Premier League | 22h, 21/11 | SVĐ Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Leeds United (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Leeds United Leeds United Điểm Martinez Acheampong Fofana Colwill Neto Caicedo Henderson Palestra Estevao Rogers Palmer Điểm Trafford Justin Elvedi Muharemovic Bogle Tanaka Ampadu Gudmundsson Wilson Okafor Calvert Lewin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Leeds United Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Martinez, Acheampong, Fofana, Colwill, Neto, Caicedo, Henderson, Palestra, Estevao, Rogers, Palmer Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson, Wilson, Okafor, Calvert Lewin

Chelsea tìm lại niềm vui

Chelsea bước vào kỳ nghỉ FIFA Days với phong độ không mấy khả quan, khi chỉ giành được 1 chiến thắng và nhận 3 thất bại trên mọi đấu trường. Đội bóng thành London bị Liverpool loại khỏi League Cup, đồng thời phải hứng chịu 2 trận thua tại Premier League.

Sau thất bại bất ngờ 0-2 trên sân nhà trước Tottenham, “The Blues” đã đáp trả bằng chiến thắng 2-0 trước MU cũng tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, Chelsea lại trở về mặt đất cách đây 2 tuần khi để thua đáng thất vọng 0-1 trước Sunderland, đội bóng đang đứng cuối bảng, tại sân Stadium of Light.

Trong 10 trận đầu tiên dưới thời Xabi Alonso tại đấu trường cao nhất nước Anh, Chelsea giành được 5 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 4 thất bại. Hiện tại, “The Blues” đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, kém Liverpool ở vị trí thứ tư đúng 2 điểm. Tuy nhiên, Aston Villa, đội đang xếp thứ 10, cũng chỉ kém Chelsea 3 điểm.

Điểm tựa Stamford Bridge

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2015/16 dưới thời Jose Mourinho, Chelsea để thua 3 trong 5 chuyến làm khách đầu tiên tại Premier League. Vì vậy, việc trở về Stamford Bridge cuối tuần này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cho đội bóng thành London. Chelsea đã giành 10 trong tổng số 16 điểm tại giải đấu mùa này trên sân nhà, đồng thời ghi được 13 bàn thắng, thành tích tốt thứ hai toàn giải.

Chelsea cũng thắng 8 trong 10 lần gần nhất tiếp đón Leeds United trên sân nhà ở mọi đấu trường (hòa 2), kể từ thất bại 0-2 vào tháng 12/1999. Dù vậy, ở lần chạm trán gần nhất tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League mùa trước, “The Blues” đã bị cầm hòa 2-2 sau khi để đối thủ gỡ lại cách biệt 2 bàn trong hiệp hai.