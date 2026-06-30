Tennis đỉnh cao Wimbledon: Zverev và Fritz gặp khó, "chị đại" Serena tái xuất
Wimbledon 2026 tiếp tục nóng lên với màn ra quân của Zverev, Fritz và đặc biệt là sự tái xuất lịch sử của Serena Williams sau gần 4 năm vắng bóng ở nội dung đơn nữ tại All England Club.
Trận đấu của Zverev sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!
Alexander Zverev - Alexander Blockx: Khoảng 19h, 30/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)
Zverev sẽ bắt đầu hành trình tại Wimbledon 2026 bằng cuộc đối đầu tay vợt trẻ người Bỉ Alexander Blockx. Với vị thế số 3 thế giới và vừa chinh phục Grand Slam đầu tiên ở Roland Garros, tay vợt Đức được đánh giá vượt trội hoàn toàn trước đối thủ kém kinh nghiệm.
Zverev (áo xanh) vượt trội kinh nghiệm và phong độ, hứa hẹn thắng nhanh ngày ra quân
Dù không sở hữu thành tích quá nổi bật tại Wimbledon khi chưa từng vượt qua vòng 4, Zverev vẫn cho thấy sự chuẩn bị khá ổn trên mặt sân cỏ mùa này. Anh vào bán kết Halle Open trước khi thua Taylor Fritz trong trận đấu căng thẳng. Khả năng giao bóng ổn định cùng những cú đánh cuối sân đầy uy lực vẫn là vũ khí giúp Zverev cực kỳ nguy hiểm ở các trận đấu 5 set.
Trong khi đó, Blockx trở lại sau quãng nghỉ vì chấn thương mắt cá gặp phải ở Roland Garros. Tay vợt 21 tuổi từng gây ấn tượng mạnh với hành trình vào bán kết Madrid Open, nhưng đây mới là lần đầu anh góp mặt ở vòng chính Wimbledon. Việc thiếu cảm giác thi đấu sau thời gian nghỉ dài khiến Blockx bị đặt dấu hỏi lớn về thể lực lẫn phong độ.
Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về Zverev khi tay vợt Đức thắng cả 2 lần gặp gần nhất tại Madrid và Rome hồi tháng 5 mà không thua set nào. Trên mặt sân cỏ đòi hỏi bản lĩnh và khả năng giao bóng tốt, sự khác biệt về kinh nghiệm Grand Slam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra khoảng cách lớn.
Nếu chơi đúng sức, Zverev đủ khả năng khép lại trận đấu trong 3 set để tạo màn khởi đầu thuận lợi tại All England Club.
Dự đoán kết quả: Zverev thắng 3-0.
Taylor Fritz - Jack Draper: Khoảng 21h, 30/6 (vòng 1 đơn nam Wimbledon)
Fritz và Draper tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất ngay vòng mở màn Wimbledon 2026. Một bên là tay vợt Mỹ đang đạt phong độ cực cao trên sân cỏ, bên kia là niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh trở lại đúng lúc trước thềm Grand Slam quê nhà.
Màn đấu giao bóng cực căng giữa phong độ sân cỏ (Fritz, bên trái) và lợi thế sân nhà (Draper, bên phải)
Fritz có màn chạy đà ấn tượng khi liên tiếp vào chung kết Stuttgart và Halle Open, thậm chí đánh bại cả Ben Shelton lẫn Alexander Zverev trên hành trình đó. Lối đánh giàu sức mạnh cùng khả năng giao bóng ổn định giúp tay vợt Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn ở mặt sân cỏ.
Tuy nhiên, Draper chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, tay vợt người Anh vừa trở lại đầy tích cực tại Eastbourne với hành trình vào bán kết. Được chơi dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà cùng những cú giao bóng tay trái cực khó chịu, Draper đủ khả năng tạo ra thế trận giằng co trước Fritz.
Thành tích đối đầu cũng rất cân bằng khi Draper đang dẫn 3-2, trong đó từng đánh bại Fritz trên sân cỏ Queen’s Club năm 2022. Với phong độ hiện tại của cả hai, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu kéo dài và xuất hiện nhiều loạt tie-break căng thẳng.
