Video tennis Sinner - Zverev: Giải quyết nhanh gọn, lấy vé bán kết (ATP Finals)

Hơn 10 ngày trước, Jannik Sinner từng đánh bại Alexander Zverev 6-0, 6-1 ở bán kết Paris Masters. Chính vì vậy, Zverev rất quyết tâm "phục thù" trong trận tái đấu này, thậm chí anh khiến Sinner vất vả cứu 2 break ở game mở màn set 1.

Sinner thắng dễ Zverev

Tuy nhiên, bản lĩnh là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa 2 tay vợt. Game 10, thời điểm Sinner đang dẫn 5-4, tay vợt người Italia xuất sắc giành break-point để kết thúc set đấu với tỷ số 6-4.

Bước sang set 2, Zverev vẫn thi đấu đầy nỗ lực, chỉ tiếc rằng những gì anh làm chưa đủ để gây khó dễ cho Sinner. Kết quả, tay vợt số 1 thế giới đoạt break-point ở game 6 và thắng 6-3.

Trận đấu kết thúc sau 1 giờ 38 phút với tỷ số 2-0 nghiêng về Sinner (tỷ số các set: 6-4, 6-3). Như vậy, anh cũng sớm giành vé vào bán kết ATP Finals. Trong khi đó, Zverev sẽ phải căng mình chiến đấu với Felix Auger-Aliassime ở lượt trận cuối vòng bảng để hy vọng đi tiếp.