"Độc cô cầu bại" Mayweather tự xưng vĩ đại nhất boxing, bị Mike Tyson mắng te tua

Phát ngôn gây bão: Mayweather cho rằng mình hơn Ali

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với First Post, Floyd Mayweather Jr, người sở hữu thành tích bất bại 50-0 đã tự tin tuyên bố: “Tôi nghĩ mình đã làm được nhiều điều cho boxing chẳng kém gì Muhammad Ali. Ali từng thua Leon Spinks và vài trận khác, nhưng vẫn được coi là vĩ đại nhất. Vậy thì tôi cũng xứng đáng như thế”.

Tyson (bên trái) phản bác gay gắt quan điểm của Mayweather (bên phải)

Dù khẳng định không có ý thiếu tôn trọng Ali, phát biểu của "Money Man" ngay lập tức làm dậy sóng cộng đồng mạng và giới boxing. Những người hâm mộ Ali xem đây là một sự xúc phạm đến biểu tượng huyền thoại, người từng 3 lần vô địch hạng nặng thế giới và để lại dấu ấn sâu đậm qua những trận đánh như “Rumble in the Jungle” với George Foreman.

Mike Tyson phản pháo

Ngay sau phát ngôn của Mayweather, Mike Tyson, một trong những võ sĩ hạng nặng huyền thoại, không kiêng nể đáp trả trên talkshow YouTube: “Anh ta thật ảo tưởng. Nếu thực sự vĩ đại như Ali, thì chí ít cũng nên đủ can đảm để tự đưa con đến trường mà không cần vệ sĩ”.

Tyson nhấn mạnh thêm: “Vĩ đại không phải là trốn sau hàng rào bảo vệ. Vĩ đại là khi được người dân yêu mến, tôn trọng. Anh ta là người đàn ông nhỏ bé, sống trong sợ hãi”.

Nhận xét đầy tính cá nhân của Tyson làm nổi bật sự khác biệt trong quan niệm "vĩ đại" giữa hai huyền thoại quyền Anh. Trong khi Mayweather chú trọng thành tích bất bại và giá trị thương hiệu, Tyson và phần lớn người hâm mộ luôn đề cao sức ảnh hưởng văn hóa, tầm vóc biểu tượng và sự dấn thân xã hội như Muhammad Ali từng thể hiện.

Mayweather và Mike Tyson, 2 huyền thoại sống boxing

Không thể phủ nhận, Floyd Mayweather nằm trong số tay đấm tài năng và khôn ngoan nhất lịch sử boxing hiện đại. Từ Oscar De La Hoya, Shane Mosley, Ricky Hatton, Canelo ÁAlvarez cho tới Manny Pacquiao, tất cả đều từng là bại tướng dưới tay anh. Trận đấu được định giá tỷ đô với Conor McGregor năm 2017 giúp anh khép lại sự nghiệp với kỷ lục hoàn hảo 50-0.

Huyền thoại Ali (quần trắng) là người mà Tyson luôn đánh giá cao nhất

Tuy nhiên, chính cách chọn đối thủ có phần "an toàn", cùng với phong cách thi đấu thiên về phòng ngự khiến nhiều người hoài nghi về "di sản thực sự" của anh so với những tượng đài như Ali, Mike Tyson hay Sugar Ray Leonard.

Mike Tyson, người từng trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử ở tuổi 20, cũng có hành trình nhiều thăng trầm và không ít tai tiếng. Tuy vậy, sự dũng cảm, khí chất và sức ảnh hưởng mà ông mang lại cả trong và ngoài sàn đấu khiến Tyson được đông đảo người hâm mộ tôn trọng, kể cả khi ông từng đánh rơi sự nghiệp vì sai lầm cá nhân.

Cuộc tranh cãi giữa Tyson và Mayweather không đơn thuần là màn khẩu chiến giữa hai ngôi sao. Đó là cuộc đối đầu giữa hai hệ giá trị về danh tiếng so với di sản, bất bại so với cảm xúc, sự hào nhoáng so với nhân văn. Và có lẽ, dù bạn đứng về phía ai, cũng không thể phủ nhận Muhammad Ali vẫn là cái tên đầu tiên khi thế giới nhắc đến từ "vĩ đại" trong quyền Anh.