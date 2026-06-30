Tennis đỉnh cao Wimbledon: Zverev và Fritz gặp khó, "chị đại" Serena tái xuất

Trận đấu của Zverev sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Alexander Zverev - Alexander Blockx: Khoảng 19h, 30/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)

Zverev sẽ bắt đầu hành trình tại Wimbledon 2026 bằng cuộc đối đầu tay vợt trẻ người Bỉ Alexander Blockx. Với vị thế số 3 thế giới và vừa chinh phục Grand Slam đầu tiên ở Roland Garros, tay vợt Đức được đánh giá vượt trội hoàn toàn trước đối thủ kém kinh nghiệm.

Zverev (áo xanh) vượt trội kinh nghiệm và phong độ, hứa hẹn thắng nhanh ngày ra quân

Dù không sở hữu thành tích quá nổi bật tại Wimbledon khi chưa từng vượt qua vòng 4, Zverev vẫn cho thấy sự chuẩn bị khá ổn trên mặt sân cỏ mùa này. Anh vào bán kết Halle Open trước khi thua Taylor Fritz trong trận đấu căng thẳng. Khả năng giao bóng ổn định cùng những cú đánh cuối sân đầy uy lực vẫn là vũ khí giúp Zverev cực kỳ nguy hiểm ở các trận đấu 5 set.

Trong khi đó, Blockx trở lại sau quãng nghỉ vì chấn thương mắt cá gặp phải ở Roland Garros. Tay vợt 21 tuổi từng gây ấn tượng mạnh với hành trình vào bán kết Madrid Open, nhưng đây mới là lần đầu anh góp mặt ở vòng chính Wimbledon. Việc thiếu cảm giác thi đấu sau thời gian nghỉ dài khiến Blockx bị đặt dấu hỏi lớn về thể lực lẫn phong độ.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về Zverev khi tay vợt Đức thắng cả 2 lần gặp gần nhất tại Madrid và Rome hồi tháng 5 mà không thua set nào. Trên mặt sân cỏ đòi hỏi bản lĩnh và khả năng giao bóng tốt, sự khác biệt về kinh nghiệm Grand Slam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra khoảng cách lớn.

Nếu chơi đúng sức, Zverev đủ khả năng khép lại trận đấu trong 3 set để tạo màn khởi đầu thuận lợi tại All England Club.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 3-0.

Taylor Fritz - Jack Draper: Khoảng 21h, 30/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)

Fritz và Draper tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất ngay vòng mở màn Wimbledon 2026. Một bên là tay vợt Mỹ đang đạt phong độ cực cao trên sân cỏ, bên kia là niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh trở lại đúng lúc trước thềm Grand Slam quê nhà.

Màn đấu giao bóng cực căng giữa phong độ sân cỏ (Fritz, bên trái) và lợi thế sân nhà (Draper, bên phải)

Fritz có màn chạy đà ấn tượng khi liên tiếp vào chung kết Stuttgart và Halle Open, thậm chí đánh bại cả Ben Shelton lẫn Alexander Zverev trên hành trình đó. Lối đánh giàu sức mạnh cùng khả năng giao bóng ổn định giúp tay vợt Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn ở mặt sân cỏ.

Tuy nhiên, Draper chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, tay vợt người Anh vừa trở lại đầy tích cực tại Eastbourne với hành trình vào bán kết. Được chơi dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà cùng những cú giao bóng tay trái cực khó chịu, Draper đủ khả năng tạo ra thế trận giằng co trước Fritz.

Thành tích đối đầu cũng rất cân bằng khi Draper đang dẫn 3-2, trong đó từng đánh bại Fritz trên sân cỏ Queen’s Club năm 2022. Với phong độ hiện tại của cả hai, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu kéo dài và xuất hiện nhiều loạt tie-break căng thẳng.

Nếu duy trì được sự ổn định ở các game giao bóng quyết định, Fritz vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp hơn nhờ kinh nghiệm và phong độ ổn định xuyên suốt mùa sân cỏ.

Dự đoán kết quả: Fritz thắng sau 4 set.

