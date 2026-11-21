U17 Nhật Bản đối đầu với U17 Colombia ở lượt đấu đầu tiên tại VCK U17 World Cup 2026. Đại diện tới từ Nam Mỹ gây bất ngờ với bàn thắng ngay ở phút thứ 5. Người lập công cho U17 Colombia là Agamez. Nhận bàn thua từ sớm, "Những chiến binh Samurai xanh" dồn lên tấn công tìm bàn gỡ.

Hai đội chơi đầy nỗ lực trong 45 phút đầu tiên

Tuy nhiên, U17 Colombia chơi rất kiên cường. Họ lập hàng phòng thủ nhiều lớp trước vòng cấm khiến những pha dứt điểm của U17 Nhật Bản thường bị chặn lại. Sau nhiều nỗ lực, đại diện tới từ châu Á cuối cùng cũng có được bàn gỡ hòa.

Xuất phát từ quả treo bóng vào vòng cấm và Kitahara đã đệm ngang chính xác cho Saito băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ. Hiệp một kết thúc với tỉ số hòa.

Sang hiệp hai, thế trận thay đổi khi U17 Colombia là những người tấn công nhiều hơn, đặc biệt là sau khi họ thay người. U17 Nhật Bản cũng có một vài đường lên bóng đáng chú ý nhưng không tìm thêm được bàn thắng. Phút 80, đại diện của châu Á chỉ còn chơi với 10 người sau khi Motosuna nhận thẻ vàng thứ hai.

U17 Colombia cố gắng tận dụng lợi thế và họ được hưởng phạt đền những phút bù giờ. Samuel Martinez được giao trọng trách và hoàn thành tốt nhiệm vụ để ấn định tỉ số trận đấu.

Tỉ số chung cuộc: U17 Nhật Bản 1-2 U17 Colombia (H1: 1-1)

Ghi bàn

U17 Nhật Bản: Saito 38'

U17 Colombia: Agamez 5', Samuel Martinez 90+3'

Đội hình xuất phát

U17 Nhật Bản: Oshita, Motosuna, Kurahashi, Ezemuokwe, Nakashima, Wada, Hoshi, Kimura, Satomi, Saito, Kitahara

U17 Colombia: Martinez, Estrella, Fori, Vallecilla, Murillo, Carrillo, Agamez, Mosquera, Maturana, Escoria, Caicedo

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