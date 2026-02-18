Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-
Qarabağ vs Newcastle United
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Levante vs Villarreal
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Club Brugge vs Atlético de Madrid
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bodø / Glimt vs Inter Milan
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-

Kết quả bóng đá Tampines - Công an Hà Nội: Thẻ đỏ oan nghiệt, nỗ lực kiệt cùng (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội

Công an Hà Nội cần đánh bại Tampines với cách biệt ít nhất 3 bàn để thay đổi cục diện sau trận lượt đi. Nhưng đây là trận đấu muôn vàn khó khăn với đại diện của V-League.

Ở trận lượt đi vào ngày 12/2, CAHN có 2 cầu thủ lĩnh án treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu chiến dịch. Đó là Stefan Mauk và Rogerio. Theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á, 2 cầu thủ này phải chấp hành án treo giò 1 trận. Đó chính là màn so tài Tampines.

CAHN (áo đỏ)&nbsp;gặp khó trên sân của Tampines

CAHN (áo đỏ) gặp khó trên sân của Tampines

Nhưng không hiểu vì sao, Công an Hà Nội vẫn điền tên Stefan Mauk và Rogerio vào danh sách thi đấu dẫn tới việc bị Liên đoàn bóng đá châu Á trừng phạt. Tất cả nỗ lực mà họ thể hiện trong trận lượt đi đã bị phủ nhận toàn bộ. Thay vì thắng 4-0, CAHN bị xử thua 0-3.

Với bối cảnh như vậy, CAHN nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất. Đội bóng của HLV Polking tạo ra những cơ hội đầu trận song đều không thể tận dụng.

Bước ngoặt của hiệp 1 đến ở phút 36, khi cầu thủ người Nhật Bản Hide Higashikawa chớp thời cơ cực tốt, giúp Tampines vượt lên. 

Khó khăn chồng chất với CAHN khi Leo Artur nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 55. Trong thế thiếu người, đại diện V-League nhận thêm bàn thua như một lẽ tất yếu. Hide Higashikawa lập cú đúp, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Singapore ở phút 60.

Tất cả những gì CAHN có thể làm được ở trận này là bàn thắng từ chấm phạt đền của Alan Grafite phút 77. Chỉ 2 phút sau, Buhagiar ấn định chiến thắng cách biệt, đưa Tampines vào vòng sau.

Tỷ số chung cuộc: Tampines 3-1 Công an Hà Nội (hiệp 1: 1-0)

Tổng tỷ số sau 2 lượt trận: 6-1

Ghi bàn

Tampines: Hide Higashikawa 36' - 60, Buhagiar 79'

CAHN: Alan 77' (penalty)

Thẻ đỏ

CAHN: Leo Artur 55'

Đội hình thi đấu

Tampines: Rogers, Yamashita, Mahler, Sumi, Shahiran, Buhagiar, Najeeb, Higashikawa, Yoshimoto, Kobayashi, Kazama

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Đoàn Văn Hậu, Mauk, Quang Vinh, Vitao, Leo Artur, Quang Hải, China, Bùi Hoàng Việt Anh, Alan Grafite

Quang Hải: "Công an Hà Nội FC sẽ thể hiện bản lĩnh, ý chí cầu thủ Việt Nam"
Quang Hải: "Công an Hà Nội FC sẽ thể hiện bản lĩnh, ý chí cầu thủ Việt Nam"

ANTD.VN - Trước nhiệm vụ phải thắng tối thiểu cách biệt 3 bàn trước Tampines Rovers (Singapore) để ghi tên vòng tứ kết C2 châu Á 2025/26, thủ quân...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/02/2026 20:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
CLB Công an Hà Nội Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN