Kết quả bóng đá Tampines - Công an Hà Nội: Thẻ đỏ oan nghiệt, nỗ lực kiệt cùng (Cúp C2 châu Á)

Ở trận lượt đi vào ngày 12/2, CAHN có 2 cầu thủ lĩnh án treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu chiến dịch. Đó là Stefan Mauk và Rogerio. Theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á, 2 cầu thủ này phải chấp hành án treo giò 1 trận. Đó chính là màn so tài Tampines.

CAHN (áo đỏ) gặp khó trên sân của Tampines

Nhưng không hiểu vì sao, Công an Hà Nội vẫn điền tên Stefan Mauk và Rogerio vào danh sách thi đấu dẫn tới việc bị Liên đoàn bóng đá châu Á trừng phạt. Tất cả nỗ lực mà họ thể hiện trong trận lượt đi đã bị phủ nhận toàn bộ. Thay vì thắng 4-0, CAHN bị xử thua 0-3.

Với bối cảnh như vậy, CAHN nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất. Đội bóng của HLV Polking tạo ra những cơ hội đầu trận song đều không thể tận dụng.

Bước ngoặt của hiệp 1 đến ở phút 36, khi cầu thủ người Nhật Bản Hide Higashikawa chớp thời cơ cực tốt, giúp Tampines vượt lên.

Khó khăn chồng chất với CAHN khi Leo Artur nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 55. Trong thế thiếu người, đại diện V-League nhận thêm bàn thua như một lẽ tất yếu. Hide Higashikawa lập cú đúp, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Singapore ở phút 60.

Tất cả những gì CAHN có thể làm được ở trận này là bàn thắng từ chấm phạt đền của Alan Grafite phút 77. Chỉ 2 phút sau, Buhagiar ấn định chiến thắng cách biệt, đưa Tampines vào vòng sau.

Tỷ số chung cuộc: Tampines 3-1 Công an Hà Nội (hiệp 1: 1-0)

Tổng tỷ số sau 2 lượt trận: 6-1

Ghi bàn

Tampines: Hide Higashikawa 36' - 60, Buhagiar 79'

CAHN: Alan 77' (penalty)

Thẻ đỏ

CAHN: Leo Artur 55'

Đội hình thi đấu

Tampines: Rogers, Yamashita, Mahler, Sumi, Shahiran, Buhagiar, Najeeb, Higashikawa, Yoshimoto, Kobayashi, Kazama

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Đoàn Văn Hậu, Mauk, Quang Vinh, Vitao, Leo Artur, Quang Hải, China, Bùi Hoàng Việt Anh, Alan Grafite