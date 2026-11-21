Man City tiếp đón Fulham ở vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27. HLV Enzo Maresca gây bất ngờ khi cất Enzo Fernandez trên ghế dự bị và sử dụng Foden. Mặc dù là đội khách nhưng Fulham không ngần ngại chơi đôi công với Man City.

Man City vất vả trong hiệp một

Bất ngờ tới ở phút 16 với pha phản công nhanh của Fulham. Oscar Bobb có pha xử lý rất hay và tạo điều kiện để Muniz hạ gục Donnarumma. Nhận bàn thua đau, Man City mất khoảng 5 phút để ổn định thế trận và tấn công tổng lực. Phút 24, Haaland băng vào dứt điểm 2 lần và bóng lăn qua vạch vôi. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng.

Sau đó, tiền đạo người Na Uy cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác. Fulham cũng suýt nâng tỉ số lên thành 2-0 nhưng Bobb lại dứt điểm quá tệ. Hiệp một kết thúc với lợi thế nghiêng về đội khách.

Sang hiệp hai, Man City tràn lên tấn công mạnh mẽ. Họ dồn ép đối thủ và cuối cùng cũng có được bàn thắng gỡ hòa. Người lập công là Anderson với cú vô lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Rất khó hiểu là sau đó, Man City lại không duy trì được áp lực.

Anderson có cơ hội lập cú đúp nhưng dứt điểm ra ngoài trong khi đó Donnarumma phải trổ tài cản phá cú sút của Muniz. Những phút cuối, đôi bên chơi khá tệ và trận đấu kết thúc với chỉ 2 bàn thắng.

Tỉ số chung cuộc: Man City 1-1 Fulham

Ghi bàn:

Man City: Anderson 57'

Fulham: Muniz 16'

Đội hình xuất phát

Man City: Donnarumma, O'Reilly, Guehi, Dias, Khusanov, Anderson, Bouaddi, Doku, Foden, Ndiaye, Haaland

Fulham: Leno, Tete, Affengruber, Bassey, Sessegnon, Berge, Charles, Bobb, King, Muniz, Iwobi

Thông số trận đấu

Man City Fulham Sút khung thành 15(3) 5(4) Thời gian kiểm soát bóng 59% 41% Phạm lỗi 8 11 Thẻ vàng 1 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 2 Phạt góc 8 6 Cứu thua 3 2

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)