Video tennis Ben Shelton - Auger-Aliassime: Kịch chiến 3 set (ATP Finals)

Ben Shelton và Felix Auger-Aliassime đều đã thua trận ra quân ở ATP Finals lần lượt trước Alexander Zverev và Jannik Sinner, nên người thắng của trận này sẽ là tay vợt còn giữ hy vọng đi tiếp. Auger-Aliassime đã thắng Shelton 3 set ở Roland Garros 2024 trong lần gặp duy nhất trước đây giữa hai tay vợt, và tay vợt người Canada cũng có phong độ tốt hơn so với Shelton, người đã thua tới một nửa trong 10 trận gần nhất.

Ben Shelton gác vợt trước Auger-Aliassime

Tuy nhiên chấn thương bắp chân ở cuối set 1 trận gặp Sinner đã khiến Auger-Aliassime bước vào trận này với sự khó khăn nhất định trong di chuyển. Auger-Aliassime mất break ở ván 4 và phải rượt đuổi để đòi lại thế quân bình. Anh đã lấy lại được break trong game 9 khi Shelton lỗi tới 3 lần, nhưng ngay ván kế tiếp, Auger-Aliassime mắc 1 lỗi kép và có một cú thuận tay quá mạnh cuối sân giúp Shelton đoạt set 1 với tỷ số 6-4.

Auger-Aliassime dù vậy không để cho Shelton lấn lướt mình ở set 2, anh khéo léo tập trung những cú giao của mình ở góc chữ T để khỏi phải chạy nhiều, trong khi liên tục điều bóng sang 2 góc để buộc Shelton phải tốn sức. Tay vợt người Canada vẫn phải cứu 1 break ở game 8, nhưng set đấu rốt cuộc vào tie-break. Auger-Aliassime đã bứt lên dẫn 5-2, nhưng Shelton đầy nỗ lực gỡ hòa 6-6. Dù vậy tay vợt người Mỹ khi bị dẫn 7-8 lại mắc lỗi kép rất đáng tiếc, mang lại chiến thắng 9-7 cho Auger-Aliassime.

Set quyết định, kinh nghiệm và bản lĩnh của Auger-Aliassime đã được thể hiện đúng lúc. Tay vợt người Canada khiến Shelton vất vả cứu 2 break ở game 4. Đến game 12, Shelton không thể trụ vững dù được cầm giao bóng, qua đó bất lực nhìn đàn anh đoạt break-point và thắng 7-5.

Trận đấu khép lại sau 2 giờ 26 phút với tỷ số 2-1 nghiêng về Auger-Aliassime (tỷ số các set: 4-6, 7-6, 7-5). Như vậy sau 2 lượt trận của bảng Bjorn Borg, Auger-Aliassime có 1 thắng và 1 thua, còn Shelton toàn thua 2 trận.