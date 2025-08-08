"Độc cô cầu bại" Duy Nhất thắng vang dội võ sĩ Trung Quốc ở giải Muay thế giới

Tại vòng tứ kết nội dung hạng cân 57 kg Muay diễn ra chiều 8/8 tại Thành Đô (Trung Quốc), Nguyễn Trần Duy Nhất, võ sĩ hàng đầu Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ chủ nhà Yang Yuxi với tỷ số 30-27, giành vé vào bán kết World Games 2025.

Đánh bại võ sĩ Trung Quốc, Duy Nhất (bên trái) sẽ chạm trán với top 1 thế giới Dmytro Shelesko (bên phải)

🧠 Kinh nghiệm của Duy Nhất đã giúp anh vượt qua đối thủ giàu sức mạnh

Ngay trận ra quân gặp võ sĩ chủ nhà Yang Yuxi, vốn là một đối thủ trẻ trung, có sức khỏe sung mãn và lối đánh nhanh, Duy Nhất đã cho thấy đẳng cấp khác biệt bằng sự điềm tĩnh, tính toán hợp lý. Anh không vội lao vào tấn công mà chuyển sang né, phòng thủ, tận dụng các đòn chỏ, gối áp sát cùng các kỹ thuật đá tỉa khiến đối thủ không thể phát huy sức mạnh.

Duy Nhất dùng lối đánh phòng thủ phản công kỹ thuật, kiểm soát nhịp độ trận đấu và chờ lúc đối thủ mất sức để tung các đòn quyết định. Kết quả, Duy Nhất thắng thuyết phục cả 3 hiệp với điểm chung cuộc 30-27.

Việc phải ép cân từ 64 kg xuống 57 kg gây ảnh hưởng không ít về sức khỏe, nhưng võ sĩ Việt Nam đã giữ được sự tập trung cao độ, thi đấu bằng trí tuệ và trải nghiệm già dặn của "Độc cô cầu bại”, vượt qua áp lực sân khách và khán giả Trung Quốc cuồng nhiệt.

🌍 Đối thủ bán kết và kỳ vọng bảo vệ tấm HCV

Với chiến thắng này, Nguyễn Trần Duy Nhất tiến vào bán kết môn Muay tại World Games 2025 (diễn ra ngày 9/8 lúc 18h30 theo giờ Việt Nam) gặp đối thủ hàng đầu thế giới, Dmytro Shelesko đến từ Ukraine.

Shelesko đang giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng Liên đoàn Muay Thế giới (IFMA) và là nhà vô địch thế giới hạng cân 57 kg vừa giành HCV World Championship hồi tháng 5/2025. Anh cũng từng giành HCV giải vô địch trẻ thế giới 2024 và HCV vô địch châu Âu 2023. Với chân trái lợi hại, sức mạnh dứt khoát cùng tầm vóc và kỹ thuật vượt trội, Shelesko được giới chuyên môn đánh giá là thử thách lớn nhất với Duy Nhất ở vòng đấu này.

Để có thể hạ được ngôi sao người Ukraine, Duy Nhất cần giữ tâm lý thoải mái, sẵn sàng tinh thần giành chiến thắng, hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV đã đạt được tại World Games 2022.

🥋 Sự kiện World Games và môn Muay

World Games là đại hội thể thao đa môn quốc tế dành cho các môn thể thao không nằm trong chương trình Olympic, tổ chức 4 năm một lần. World Games 2025 diễn ra từ ngày 7-17/8 tại Thành Đô, Trung Quốc, quy tụ hơn 3.500 vận động viên từ hơn 100 quốc gia tranh tài ở 34 môn.

Môn Muay Thái đã được đưa vào World Games từ năm 2017 và tiếp tục phát triển, với nhiều hạng cân cho cả nam và nữ. Đây là dịp để các võ sĩ hàng đầu thế giới thể hiện đẳng cấp và tranh tài quyết liệt.