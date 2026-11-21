Alcaraz có ở trạng thái 100%?

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về tình trạng thể lực của Carlos Alcaraz, sau khi anh gặp vấn đề ở cơ gân kheo trong trận đấu vòng bảng thứ hai với Daniil Medvedev – chấn thương đòi hỏi phải chụp cộng hưởng từ (MRI) và làm dấy lên những nghi ngại về khả năng tiếp tục tham gia giải đấu của anh.

Trận đấu với Flavio Cobolli không tiết lộ nhiều về tình trạng thực tế của Alcaraz. Dù đây chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục đối với tay vợt người Tây Ban Nha, anh vẫn chọn cách rút ngắn các loạt bóng bền và không ép cơ thể quá mức, nhưng chung cuộc vẫn giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 6-4, 6-1. Kết quả này nâng chuỗi thắng của anh lên con số 12 – tất cả đều diễn ra trên mặt sân cứng trong nhà – và phản ánh rõ nét sự tự tin mà anh đang có vào thời điểm hiện tại.

Thời vận của Shelton

Ben Shelton đã có màn ra mắt đáng quên tại ATP Finals năm 2025 khi để thua cả ba trận vòng bảng. Năm nay, cả phong độ lẫn vận may đều đã mỉm cười với anh. Shelton giành chiến thắng 2/3 trận vòng bảng, bao gồm cả thắng lợi thuyết phục sau hai set trước Rafael Jodar vào thứ Năm. Bên cạnh đó, kết quả trận đấu còn lại cũng diễn ra đúng như mong đợi của anh: Arthur Fils để thua Alexander Zverev sau hai set, qua đó giúp Shelton chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Thành tích này như một mảnh ghép hoàn hảo khép lại một mùa giải vô cùng thành công của tay vợt này, nổi bật với bốn danh hiệu ATP, lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết Grand Slam tại US Open, cùng thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là vị trí số 4 thế giới.