Serena Williams - Maya Joint: Khoảng 23h, 30/6 (vòng 1 đơn nữ Wimbledon)

Tâm điểm đặc biệt nhất của Wimbledon 2026 chắc chắn là màn tái xuất của Serena Williams sau gần 4 năm vắng bóng ở nội dung đơn nữ. Ở tuổi 44, huyền thoại người Mỹ trở lại All England Club bằng suất đặc cách và ngay lập tức khiến cả làng banh nỉ dậy sóng.

Serena tái xuất Wimbledon sau 4 năm, biến Centre Court thành tâm điểm

Serena chưa thi đấu đơn kể từ US Open 2022, vì vậy dấu hỏi lớn nhất nằm ở thể lực, cảm giác thi đấu và khả năng chịu đựng những pha bóng kéo dài trên mặt sân cỏ tốc độ cao. Dù vậy, Wimbledon luôn là “thánh địa” của Serena, nơi cô từng 7 lần vô địch và tạo nên hàng loạt khoảnh khắc lịch sử.

Sự trở lại của Serena nhận được sự quan tâm cực lớn từ giới quần vợt. Novak Djokovic gọi màn comeback này là “truyền cảm hứng”, trong khi Aryna Sabalenka hay Mirra Andreeva đều thừa nhận không ai muốn đối đầu Serena ở vòng đầu tiên. Coco Gauff thậm chí còn khuyên Maya Joint “đừng nhìn bảng tỷ số” để tránh bị áp lực bởi tên tuổi quá lớn bên kia lưới.

Đối thủ của Serena là Maya Joint, tay vợt trẻ từng gây chú ý nhờ vụ kiện NCAA đình đám và đã giành 2 danh hiệu WTA 250 trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, mùa giải 2026 của Joint lại khá thất vọng khi cô chỉ thắng 3/18 trận trước Wimbledon.

Xét về thể lực và nhịp thi đấu, Joint rõ ràng có lợi thế hơn. Nhưng trên sân Centre Court, trước một Serena giàu bản lĩnh và khát khao chứng minh bản thân, mọi dự đoán đều trở nên khó lường. Chỉ riêng sự hiện diện của Serena cũng đủ biến trận đấu này thành một trong những khoảnh khắc đáng chờ đợi nhất Wimbledon năm nay.

Dự đoán kết quả: Serena Williams thắng sau 3 set.