Nếu duy trì được sự ổn định ở các game giao bóng quyết định, Fritz vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp hơn nhờ kinh nghiệm và phong độ ổn định xuyên suốt mùa sân cỏ.
Dự đoán kết quả: Fritz thắng sau 4 set.
Serena Williams - Maya Joint: Khoảng 23h, 30/6 (vòng 1 đơn nữ Wimbledon)
Tâm điểm đặc biệt nhất của Wimbledon 2026 chắc chắn là màn tái xuất của Serena Williams sau gần 4 năm vắng bóng ở nội dung đơn nữ. Ở tuổi 44, huyền thoại người Mỹ trở lại All England Club bằng suất đặc cách và ngay lập tức khiến cả làng banh nỉ dậy sóng.
Serena tái xuất Wimbledon sau 4 năm, biến Centre Court thành tâm điểm
Serena chưa thi đấu đơn kể từ US Open 2022, vì vậy dấu hỏi lớn nhất nằm ở thể lực, cảm giác thi đấu và khả năng chịu đựng những pha bóng kéo dài trên mặt sân cỏ tốc độ cao. Dù vậy, Wimbledon luôn là “thánh địa” của Serena, nơi cô từng 7 lần vô địch và tạo nên hàng loạt khoảnh khắc lịch sử.
Sự trở lại của Serena nhận được sự quan tâm cực lớn từ giới quần vợt. Novak Djokovic gọi màn comeback này là “truyền cảm hứng”, trong khi Aryna Sabalenka hay Mirra Andreeva đều thừa nhận không ai muốn đối đầu Serena ở vòng đầu tiên. Coco Gauff thậm chí còn khuyên Maya Joint “đừng nhìn bảng tỷ số” để tránh bị áp lực bởi tên tuổi quá lớn bên kia lưới.
Đối thủ của Serena là Maya Joint, tay vợt trẻ từng gây chú ý nhờ vụ kiện NCAA đình đám và đã giành 2 danh hiệu WTA 250 trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, mùa giải 2026 của Joint lại khá thất vọng khi cô chỉ thắng 3/18 trận trước Wimbledon.
Xét về thể lực và nhịp thi đấu, Joint rõ ràng có lợi thế hơn. Nhưng trên sân Centre Court, trước một Serena giàu bản lĩnh và khát khao chứng minh bản thân, mọi dự đoán đều trở nên khó lường. Chỉ riêng sự hiện diện của Serena cũng đủ biến trận đấu này thành một trong những khoảnh khắc đáng chờ đợi nhất Wimbledon năm nay.
Dự đoán kết quả: Serena Williams thắng sau 3 set.
Lịch thi đấu tennis Wimbledon ngày 30/6
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Tennis Wimbledon 2026 - đơn nam - vòng 1
|
Thứ ba, 30/06/2026
|
17:00
|
Adrian Mannarino
|
Titouan Droguet
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Kamil Majchrzak
|
Alejandro Tabilo
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Yannick Hanfmann
|
Giovanni Mpetshi Perricard
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Sho Shimabukuro
|
Jaime Faria
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Valentin Royer
|
Harry Wendelken
|
SPOTV, SPOTV2
|
18:30
|
Alex de Minaur
|
Roman Andres Burruchaga
|
SPOTV, SPOTV2
|
18:30
|
Pablo Llamas Ruiz
|
Zachary Svajda
|
SPOTV, SPOTV2
|
18:30
|
Karen Khachanov
|
Billy Harris
|
SPOTV, SPOTV2
|
18:30
|
Damir Dzumhur
|
Arthur Fery
|
SPOTV, SPOTV2
|
18:30
|
Otto Virtanen
|
Ben Shelton
|
SPOTV, SPOTV2
|
18:30
|
Kyrian Jacquet
|
Vilius Gaubas
|
SPOTV, SPOTV2
|
18:30
|
Thanasi Kokkinakis
|
Alexander Bublik
|
SPOTV, SPOTV2
|
18:30
|
Alex Michelsen
|
Jacob Fearnley
|
SPOTV, SPOTV2
|
18:30
|
Matteo Arnaldi
|
Quentin Halys
|
SPOTV, SPOTV2
|
19:00
|
Ugo Humbert
|
Zizou Bergs
|
SPOTV, SPOTV2
|
19:00
|
Benjamin Bonzi
|
Gabriel Diallo
|
SPOTV, SPOTV2
|
19:00
|
Jaume Munar
|
Francisco Cerundolo
|
SPOTV, SPOTV2
|
19:00
|
Alexander Blockx
|
Alexander Zverev
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Jakub Mensik
|
Toby Samuel
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Dane Sweeny
|
Grigor Dimitrov
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Raphael Collignon
|
Arthur Fils
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Patrick Kypson
|
