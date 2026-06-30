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Tennis đỉnh cao Wimbledon: Zverev và Fritz gặp khó, "chị đại" Serena tái xuất

Sự kiện: Wimbledon 2026 Alexander Zverev

Wimbledon 2026 tiếp tục nóng lên với màn ra quân của Zverev, Fritz và đặc biệt là sự tái xuất lịch sử của Serena Williams sau gần 4 năm vắng bóng ở nội dung đơn nữ tại All England Club.

  

Trận đấu của Zverev sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Alexander Zverev - Alexander Blockx: Khoảng 19h, 30/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)

Zverev sẽ bắt đầu hành trình tại Wimbledon 2026 bằng cuộc đối đầu tay vợt trẻ người Bỉ Alexander Blockx. Với vị thế số 3 thế giới và vừa chinh phục Grand Slam đầu tiên ở Roland Garros, tay vợt Đức được đánh giá vượt trội hoàn toàn trước đối thủ kém kinh nghiệm.

Zverev (áo xanh) vượt trội kinh nghiệm và phong độ, hứa hẹn thắng nhanh ngày ra quân

Zverev (áo xanh) vượt trội kinh nghiệm và phong độ, hứa hẹn thắng nhanh ngày ra quân

Dù không sở hữu thành tích quá nổi bật tại Wimbledon khi chưa từng vượt qua vòng 4, Zverev vẫn cho thấy sự chuẩn bị khá ổn trên mặt sân cỏ mùa này. Anh vào bán kết Halle Open trước khi thua Taylor Fritz trong trận đấu căng thẳng. Khả năng giao bóng ổn định cùng những cú đánh cuối sân đầy uy lực vẫn là vũ khí giúp Zverev cực kỳ nguy hiểm ở các trận đấu 5 set.

Trong khi đó, Blockx trở lại sau quãng nghỉ vì chấn thương mắt cá gặp phải ở Roland Garros. Tay vợt 21 tuổi từng gây ấn tượng mạnh với hành trình vào bán kết Madrid Open, nhưng đây mới là lần đầu anh góp mặt ở vòng chính Wimbledon. Việc thiếu cảm giác thi đấu sau thời gian nghỉ dài khiến Blockx bị đặt dấu hỏi lớn về thể lực lẫn phong độ.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về Zverev khi tay vợt Đức thắng cả 2 lần gặp gần nhất tại Madrid và Rome hồi tháng 5 mà không thua set nào. Trên mặt sân cỏ đòi hỏi bản lĩnh và khả năng giao bóng tốt, sự khác biệt về kinh nghiệm Grand Slam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra khoảng cách lớn.

Nếu chơi đúng sức, Zverev đủ khả năng khép lại trận đấu trong 3 set để tạo màn khởi đầu thuận lợi tại All England Club.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 3-0.

Taylor Fritz - Jack Draper: Khoảng 21h, 30/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)

Fritz và Draper tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất ngay vòng mở màn Wimbledon 2026. Một bên là tay vợt Mỹ đang đạt phong độ cực cao trên sân cỏ, bên kia là niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh trở lại đúng lúc trước thềm Grand Slam quê nhà.

Màn đấu giao bóng cực căng giữa phong độ sân cỏ (Fritz, bên trái) và lợi thế sân nhà (Draper, bên phải)

Màn đấu giao bóng cực căng giữa phong độ sân cỏ (Fritz, bên trái) và lợi thế sân nhà (Draper, bên phải)

Fritz có màn chạy đà ấn tượng khi liên tiếp vào chung kết Stuttgart và Halle Open, thậm chí đánh bại cả Ben Shelton lẫn Alexander Zverev trên hành trình đó. Lối đánh giàu sức mạnh cùng khả năng giao bóng ổn định giúp tay vợt Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn ở mặt sân cỏ.

Tuy nhiên, Draper chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, tay vợt người Anh vừa trở lại đầy tích cực tại Eastbourne với hành trình vào bán kết. Được chơi dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà cùng những cú giao bóng tay trái cực khó chịu, Draper đủ khả năng tạo ra thế trận giằng co trước Fritz.

Thành tích đối đầu cũng rất cân bằng khi Draper đang dẫn 3-2, trong đó từng đánh bại Fritz trên sân cỏ Queen’s Club năm 2022. Với phong độ hiện tại của cả hai, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu kéo dài và xuất hiện nhiều loạt tie-break căng thẳng.

