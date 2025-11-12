Djokovic nối gót Ronaldo phỏng vấn gây sốc với Morgan, nói về bê bối doping của Sinner

🏟️ Djokovic tiếp bước Ronaldo, phỏng vấn độc quyền với Piers Morgan

Mới đây, nhà báo Piers Morgan đã đăng lên Twitter cá nhân video trích đoạn trong chương trình phỏng vấn độc quyền với Novak Djokovic, dự kiến sẽ phát sóng trên kênh @PiersUncensored.

Đáng chú ý, Djokovic thẳng thắn trả lời khi được hỏi về vụ doping của Jannik Sinner. Theo đó, tay vợt Serbia thừa nhận rằng đàn em sẽ phải sống dưới “đám mây nghi ngờ” suốt thời gian dài, giống như cách anh từng chịu ảnh hưởng từ vụ bê bối COVID-19 năm 2022.

Djokovic so sánh bê bối doping của Sinner với vụ lùm xùm của bản thân thời COVID-19

Piers Morgan là một nhà báo danh tiếng ở Anh, từng thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn độc quyền gây sốc với bạn thân của ông, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Chính vì vậy, người hâm mộ rất chờ đợi xem Piers Morgan sẽ khai thác được những thông tin chấn động nào xoay quanh Djokovic.

Trích đoạn phỏng vấn giữa Djokovic và Piers Morgan: - Morgan: Về Sinner, có phải cậu ấy đang bị bao trùm bởi đám mây nghi ngờ về chất cấm không? - Djokovic: Đám mây đó sẽ theo cậu ấy, giống như đám mây COVID đã theo tôi. Anh nên hỏi chính cậu ấy. - Morgan: Tôi chỉ phỏng vấn những GOAT (VĐV xuất sắc nhất lịch sử) thôi.

💉 Mối quan hệ thù địch trong quá khứ

Bên cạnh nội dung, nguyên nhân khiến chương trình phỏng vấn này thu hút sự chú ý là do mối quan hệ thù địch giữa Djokovic và Piers Morgan trong quá khứ.

Năm 2022, Djokovic tới tham dự Melbourne (Australia) tham dự Australian Open với lý do được miễn tiêm chủng, tuy nhiên visa của anh bị hủy và bị buộc phải rời khỏi Australia. Sự việc khi đó trở thành một trong những tranh cãi lớn nhất trong lịch sử thể thao, khiến Nole phải vắng mặt ở nhiều giải đấu.

Dù chịu nhiều áp lực, Djokovic khẳng định anh sẽ không thay đổi quan điểm cá nhân, sẵn sàng bỏ qua các giải đấu thay vì tiêm vắc-xin.

Thời điểm đó, Morgan là một trong những người chỉ trích Djokovic gay gắt nhất. Ông viết trên Twitter: “Kẻ gian lận quy định COVID, kẻ nói dối trong đơn nhập cư và biểu tượng chống vắc-xin Novak Djokovic kháng cáo thất bại và sẽ bị trục xuất khỏi Australia, không được thi đấu tại Australian Open. Rất tốt”.

Piers Morgan và Djokovic từng có mâu thuẫn trong quá khứ nhưng đã làm lành

🔄 Piers Morgan xin lỗi Djokovic

Giờ đây, mối quan hệ giữa đôi bên dường như đang dần tốt đẹp. Mở đầu chương trình phỏng vấn, Morgan bày tỏ mong muốn xin lỗi về vụ việc cũ và nhận được thái độ thiện chí từ Nole: "Điều đó nói lên rất nhiều điều về con người của anh".

Năm 2024, Morgan từng công khai bênh vực Djokovic sau sự cố tại Wimbledon – khi tay vợt Serbia phản ứng với khán giả vì cảm thấy bị đối xử bất công.

“Djokovic đang trở nên cực kỳ thẳng thắn tại Wimbledon năm nay, và tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. Anh ấy xứng đáng được tôn trọng nhiều hơn từ người hâm mộ và truyền thông, và rõ ràng là anh đã quá mệt mỏi khi phải giả vờ rằng mình ổn”, Morgan viết trên Twitter.

Đầu năm nay, ông cũng đứng về phía Djokovic khi một phóng viên chế giễu nhóm cổ động viên Serbia tại Australian Open, đồng thời cho rằng họ bị đối xử thiếu tôn trọng.