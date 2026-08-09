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AFF Cup 2026

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Set ba cách biệt (SEA V.Cup) (Kết thúc)

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(Lượt cuối) ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục để thua cách biệt trước Thái Lan ở set ba, qua đó nhận thất bại chung cuộc.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Set ba cách biệt (SEA V.Cup) (Kết thúc) - 1
Set 1 Set 2 Set 3
ĐT Việt Nam 20(0) 10(0) 15(0)
ĐT Thái Lan 25(0) 25(0) 25(0)
Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Set ba cách biệt (SEA V.Cup) (Kết thúc) - 1
SET 1
1-1
Nhập cuộc tự tin

Đội trưởng Thanh Thúy ghi điểm cân bằng tỷ số cho ĐT Việt Nam.

2-3
Rượt đuổi tỷ số

Thatdao đập bóng ra ngoài sau nỗ lực phòng thủ của đồng đội.

4-6
Điểm cho Thái Lan

Chatchu On đập bóng uy lực, giúp Thái Lan duy trì lợi thế dẫn 2 điểm.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Set ba cách biệt (SEA V.Cup) (Kết thúc) - 1

5-8
Không được

Đội trưởng Thanh Thúy tấn công sau vạch 3m nhưng bóng đi ra ngoài.

9-12
UY LỰC!!!

Đội trưởng Thanh Thúy đập bóng uy lực, lách chắn và cắm sàn.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Set ba cách biệt (SEA V.Cup) (Kết thúc) - 2

13-17
Điểm số liên tiếp

Các cô gái Việt Nam đang có chuỗi lên điểm liên tiếp rất đáng khen, qua đó rút ngắn tỷ số xuống còn 4 điểm.

17-20
Còn nước còn tát

Thanh Thúy, Quỳnh Hương và Lưu Thị Huệ lần lượt ghi điểm, giúp Việt Nam rút ngắn tỷ số đáng kể.

18-23
Không thể ngăn cản

Sasipapron đang chơi nổi bật bên phía Thái Lan khi liên tục ghi điểm.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Set ba cách biệt (SEA V.Cup) (Kết thúc) - 3

20-25
THÁI LAN THẮNG SET 1!!!

Các cô gái Việt Nam cứu thành công 2 set point, trước khi Quỳnh Hương thực hiện pha tấn công sau vạch 3m bị Sasipapron chắn thành công.

SET 2
1-5
Thái lan lấn lướt

Các cô gái Thái Lan tiếp tục duy trì đà hưng phấn khi sớm dẫn sâu Việt Nam.

4-10
Cách biệt gia tăng

Quỳnh Hương đang bị Thái Lan khai thác điểm yếu khâu đỡ bước một.

6-14
Việt Nam gặp khó

Quỳnh Hương đập bóng không vượt qua được hàng chắn bên phía Thái Lan.

9-21
Tỷ số chênh lệch

Các cô gái Thái Lan đang phối hợp đầy biến hóa, khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

10-25
THÁI LAN THẮNG SET 2!!!

Đội trưởng Thanh Thúy tấn công sau vạch 3m đi ra ngoài, qua đó khép lại set đấu với tỷ số cách biệt.

SET 3
3-7
Việt Nam chệch choạc

Các cô gái Việt Nam đang nhập cuộc set ba không tốt, giúp Thái Lan tạo ra cách biệt lớn.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Set ba cách biệt (SEA V.Cup) (Kết thúc) - 4

5-10
Không được

Lưu thị Huệ nhảy sau đầu tấn công không vượt qua được hàng chắn Thái Lan.

7-13
Cách biệt nới rộng

Hàng chắn Thái Lan đang hoạt động rất hiệu quả khi liên tục phong tỏa các mũi công bên phía Việt Nam.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Set ba cách biệt (SEA V.Cup) (Kết thúc) - 5

12-18
Khó khăn chồng chất

Các cô gái Việt Nam vẫn chưa thể thu hẹp cách biệt rất lớn trước chủ nhà.

13-21
Không được

Thanh Thúy nỗ lực phòng thủ nhưng đồng đội không thể tiếp ứng.

15-25
THÁI LAN THẮNG SET 3!!!

Thanh Thúy đập bóng uy lực nhưng đi ra ngoài, qua đó giúp Thái Lan khép set ba với phần thắng cách biệt.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Set ba cách biệt (SEA V.Cup) (Kết thúc) - 6

Phong độ không tốt của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang có phong độ không tốt khi thua liền 3 trận tại SEA V. Cup 2026. Sau khi để Thái Lan thắng trong trận đấu cuối cùng của chặng một, Thanh Thúy cùng các đồng đội vừa phải chịu liền 2 trận thua trước Indonesia và Philippines ở chặng 2. 

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/08/2026 11:50 AM (GMT+7)
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