Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-
Qarabağ vs Newcastle United
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Levante vs Villarreal
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Club Brugge vs Atlético de Madrid
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bodø / Glimt vs Inter Milan
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-

Trực tiếp bóng đá Bodo / Glimt - Inter Milan: Đội khách rất giỏi đấu knock-out (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Inter Milan Cup C1 - Champions League 2025/26

(3h, 19/2, lượt đi vòng play-off Champions League) Inter Milan được đánh giá cao, dù phải thi đấu trên sân khách.

  

C1 - Champions League | 3h, 19/2 | Aspmyra Stadion

Bodo/Glimt
Trực tiếp bóng đá Bodo / Glimt - Inter Milan: Đội khách rất giỏi đấu knock-out (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bodo / Glimt - Inter Milan: Đội khách rất giỏi đấu knock-out (Cúp C1) - 1
Inter Milan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bodo / Glimt - Inter Milan: Đội khách rất giỏi đấu knock-out (Cúp C1) - 1
Haikin, Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hogh, Hauge
Trực tiếp bóng đá Bodo / Glimt - Inter Milan: Đội khách rất giỏi đấu knock-out (Cúp C1) - 1
Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Martinez, Esposito

Đội khách được mệnh danh là ông vua vòng knock-out

Ngoại trừ các trận chung kết, Inter Milan đã thắng 10 và chỉ thua 1 trong 15 trận đấu gần nhất tại vòng knock-out tại Champions League. Đội bóng này thậm chí đã lọt tới trận đấu chung kết hai lần trong ba mùa giải gần nhất. 

Inter Milan ngăn ngừa rủi ro

Inter Milan lại phải thi đấu tại vòng play-off mặc dù có khởi đầu ấn tượng ở vòng phân hạng. Họ khởi đầu đầy ấn tượng với bốn chiến thắng liên tiếp và chỉ để lọt lưới một bàn, nhưng sau đó lại sa sút khi thua liền ba trận.

Chiến thắng trước Dortmund ở lượt cuối là không đủ để đoàn quân của Chivu lọt vào vòng 16 đội. So với đội chủ nhà Bodo/Glimt, Inter Milan được đánh giá cao hơn rất nhiều, và điều đó không chỉ đến từ sức mạnh hay chiều sâu của đội hình, mà còn nằm ở kinh nghiệm thi đấu tại vòng loại trực tiếp Champions League.

Câu chuyện cổ tích của đại diện Na Uy

Lần đầu góp mặt ở vòng phân hạng Champions League, hành trình của Bodo/Glimt tưởng như sẽ khép lại chóng vánh ngay từ vòng bảng. Đại diện đến từ Na Uy khởi đầu đầy chật vật và từng đứng bên bờ vực bị loại, trước khi tạo nên cú bứt phá ngoạn mục ở thời điểm quyết định.

Sau sáu lượt trận đầu tiên không biết đến mùi chiến thắng, thầy trò Kjetil Knutsen bất ngờ hồi sinh đúng lúc. Hai chiến thắng liên tiếp trước Manchester City và Atletico Madrid giúp họ chen chân vào vị trí thứ 24, đủ điều kiện đi tiếp vào vòng play-off. Với việc được chơi trên sân nhà, Bodo/Glimt hoàn toàn có khả năng gây ra bất ngờ trước "ông lớn" Inter Milan.

Mourinho tố trọng tài có "danh sách" cầu thủ Real Madrid không thể bị phạt thẻ
Mourinho tố trọng tài có "danh sách" cầu thủ Real Madrid không thể bị phạt thẻ

Việc cầu thủ Real Madrid liên tục thoát thẻ dù đánh cùi chỏ, ngã ăn vạ hay thậm chí đấm vào mặt cầu thủ Benfica khiến Mourinho phải lên tiếng.

Bấm xem >>

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

-18/02/2026 20:39 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
