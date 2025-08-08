Võ sĩ giỏi hơn Mayweather - Pacquiao sẽ thượng đài với "Quyền vương" Alvarez

Trong làng quyền anh thế giới, những cái tên như Floyd Mayweather, Manny Pacquiao hay Oscar De La Hoya luôn được ngưỡng mộ như những huyền thoại bất bại. Tuy nhiên, vào ngày 13/9/2025 tới đây, cuộc đại chiến được mong đợi sẽ diễn ra giữa Canelo Alvarez, biểu tượng boxing Mexico, và Terence Crawford, võ sĩ người Mỹ vừa được Canelo đánh giá là giỏi hơn cả những huyền thoại kể trên.

De La Hoya, Pacquiao và Mayweather (từ bên trái qua) bị đánh giá thấp hơn Crawford

👑 Canelo Alvarez và hành trình khẳng định vị thế hàng đầu

Ở tuổi 34, Canelo Alvarez đã trải qua 68 trận đấu chuyên nghiệp kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2005 ở tuổi 15. Anh là một trong số ít võ sĩ giành được đai vô địch thế giới ở 4 hạng cân khác nhau, trong đó có đai thống nhất hạng siêu trung mà anh mới bảo vệ thành công hồi tháng 5/2025 sau chiến thắng trước William Scull.

Chỉ để thua 2 trận trong sự nghiệp, từng thua Mayweather và Dmitry Bivol, Canelo được biết đến với sự kết hợp tuyệt vời giữa kỹ thuật kỹ năng tinh tế, sức mạnh và chiến thuật sắc bén. Với vị thế siêu sao hàng đầu hiện nay, Canelo luôn là tâm điểm của mọi sự kiện lớn.

Canelo (bên trái) nâng tầm đối thủ mà anh sẽ chạm trán vào tháng 9/2025, Crawford (bên phải)

🔥 Terence Crawford, võ sĩ “đáng sợ” của làng boxing đương đại

Crawford là cái tên nổi bật của boxing Mỹ với thành tích bất bại, gồm 41 trận toàn thắng, trong đó có 31 lần thắng knock-out. Anh từng giữ đai vô địch hạng nhẹ và hạng nhẹ siêu trung, sở hữu lối đánh linh hoạt, tốc độ và kỹ thuật. Đặc biệt, Canelo khẳng định trên tạp chí The Ring, rằng Crawford là võ sĩ giỏi hơn cả Mayweather, Pacquiao và De La Hoya, những biểu tượng boxing bậc nhất lịch sử.

Lần thượng đài này của Crawford là một bước nhảy vọt khi anh lên hai hạng cân để thách thức đai vô địch thống nhất hạng siêu trung của Canelo, thử thách chưa từng có trong sự nghiệp của cá nhân anh.

Nếu thắng, sau trận đấu này, Canelo được kỳ vọng sẽ tiếp tục các trận đấu lớn với những đối thủ tiềm năng như Chris Eubank Jr. hay Diego Pacheco.