Lịch thi đấu tennis Wimbledon ngày 30/6

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Tennis Wimbledon 2026 - đơn nam - vòng 1 Thứ ba, 30/06/2026 17:00 Adrian Mannarino Titouan Droguet SPOTV, SPOTV2 17:00 Kamil Majchrzak Alejandro Tabilo SPOTV, SPOTV2 17:00 Yannick Hanfmann Giovanni Mpetshi Perricard SPOTV, SPOTV2 17:00 Sho Shimabukuro Jaime Faria SPOTV, SPOTV2 17:00 Valentin Royer Harry Wendelken SPOTV, SPOTV2 18:30 Alex de Minaur Roman Andres Burruchaga SPOTV, SPOTV2 18:30 Pablo Llamas Ruiz Zachary Svajda SPOTV, SPOTV2 18:30 Karen Khachanov Billy Harris SPOTV, SPOTV2 18:30 Damir Dzumhur Arthur Fery SPOTV, SPOTV2 18:30 Otto Virtanen Ben Shelton SPOTV, SPOTV2 18:30 Kyrian Jacquet Vilius Gaubas SPOTV, SPOTV2 18:30 Thanasi Kokkinakis Alexander Bublik SPOTV, SPOTV2 18:30 Alex Michelsen Jacob Fearnley SPOTV, SPOTV2 18:30 Matteo Arnaldi Quentin Halys SPOTV, SPOTV2 19:00 Ugo Humbert Zizou Bergs SPOTV, SPOTV2 19:00 Benjamin Bonzi Gabriel Diallo SPOTV, SPOTV2 19:00 Jaume Munar Francisco Cerundolo SPOTV, SPOTV2 19:00 Alexander Blockx Alexander Zverev SPOTV, SPOTV2 20:30 Jakub Mensik Toby Samuel SPOTV, SPOTV2 20:30 Dane Sweeny Grigor Dimitrov SPOTV, SPOTV2 20:30 Raphael Collignon Arthur Fils SPOTV, SPOTV2 20:30 Patrick Kypson Mackenzie McDonald SPOTV, SPOTV2 20:30 Lorenzo Sonego Tomas Martin Etcheverry SPOTV, SPOTV2 20:30 Corentin Moutet Marcos Giron SPOTV, SPOTV2 21:00 Taylor Fritz Jack Draper SPOTV, SPOTV2 22:00 Tallon Griekspoor James Duckworth SPOTV, SPOTV2 22:00 Mariano Navone Flavio Cobolli SPOTV, SPOTV2 22:00 Frances Tiafoe Terence Atmane SPOTV, SPOTV2 22:00 Vit Kopriva Jan Choinski SPOTV, SPOTV2 22:00 Alex Molcan Daniel Altmaier SPOTV, SPOTV2 22:30 Stan Wawrinka Matteo Berrettini SPOTV, SPOTV2 22:30 Jiri Lehecka Alexei Popyrin SPOTV, SPOTV2 Tennis Wimbledon 2026 - đơn nữ - vòng 1 Thứ ba, 30/06/2026 17:00 Jasmine Paolini Robin Montgomery SPOTV, SPOTV2 17:00 Anhelina Kalinina Kamilla Rakhimova SPOTV, SPOTV2 17:00 Maria Sakkari Clara Tauson SPOTV, SPOTV2 17:00 Tereza Valentova Karolina Pliskova SPOTV, SPOTV2 17:00 Amanda Anisimova Lina Gjorcheska SPOTV, SPOTV2 17:00 Petra Marcinko Sofia Kenin SPOTV, SPOTV2 17:00 Irina-Camelia Begu Katie Swan SPOTV, SPOTV2 17:00 Kayla Day Madison Keys SPOTV, SPOTV2 17:00 Katie Boulter Tyra Caterina Grant SPOTV, SPOTV2 17:00 Talia Gibson Marie Bouzkova SPOTV, SPOTV2 19:00 Iryna Shymanovich Viktorija Golubic SPOTV, SPOTV2 19:00 Kimberly Birrell Alina Korneeva SPOTV, SPOTV2 19:00 Beatriz Haddad Maia Maria Timofeeva SPOTV, SPOTV2 19:30 Taylor Townsend Iga Swiatek SPOTV, SPOTV2 20:30 Elina Svitolina Daria Snigur SPOTV, SPOTV2 20:30 Veronika Erjavec Leolia Jeanjean SPOTV, SPOTV2 20:30 Emma Navarro Paula Badosa SPOTV, SPOTV2 20:30 Oksana Selekhmeteva Sinja Kraus SPOTV, SPOTV2 20:30 Yuliia Starodubtseva Anna Blinkova SPOTV, SPOTV2 20:30 Alexandra Eala Renata Zarazua SPOTV, SPOTV2 21:00 Sorana Cirstea Sara Bejlek SPOTV, SPOTV2 21:00 Elise Mertens Laura Siegemund SPOTV, SPOTV2 21:00 Elena-Gabriela Ruse Catherine McNally SPOTV, SPOTV2 21:00 Lois Boisson Elena Rybakina SPOTV, SPOTV2 22:30 Ajla Tomljanovic Mariam Bolkvadze SPOTV, SPOTV2 22:30 Camila Osorio Simona Waltert SPOTV, SPOTV2 22:30 Ella Seidel Linda Noskova SPOTV, SPOTV2 22:30 Diana Shnaider Eva Lys SPOTV, SPOTV2 22:30 Polina Kudermetova Liudmila Samsonova SPOTV, SPOTV2 23:00 Ashlyn Krueger Donna Vekic SPOTV, SPOTV2 23:00 Nadia Podoroska Marta Kostyuk SPOTV, SPOTV2 23:00 Serena Williams Maya Joint SPOTV, SPOTV2