với vị trí hạng 5 chung cuộc. Ở trận đấu cuối cùng của giải, đoàn quân của HLV Ngọc Hoa đã thắng 3-0 trước KKC Khonkean Star VC. Đây là giải đấu đánh dấu lần đầu tiên, phụ công huyền thoại Ngọc Hoa trong cương vị HLV trưởng đội bóng miền Tây.

Ngọc Hoa trên cương vị HLV trưởng VTV Bình Điền Long An

Sau giải đấu này, VTV Bình Điền Long An sẽ trở về nước tham dự giải bóng chuyền quốc tế Vĩnh Long 2025 mở rộng vào cuối tháng 9 trước khi di chuyển đi Ninh Bình thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.