Mackenzie McDonald
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Lorenzo Sonego
|
Tomas Martin Etcheverry
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Corentin Moutet
|
Marcos Giron
|
SPOTV, SPOTV2
|
21:00
|
Taylor Fritz
|
Jack Draper
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:00
|
Tallon Griekspoor
|
James Duckworth
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:00
|
Mariano Navone
|
Flavio Cobolli
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:00
|
Frances Tiafoe
|
Terence Atmane
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:00
|
Vit Kopriva
|
Jan Choinski
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:00
|
Alex Molcan
|
Daniel Altmaier
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:30
|
Stan Wawrinka
|
Matteo Berrettini
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:30
|
Jiri Lehecka
|
Alexei Popyrin
|
SPOTV, SPOTV2
|
Tennis Wimbledon 2026 - đơn nữ - vòng 1
|
Thứ ba, 30/06/2026
|
17:00
|
Jasmine Paolini
|
Robin Montgomery
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Anhelina Kalinina
|
Kamilla Rakhimova
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Maria Sakkari
|
Clara Tauson
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Tereza Valentova
|
Karolina Pliskova
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Amanda Anisimova
|
Lina Gjorcheska
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Petra Marcinko
|
Sofia Kenin
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Irina-Camelia Begu
|
Katie Swan
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Kayla Day
|
Madison Keys
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Katie Boulter
|
Tyra Caterina Grant
|
SPOTV, SPOTV2
|
17:00
|
Talia Gibson
|
Marie Bouzkova
|
SPOTV, SPOTV2
|
19:00
|
Iryna Shymanovich
|
Viktorija Golubic
|
SPOTV, SPOTV2
|
19:00
|
Kimberly Birrell
|
Alina Korneeva
|
SPOTV, SPOTV2
|
19:00
|
Beatriz Haddad Maia
|
Maria Timofeeva
|
SPOTV, SPOTV2
|
19:30
|
Taylor Townsend
|
Iga Swiatek
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Elina Svitolina
|
Daria Snigur
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Veronika Erjavec
|
Leolia Jeanjean
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Emma Navarro
|
Paula Badosa
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Oksana Selekhmeteva
|
Sinja Kraus
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Yuliia Starodubtseva
|
Anna Blinkova
|
SPOTV, SPOTV2
|
20:30
|
Alexandra Eala
|
Renata Zarazua
|
SPOTV, SPOTV2
|
21:00
|
Sorana Cirstea
|
Sara Bejlek
|
SPOTV, SPOTV2
|
21:00
|
Elise Mertens
|
Laura Siegemund
|
SPOTV, SPOTV2
|
21:00
|
Elena-Gabriela Ruse
|
Catherine McNally
|
SPOTV, SPOTV2
|
21:00
|
Lois Boisson
|
Elena Rybakina
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:30
|
Ajla Tomljanovic
|
Mariam Bolkvadze
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:30
|
Camila Osorio
|
Simona Waltert
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:30
|
Ella Seidel
|
Linda Noskova
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:30
|
Diana Shnaider
|
Eva Lys
|
SPOTV, SPOTV2
|
22:30
|
Polina Kudermetova
|
Liudmila Samsonova
|
SPOTV, SPOTV2
|
23:00
|
Ashlyn Krueger
|
Donna Vekic
|
SPOTV, SPOTV2
|
23:00
|
Nadia Podoroska
|
Marta Kostyuk
|
SPOTV, SPOTV2
|
23:00
|
Serena Williams
|
Maya Joint
|
SPOTV, SPOTV2
Wimbledon 2026 chứng kiến cuộc đổ bộ chưa từng có của 10 thần đồng tuổi teen đơn nữ. Từ Mirra Andreeva đến Hannah Klugman, dàn sao trẻ sẵn sàng khuấy...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/06/2026 22:53 PM (GMT+7)