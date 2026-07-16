Vũ nữ thoát y gây chấn động thể thao Mỹ, lột xác thành ngôi sao đua xe tốc độ

Được biết đến với hình ảnh người mẫu gợi cảm và từng làm việc tại các hộp đêm, Jessica Barton còn khiến cộng đồng yêu xe tại Mỹ ngỡ ngàng khi trở thành một tay đua racing thực thụ. Hành trình của người đẹp 42 tuổi đang được nhắc lại sau những chia sẻ mới nhất về cuộc đời và sự nghiệp.

Jessica từng là "vũ nữ thoát y" và cũng là VĐV đua xe tốc độ

Từ sàn diễn đến đường đua

Jessica là cái tên quen thuộc với người hâm mộ dòng xe hiệu suất cao tại Mỹ. Trước khi được biết đến với công việc sáng tạo nội dung trực tuyến, cô từng là người mẫu, vũ công thoát y và xuất hiện trong nhiều ấn phẩm của tạp chí phái mạnh.

Tuy nhiên, ít ai biết Barton cũng từng dành nhiều năm theo đuổi đam mê tốc độ. Cô sở hữu một chiếc Toyota Supra được nâng cấp lên khoảng 1.000 mã lực và thường xuyên góp mặt tại các giải đua drag racing cũng như những lễ hội xe lớn trên khắp nước Mỹ.

Theo Barton, nhiều đối thủ từng đánh giá thấp cô chỉ vì vẻ ngoài của một người mẫu bikini.

"Họ nhìn thấy một cô gái tóc vàng và nghĩ tôi chỉ đến để chụp ảnh. Nhưng khi đèn xuất phát bật sáng, tôi khiến họ phải thay đổi suy nghĩ", cô chia sẻ.

Người đẹp kể rằng có những ngày cô vừa tham gia cuộc thi người mẫu, vừa dự phần thi đo công suất động cơ, rồi ngay sau đó lại bước lên xe để tranh tài trên đường đua.

"Cảm giác đánh bại các tay đua nam luôn là điều thú vị nhất. Ban đầu họ cười, nhưng sau cuộc đua thì không còn ai cười nữa", Barton nhớ lại.

Chiếc Supra 1.000 mã lực thay đổi cuộc đời

Điều thú vị là Barton vốn không phải người mê xe từ nhỏ. Cô tự nhận mình từng là một cô gái yêu nhạc rock, thích phong cách gothic và gần như không quan tâm đến ô tô.

Mọi thứ chỉ thay đổi sau khi cô mua chiếc Toyota Supra đúng vào thời điểm loạt phim Fast & Furious tạo nên cơn sốt toàn cầu.

Càng nâng cấp chiếc xe, Barton càng say mê tốc độ. Sau nhiều lần "độ" máy, chiếc Supra của cô đạt công suất khoảng 1.000 mã lực và trở thành "đứa con tinh thần" của nữ tay đua.

Biến cố xảy ra khi chiếc xe bị đánh cắp và bị tháo rời thành nhiều bộ phận. Dù rất suy sụp, Barton không từ bỏ đam mê mà quyết định chế tạo một chiếc Supra mới còn mạnh hơn trước.

"Tôi không để thất bại đánh gục mình. Chiếc Supra thứ hai còn nhanh hơn, mạnh hơn và tuyệt vời hơn chiếc đầu tiên", cô nói.

Cô luôn được gia đình, đặc biệt là bà ngoại ủng hộ trước mọi quyết định

Hậu phương đặc biệt

Bên cạnh sự nghiệp trên đường đua, Jessica mới đây còn gây chú ý khi tiết lộ người luôn đứng phía sau ủng hộ mình lại chính là bà ngoại.

Theo Daily Star, từ năm 18 tuổi, bà ngoại đã chở Barton đến buổi chụp hình đầu tiên và chưa bao giờ phản đối những lựa chọn nghề nghiệp của cháu gái. Thậm chí, bà còn sưu tầm các tạp chí có Jessica xuất hiện và luôn tự hào khoe với mọi người về cháu mình.

Barton cho biết sự ủng hộ vô điều kiện của gia đình là điều rất hiếm trong lĩnh vực cô từng theo đuổi và là động lực để cô tự tin phát triển sự nghiệp.

Ở tuổi 42, Jessica vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội với hơn nửa triệu người theo dõi Instagram. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên các đường đua như trước, cô vẫn xem quãng thời gian chinh phục những chiếc xe công suất lớn và đánh bại nhiều đối thủ nam là một trong những ký ức đáng nhớ nhất cuộc đời.