Nếu duy trì được sự ổn định ở các game giao bóng quyết định, Fritz vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp hơn nhờ kinh nghiệm và phong độ ổn định xuyên suốt mùa sân cỏ.

Dự đoán kết quả: Fritz thắng sau 4 set.

Serena Williams - Maya Joint: Khoảng 23h, 30/6 (vòng 1 đơn nữ Wimbledon)

Tâm điểm đặc biệt nhất của Wimbledon 2026 chắc chắn là màn tái xuất của Serena Williams sau gần 4 năm vắng bóng ở nội dung đơn nữ. Ở tuổi 44, huyền thoại người Mỹ trở lại All England Club bằng suất đặc cách và ngay lập tức khiến cả làng banh nỉ dậy sóng.

Serena tái xuất Wimbledon sau 4 năm, biến Centre Court thành tâm điểm&nbsp;

Serena tái xuất Wimbledon sau 4 năm, biến Centre Court thành tâm điểm 

Serena chưa thi đấu đơn kể từ US Open 2022, vì vậy dấu hỏi lớn nhất nằm ở thể lực, cảm giác thi đấu và khả năng chịu đựng những pha bóng kéo dài trên mặt sân cỏ tốc độ cao. Dù vậy, Wimbledon luôn là “thánh địa” của Serena, nơi cô từng 7 lần vô địch và tạo nên hàng loạt khoảnh khắc lịch sử.

Sự trở lại của Serena nhận được sự quan tâm cực lớn từ giới quần vợt. Novak Djokovic gọi màn comeback này là “truyền cảm hứng”, trong khi Aryna Sabalenka hay Mirra Andreeva đều thừa nhận không ai muốn đối đầu Serena ở vòng đầu tiên. Coco Gauff thậm chí còn khuyên Maya Joint “đừng nhìn bảng tỷ số” để tránh bị áp lực bởi tên tuổi quá lớn bên kia lưới.

Đối thủ của Serena là Maya Joint, tay vợt trẻ từng gây chú ý nhờ vụ kiện NCAA đình đám và đã giành 2 danh hiệu WTA 250 trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, mùa giải 2026 của Joint lại khá thất vọng khi cô chỉ thắng 3/18 trận trước Wimbledon.

Xét về thể lực và nhịp thi đấu, Joint rõ ràng có lợi thế hơn. Nhưng trên sân Centre Court, trước một Serena giàu bản lĩnh và khát khao chứng minh bản thân, mọi dự đoán đều trở nên khó lường. Chỉ riêng sự hiện diện của Serena cũng đủ biến trận đấu này thành một trong những khoảnh khắc đáng chờ đợi nhất Wimbledon năm nay.

Dự đoán kết quả: Serena Williams thắng sau 3 set.

Lịch thi đấu tennis Wimbledon ngày 30/6

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis Wimbledon 2026 - đơn nam - vòng 1

