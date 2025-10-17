Hot-girl Kim Thanh tỏa sáng, bóng chuyền nữ Long An hạ Ninh Bình vô địch vỡ òa

Tối 16/10/2025 tại Ninh Bình, trận chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2025, CLB VTV Bình Điền Long An đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch sau khi vượt qua chủ nhà LPBank Ninh Bình với tỉ số 3-2 đầy kịch tính. Đặc biệt, ngôi sao Đặng Thị Kim Thanh tỏa sáng rực rỡ, trở thành điểm sáng quan trọng mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội bóng miền Tây.

Kim Thanh (số 12) từ bỏ vai trò phụ công, chơi bùng nổ ở vị trí đối chuyền, chủ công, giúp Long An bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh Bình Điền Long An

⚔️ Trận đấu với những diễn biến kịch tính

Các cô gái Ninh Bình khởi đầu trận với phong độ ấn tượng, nhanh chóng dẫn trước 1-0 bằng chiến thắng cách biệt 25-16 trong set 1 nhờ sự tỏa sáng của Đinh Thị Thúy và ngoại binh Nga Paskova.

Tuy nhiên, VTV Bình Điền Long An đã nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật và nhờ sự nổi bật của ngoại binh Mỹ Roni Jones-Perry bên cạnh hai mũi đánh Kim Thanh và Lê Như Anh, đội khách thắng lại set 2 với tỉ số 25-17, cân bằng tỉ số 1-1.

Set 3 chứng kiến sự quyết liệt của cả hai bên, tuy nhiên Ninh Bình với hàng chắn chất lượng và phong độ ổn định của Lê Thanh Thúy đã giành chiến thắng 25-21, dẫn lại 2-1.

Set 4 là màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính. Dù đội chủ nhà có nhiều cơ hội kết thúc trận đấu, VTV Bình Điền Long An với tinh thần thi đấu tuyệt vời và những pha ghi điểm quan trọng của Kim Thanh đã vượt lên thắng sát nút 28-26, kéo trận đấu vào set quyết định.

Ngoại binh Nga Paskova (số 14) cũng chơi rực sáng nhưng chưa thể giúp Ninh Bình vô địch. Ảnh VFV

🌟 Kim Thanh chói sáng trong set quyết định giúp Long An lên ngôi

Ở set cuối cùng, Kim Thanh tiếp tục thi đấu nổi bật với sự ổn định và chính xác trong các pha tấn công, giúp Long An giữ vững tâm lý và khép lại chiến thắng 15-12, hoàn tất cuộc lội ngược dòng vỡ òa cảm xúc. Đội bóng VTV Bình Điền Long An chính thức lên ngôi vô địch quốc gia năm thứ hai liên tiếp.

Theo thống kê đây là lần thứ 6 VTV Bình Điền Long An giành chức vô địch quốc gia, trước đó họ từng vô địch vào các năm 2009, 2011, 2017, 2018, 2024 và 2025.

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, không có cả Thanh Thúy lẫn Bích Tuyền nhưng trận chung kết vẫn diễn ra hết sức tuyệt vời, phần nào làm khán giả vơi đi nỗi nhớ 2 ngôi sao lớn của bóng chuyền nước nhà.