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Trực tiếp bóng đá Myanmar - Lào: Chờ cơn mưa bàn thắng, tranh vé bán kết (AFF Cup)

Sự kiện: AFF Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(17h, 4/8 - bảng B) Trận đấu giữa Myanmar và Lào hứa hẹn diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều hướng đến một kết quả tích cực. Với lợi thế sân nhà, Myanmar được kỳ vọng sẽ tận dụng cơ hội để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

   

AFC Cup | 17h,4/8 | Thuwunna Stadium

Myanmar
Trực tiếp bóng đá Myanmar - Lào: Chờ cơn mưa bàn thắng, tranh vé bán kết (AFF Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Myanmar - Lào: Chờ cơn mưa bàn thắng, tranh vé bán kết (AFF Cup) - 1
Lào
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Myanmar - Lào: Chờ cơn mưa bàn thắng, tranh vé bán kết (AFF Cup) - 1
Sann Sat Naing, Phone Khan, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tu
Trực tiếp bóng đá Myanmar - Lào: Chờ cơn mưa bàn thắng, tranh vé bán kết (AFF Cup) - 1
Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny

Myanmar nuôi mộng vào bán kết

Myanmar vừa mang đến một trong những bất ngờ lớn nhất bảng B khi đánh bại Philippines với tỷ số đậm 4-1 ngay trên sân đối phương. Kết quả này càng trở nên đáng chú ý nếu nhìn vào tương quan lực lượng giữa hai đội.

Ba điểm quý giá giúp Myanmar sống lại hy vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Đội bóng này vẫn còn hai trận đấu gặp Lào và Thái Lan, đồng nghĩa với việc vẫn nắm trong tay cơ hội tạo nên bất ngờ ở giai đoạn cuối vòng bảng.

Ở lượt trận sắp tới, Myanmar được trở về sân nhà tiếp đón Lào. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để họ tiếp tục tích lũy điểm số trước khi bước vào cuộc đối đầu đầy thử thách với Thái Lan.

Lào quyết chia tay giải bằng màn trình diễn đáng nhớ

Trái ngược với Myanmar, tuyển Lào đã không còn cơ hội đi tiếp sau ba trận toàn thua. Đội bóng của HLV Vladica Grujic lần lượt thất bại 0-5 trước Thái Lan, 0-4 trước Malaysia và 1-4 trước Philippines, chính thức nói lời chia tay giải đấu từ sớm.

Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và luôn nhập cuộc với tinh thần quyết tâm, Lào vẫn cho thấy khoảng cách đáng kể so với những đội bóng mạnh của khu vực. Việc chưa giành được điểm nào sau ba lượt trận cũng phản ánh đúng thực lực của đội bóng xứ Triệu Voi tại giải năm nay.

Trong chuyến làm khách trên sân Myanmar, mục tiêu lớn nhất của Lào là thi đấu hết mình để khép lại hành trình bằng một màn trình diễn tích cực.

Trực tiếp bóng đá Myanmar - Lào: Chờ cơn mưa bàn thắng, tranh vé bán kết (AFF Cup) - 1

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Video bóng đá Philippines - Myanmar: Thảm bại khó tin (AFF Cup)
Video bóng đá Philippines - Myanmar: Thảm bại khó tin (AFF Cup)

(Bảng B) Điểm nhấn của trận đấu là 5 bàn thắng, tình huống bóng trúng xà ngang và khoảnh khắc trọng tài từ chối một quả phạt đền vì VAR.

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/08/2026 11:50 AM (GMT+7)
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