Thứ ba, 30/06/2026

17:00

Adrian Mannarino

Titouan Droguet

SPOTV, SPOTV2

17:00

Kamil Majchrzak

Alejandro Tabilo

SPOTV, SPOTV2

17:00

Yannick Hanfmann

Giovanni Mpetshi Perricard

SPOTV, SPOTV2

17:00

Sho Shimabukuro

Jaime Faria

SPOTV, SPOTV2

17:00

Valentin Royer

Harry Wendelken

SPOTV, SPOTV2

18:30

Alex de Minaur

Roman Andres Burruchaga

SPOTV, SPOTV2

18:30

Pablo Llamas Ruiz

Zachary Svajda

SPOTV, SPOTV2

18:30

Karen Khachanov

Billy Harris

SPOTV, SPOTV2

18:30

Damir Dzumhur

Arthur Fery

SPOTV, SPOTV2

18:30

Otto Virtanen

Ben Shelton

SPOTV, SPOTV2

18:30

Kyrian Jacquet

Vilius Gaubas

SPOTV, SPOTV2

18:30

Thanasi Kokkinakis

Alexander Bublik

SPOTV, SPOTV2

18:30

Alex Michelsen

Jacob Fearnley

SPOTV, SPOTV2

18:30

Matteo Arnaldi

Quentin Halys

SPOTV, SPOTV2

19:00

Ugo Humbert

Zizou Bergs

SPOTV, SPOTV2

19:00

Benjamin Bonzi

Gabriel Diallo

SPOTV, SPOTV2

19:00

Jaume Munar

Francisco Cerundolo

SPOTV, SPOTV2

19:00

Alexander Blockx

Alexander Zverev

SPOTV, SPOTV2

20:30

Jakub Mensik

Toby Samuel

SPOTV, SPOTV2

20:30

Dane Sweeny

Grigor Dimitrov

SPOTV, SPOTV2

20:30

Raphael Collignon

Arthur Fils

SPOTV, SPOTV2

20:30

Patrick Kypson

Mackenzie McDonald

SPOTV, SPOTV2

20:30

Lorenzo Sonego

Tomas Martin Etcheverry

SPOTV, SPOTV2

20:30

Corentin Moutet

Marcos Giron

SPOTV, SPOTV2

21:00

Taylor Fritz

Jack Draper

SPOTV, SPOTV2

22:00

Tallon Griekspoor

James Duckworth

SPOTV, SPOTV2

22:00

Mariano Navone

Flavio Cobolli

SPOTV, SPOTV2

22:00

Frances Tiafoe

Terence Atmane

SPOTV, SPOTV2

22:00

Vit Kopriva

Jan Choinski

SPOTV, SPOTV2

22:00

Alex Molcan

Daniel Altmaier

SPOTV, SPOTV2

22:30

Stan Wawrinka

Matteo Berrettini

SPOTV, SPOTV2

22:30

Jiri Lehecka

Alexei Popyrin

SPOTV, SPOTV2

Tennis Wimbledon 2026 - đơn nữ - vòng 1

Thứ ba, 30/06/2026

17:00

Jasmine Paolini

Robin Montgomery

SPOTV, SPOTV2

17:00

Anhelina Kalinina

Kamilla Rakhimova

SPOTV, SPOTV2

17:00

Maria Sakkari

Clara Tauson

SPOTV, SPOTV2

17:00

Tereza Valentova

Karolina Pliskova

SPOTV, SPOTV2

17:00

Amanda Anisimova

Lina Gjorcheska

SPOTV, SPOTV2

17:00

Petra Marcinko

Sofia Kenin

SPOTV, SPOTV2

17:00

Irina-Camelia Begu

Katie Swan

SPOTV, SPOTV2

17:00

Kayla Day

Madison Keys

SPOTV, SPOTV2

17:00

Katie Boulter

Tyra Caterina Grant

SPOTV, SPOTV2

17:00

Talia Gibson

Marie Bouzkova

SPOTV, SPOTV2

19:00

Iryna Shymanovich

Viktorija Golubic

SPOTV, SPOTV2

19:00

Kimberly Birrell

Alina Korneeva

SPOTV, SPOTV2

19:00

Beatriz Haddad Maia

Maria Timofeeva

SPOTV, SPOTV2

19:30

Taylor Townsend

Iga Swiatek

SPOTV, SPOTV2

20:30

Elina Svitolina

Daria Snigur

SPOTV, SPOTV2

20:30

Veronika Erjavec

Leolia Jeanjean

SPOTV, SPOTV2

20:30

Emma Navarro

Paula Badosa

SPOTV, SPOTV2

20:30

Oksana Selekhmeteva

Sinja Kraus

SPOTV, SPOTV2

20:30

Yuliia Starodubtseva

Anna Blinkova

SPOTV, SPOTV2

20:30

Alexandra Eala

Renata Zarazua

SPOTV, SPOTV2

21:00

Sorana Cirstea

Sara Bejlek

SPOTV, SPOTV2

21:00

Elise Mertens

Laura Siegemund

SPOTV, SPOTV2

21:00

Elena-Gabriela Ruse

Catherine McNally

SPOTV, SPOTV2

21:00

Lois Boisson

Elena Rybakina

SPOTV, SPOTV2

22:30

Ajla Tomljanovic

Mariam Bolkvadze

SPOTV, SPOTV2

22:30

Camila Osorio

Simona Waltert

SPOTV, SPOTV2

22:30

Ella Seidel

Linda Noskova

SPOTV, SPOTV2

22:30

Diana Shnaider

Eva Lys

SPOTV, SPOTV2

22:30

Polina Kudermetova

Liudmila Samsonova

SPOTV, SPOTV2

23:00

Ashlyn Krueger

Donna Vekic

SPOTV, SPOTV2

23:00

Nadia Podoroska

Marta Kostyuk

SPOTV, SPOTV2

23:00

Serena Williams

Maya Joint

SPOTV, SPOTV2

Theo bạn tay vợt nào sẽ lên ngôi vô địch Wimbledon 2026?

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/06/2026 22:53 PM (GMT+7)
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