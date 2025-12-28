MMA 2 đấu 2: Sao Việt đấu cao thủ Trung Quốc suốt 10 phút, mãn nhãn thư hùng

LION Championship 29 tối 27/12 đã khép lại bằng một trong những màn so tài hấp dẫn bậc nhất lịch sử giải đấu, thể thức MMA Duo 2 đấu 2 giữa bộ đôi Nguyễn Xuân Phương - Nguyễn Ngọc Thức (The Champ MMA, Việt Nam) và hai võ sĩ Trung Quốc Lý Thiên Đào - Lưu Long Quyền (ShunYuan Boxing Club).

Xuân Phương - Ngọc Thức (quần đỏ) cùng bộ đôi tới từ Trung Quốc cống hiến cho khán giả trận đấu mãn nhãn

10 phút thi đấu không khoan nhượng của Xuân Phương - Ngọc Thức

Ngay từ giây đầu, sàn đấu bùng nổ khi Xuân Phương liên tục trao đổi đòn tay với Long Quyền, còn Ngọc Thức kiên cường cầm chân Thiên Đào trong những tình huống giằng co sát lồng. Không có chiến thuật câu giờ, không một nhịp nghỉ, cả bốn võ sĩ lao vào đôi công liên tục trong suốt 10 phút.

Xuân Phương thể hiện nền tảng striking (đánh đứng) sắc bén với những tổ hợp đòn tầm trung, còn Ngọc Thức lại cho thấy sự lì lợm đáng nể khi kiểm soát sự nguy hiểm của đối thủ, nhiều lần giữ thế cân bằng khi bị đối thủ Trung Quốc ép sàn. Phía bên kia, Long Quyền tỏ ra nguy hiểm với những pha phản đòn mạnh mẽ, trong khi Thiên Đào liên tục tìm cách phá nhịp trận đấu.

Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, cả bốn võ sĩ đều đứng vững trên sàn, và kết quả hòa được công bố, một cái kết xứng đáng cho “siêu phẩm song đấu” của LION Championship 29.

Việt Nam thắng áp đảo ở MMA Trio 3 đấu 3

Trước đó, khán giả nhà đã được ăn mừng khi đội hình Lạc Việt (Phan Huy Hoàng - Trần Việt Anh - Lê Minh Hoàng) đánh bại Thuận Viễn (Trung Quốc) ở thể thức MMA Trio (3 đấu 3).

Trận 3 đấu 3, với kinh nghiệm vượt trội, Việt Nam (quần đỏ) thắng áp đảo đối thủ Trung Quốc (quần xanh)

Với kinh nghiệm vượt trội ở 3 đấu 3, các võ sĩ Việt Nam nhanh chóng biến thế trận thành 1 chọi 3, lần lượt khóa siết và loại từng đối thủ. Pha siết cổ của Phan Huy Hoàng lên Triệu Thần Khải cùng tình huống tóm lưng quyết định của Trần Việt Anh đã khép lại chiến thắng đầy thuyết phục cho Lạc Việt.

Võ sĩ Hữu Hân gieo sầu cho Tiến Long

Ở trận đơn MMA Pro hạng 65kg, Nguyễn Hữu Hân đã đánh bại Nguyễn Tiến Long bằng tính điểm đồng thuận sau 3 hiệp. Tiến Long khởi đầu bùng nổ, nhưng Hữu Hân càng đánh càng hay.

Hữu Hân (quần xanh) khiến Tiến Long nhận thêm thất bại

Cú gối bay và đặc biệt là pha chỏ trong hiệp 2 khiến Tiến Long rách trán, chảy nhiều máu, làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Từ đó, Hữu Hân kiểm soát thế trận bằng khả năng đọc trận đấu thông minh và khép lại màn so tài với chiến thắng xứng đáng.

Những điểm nhấn khác tại LION Championship 29

Trần Trọng Kim hạ knock-out kỹ thuật Đinh Văn Khuyến bằng cú đá trúng gan cực hiểm, thể hiện đẳng cấp của lão tướng.

Trọng Kim (quần đỏ) cho thấy kinh nghiệm là thứ tiếp tục giúp anh chiến thắng trước đối thủ trẻ hơn

Nguyễn Trung Hải tiếp tục phong độ ấn tượng với chiến thắng knock-out kĩ thậut trước Bùi Văn Hùng nhờ loạt gối dồn dập ở hiệp 3.

Harry Smith (Scotland) thắng điểm Nguyễn Văn Lâm nhờ địa chiến vượt trội.

Nguyễn Thanh Duy thắng knock-out Nguyễn Phú Thịnh bằng pha lên gối khiến đối thủ rách sâu không thể tiếp tục.

Lê Hoàng Đức, cựu vô địch Muay thế giới, hạ Lý Diệu Phước bằng đòn khóa siết cổ ở hiệp 2.

Trần Huy Hải thắng điểm Phạm Bình Minh sau 3 hiệp với chiến thuật striking thông minh.

LION Championship 29 khép lại một đêm thi đấu bùng nổ, và chính thức hạ màn mùa giải MMA 2025 với hàng loạt bước chuyển mình đáng kể, mở ra lời hẹn cho mùa 2026 rực rỡ hơn, khốc liệt hơn và hứa hẹn vô vàn bất ngờ phía trước.