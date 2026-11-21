Trực tiếp bóng đá Chelsea - Leeds United: "The Blues" phong độ thất thường (Ngoại hạng Anh)
(22h, 21/11, vòng 11) Chelsea đang hướng tới mục tiêu trở lại với chiến thắng khi tiếp đón Leeds United trên sân Stamford Bridge.
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Premier League | 22h, 21/11 | SVĐ Stamford Bridge
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Chelsea tìm lại niềm vui
Chelsea bước vào kỳ nghỉ FIFA Days với phong độ không mấy khả quan, khi chỉ giành được 1 chiến thắng và nhận 3 thất bại trên mọi đấu trường. Đội bóng thành London bị Liverpool loại khỏi League Cup, đồng thời phải hứng chịu 2 trận thua tại Premier League.
Sau thất bại bất ngờ 0-2 trên sân nhà trước Tottenham, “The Blues” đã đáp trả bằng chiến thắng 2-0 trước MU cũng tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, Chelsea lại trở về mặt đất cách đây 2 tuần khi để thua đáng thất vọng 0-1 trước Sunderland, đội bóng đang đứng cuối bảng, tại sân Stadium of Light.
Trong 10 trận đầu tiên dưới thời Xabi Alonso tại đấu trường cao nhất nước Anh, Chelsea giành được 5 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 4 thất bại. Hiện tại, “The Blues” đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, kém Liverpool ở vị trí thứ tư đúng 2 điểm. Tuy nhiên, Aston Villa, đội đang xếp thứ 10, cũng chỉ kém Chelsea 3 điểm.
Điểm tựa Stamford Bridge
Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2015/16 dưới thời Jose Mourinho, Chelsea để thua 3 trong 5 chuyến làm khách đầu tiên tại Premier League. Vì vậy, việc trở về Stamford Bridge cuối tuần này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cho đội bóng thành London. Chelsea đã giành 10 trong tổng số 16 điểm tại giải đấu mùa này trên sân nhà, đồng thời ghi được 13 bàn thắng, thành tích tốt thứ hai toàn giải.
Chelsea cũng thắng 8 trong 10 lần gần nhất tiếp đón Leeds United trên sân nhà ở mọi đấu trường (hòa 2), kể từ thất bại 0-2 vào tháng 12/1999. Dù vậy, ở lần chạm trán gần nhất tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League mùa trước, “The Blues” đã bị cầm hòa 2-2 sau khi để đối thủ gỡ lại cách biệt 2 bàn trong hiệp hai.
(19h30, 21/11, Vòng 11) Man City đang khát chiến thắng sau 3 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Còn Fulham lại là đối thủ thường xuyên thất bại...