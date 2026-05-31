Rực lửa Roland Garros: Berrettini thoát hiểm sau 5 giờ so tài, Kouame dừng bước

Berrettini cứu hai match point trong cuộc chiến nghẹt thở

Tâm điểm ngày thi đấu tại Roland Garros thuộc về Matteo Berrettini. Tay vợt người Italia đã vượt qua Francisco Comesana với tỷ số 7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4, 7-6(15-13) sau cuộc marathon kéo dài 5 giờ 13 phút ở vòng ba.

Berrettini giành chiến thắng nghẹt thở

Trở lại Paris lần đầu tiên kể từ năm 2021, Berrettini đang đứng trước cơ hội tái lập thành tích ấn tượng đó. Cựu á quân Wimbledon 2021 hiện là một trong ba tay vợt từng góp mặt ở chung kết Grand Slam còn trụ lại tại nội dung đơn nam, bên cạnh Casper Ruud và Alexander Zverev.

Sau trận đấu, Berrettini không giấu được cảm xúc: “Comesana đã chơi một trận đấu không thể tin nổi. Đây thực sự là cuộc so tài tuyệt vời và tôi đã phải tìm mọi cách để vượt qua. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có”.

Bản lĩnh thép trong loạt tie-break quyết định

Tay vợt 30 tuổi thể hiện tinh thần chiến đấu đáng nể ở loạt tie-break set năm. Berrettini liên tục dựa vào những cú giao bóng uy lực ở các thời điểm then chốt và đặc biệt xuất sắc khi cứu thành công hai match point ở các tỷ số 8/9 và 12/13.

Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, cựu số 6 thế giới cuối cùng tận dụng thành công match point thứ tư để khép lại trận đấu dài thứ hai của Roland Garros năm nay.

Đối thủ tiếp theo của Berrettini sẽ là tay vợt Juan Manuel Cerundolo trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Tabilo chấm dứt giấc mơ của thần đồng 17 tuổi Kouame

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Alejandro Tabilo đã ngăn chặn hành trình đầy cảm hứng của tài năng trẻ người Pháp Moise Kouame bằng chiến thắng 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(11-9).

Kouame mới 17 tuổi nhưng đã tạo nên bất ngờ lớn khi loại cựu số 3 thế giới Marin Cilic ngay vòng mở màn trước khi thắng tiếp Adolfo Daniel Vallejo trong trận đấu kéo dài 5 set.

Tay vợt chủ nhà khởi đầu đầy hứa hẹn với chiến thắng ở set đầu tiên và từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây địa chấn. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Tabilo đã lên tiếng. Tay vợt Chile thắng liền hai set tiếp theo trước khi giữ được sự lạnh lùng ở loạt tie-break căng thẳng của set bốn.

Sau khi tận dụng thành công match point thứ tư, Tabilo đổ gục xuống mặt sân đất nện để ăn mừng chiến thắng sau 3 giờ 40 phút thi đấu.

Đây là lần đầu tiên tay vợt 28 tuổi góp mặt ở vòng 4 một giải Grand Slam. Anh cũng trở thành tay vợt nam Chile thứ tư trong thế kỷ 21 lọt tới vòng đấu này tại Roland Garros, sau Fernando Gonzalez, Cristian Garin và Nicolas Jarry.

Cerundolo tiếp tục viết cổ tích với trận đấu dài gần 6 giờ

Nếu Berrettini tạo nên màn thoát hiểm ngoạn mục, thì Juan Manuel Cerundolo lại khiến giới quần vợt sửng sốt bằng một chiến thắng marathon khác.

Sau khi loại số 1 thế giới Jannik Sinner ở vòng hai, Cerundolo tiếp tục đánh bại tài năng trẻ Tây Ban Nha Martin Landaluce với tỷ số 6-4, 6-7(9), 7-6(4), 6-7(4), 7-6(10-8) sau 5 giờ 57 phút.

Theo thống kê, Cerundolo thắng tổng cộng 214 điểm, chỉ nhiều hơn Landaluce đúng một điểm (214-213), phản ánh sự cân bằng tuyệt đối của cuộc thư hùng trên sân Court 7.

Đây là trận đấu dài thứ ba trong lịch sử Roland Garros kể từ khi dữ liệu được ghi nhận năm 1996 và là trận dài nhất kể từ khi thể thức Match Tie-break ở set quyết định được áp dụng từ năm 2022.

Chuỗi thành tích ấn tượng tại Paris cũng giúp Cerundolo lần đầu tiên chắc suất lọt vào Top 50 ATP. Trên bảng xếp hạng ATP Live, tay vợt 24 tuổi hiện tăng 12 bậc lên vị trí số 44 thế giới và sẽ đối đầu Berrettini ở vòng 4 trong một trận cầu được dự báo đầy duyên nợ giữa hai tay vợt vừa trải qua những cuộc chiến thể lực khắc nghiệt nhất giải đấu.