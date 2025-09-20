Mỹ nhân thể thao gây sốt với bikini da báo, dùng "vòng 3" chơi bóng chuyền

Kayla Simmons, cựu vận động viên bóng chuyền của Đại học Marshall (Mỹ), người được mệnh danh là “Nữ thần gợi cảm nhất làng bóng chuyền”, tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung loạt ảnh diện bikini da báo nóng bỏng.

Simmons xuất hiện gây sốt mạng xã hội với bộ bikini da báo

⭐✨ “Ngôi sao quyến rũ” từ sân bóng đến mạng xã hội

Dù đã giải nghệ, Kayla vẫn là cái tên được nhắc đến liên tục vì nhan sắc và phong cách gợi cảm. Trên Instagram, cô hiện sở hữu hơn 1,8 triệu người theo dõi, còn TikTok của cô cũng hút hàng trăm nghìn fan nhờ các clip hài hước, gợi cảm và đôi khi là những pha bóng chuyền ngẫu hứng.

Kayla từng chơi cho Marshall University và gây ấn tượng bởi ngoại hình chuẩn siêu mẫu, gương mặt điện ảnh cùng gu thời trang táo bạo. Thực tế Simmons từng xuất hiện trên tạp chí của Australia với loạt ảnh khoe trọn đường cong nóng bỏng.

👙🌪️ Bikini da báo và cơn “bão” bình luận

Trong loạt ảnh mới, Kayla diện bikini da báo khoe vòng eo săn chắc và đôi chân dài miên man. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bộ ảnh đã nhận về hàng chục nghìn lượt thích cùng loạt bình luận từ cộng đồng mạng.

“Như một nữ thần Amazon bước ra từ phim!”, một tài khoản viết.

“Không biết là ngắm Kayla hay… ánh mắt của cô ấy nữa. Mọi thứ thật hoàn hảo”, fan thứ hai tặng lời khen.

“Thú thật, tôi chưa từng quan tâm bóng chuyền cho đến khi biết Kayla Simmons là ai”, người tiếp theo viết.

“Bikini da báo ư? Xứng đáng gọi là "Nữ hoàng rừng xanh" rồi”, một bình luận rất sáng tạo.

“Cứ mỗi lần cô ấy đăng ảnh là lại khiến mạng xã hội chao đảo”, tài khoản nhận định.

Cô cũng gây xôn xao với clip dùng "vòng 3" để chơi bóng chuyền

🏝️✈️ Cuộc sống xa hoa và đam mê du lịch

Nổi tiếng với những khoảnh khắc gợi cảm, Kayla Simmons còn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống năng động, sang chảnh. Cô dành nhiều thời gian du lịch, tắm nắng trên bãi biển và tham gia các sự kiện thời trang. Các bài đăng của Kayla luôn được dàn fan cuồng nhiệt hưởng ứng, từ ảnh tập gym, đi biển cho tới những shoot hình đời thường.

Kayla từng gây chú ý khi thực hiện các clip chơi bóng chuyền trên bãi biển với phong cách “khó đỡ”, thậm chí dùng cả… "vòng 3" để thực hiện cú chuyền bóng, khiến cộng đồng mạng dành nhiều thời gian để theo dõi cô hàng ngày.