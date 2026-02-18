Trực tiếp bóng đá Bodo / Glimt - Inter Milan: Đội khách rất giỏi đấu knock-out (Cúp C1)
(3h, 19/2, lượt đi vòng play-off Champions League) Inter Milan được đánh giá cao, dù phải thi đấu trên sân khách.
C1 - Champions League | 3h, 19/2 | Aspmyra Stadion
Điểm
Haikin
Sjovold
Gundersen
Bjortuft
Bjorkan
Evjen
Berg
Fet
Blomberg
Hogh
Hauge
Điểm
Sommer
Bisseck
Akanji
Bastoni
Henrique
Barella
Calhanoglu
Zielinski
Dimarco
Martinez
Esposito
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội khách được mệnh danh là ông vua vòng knock-out
Ngoại trừ các trận chung kết, Inter Milan đã thắng 10 và chỉ thua 1 trong 15 trận đấu gần nhất tại vòng knock-out tại Champions League. Đội bóng này thậm chí đã lọt tới trận đấu chung kết hai lần trong ba mùa giải gần nhất.
Inter Milan ngăn ngừa rủi ro
Inter Milan lại phải thi đấu tại vòng play-off mặc dù có khởi đầu ấn tượng ở vòng phân hạng. Họ khởi đầu đầy ấn tượng với bốn chiến thắng liên tiếp và chỉ để lọt lưới một bàn, nhưng sau đó lại sa sút khi thua liền ba trận.
Chiến thắng trước Dortmund ở lượt cuối là không đủ để đoàn quân của Chivu lọt vào vòng 16 đội. So với đội chủ nhà Bodo/Glimt, Inter Milan được đánh giá cao hơn rất nhiều, và điều đó không chỉ đến từ sức mạnh hay chiều sâu của đội hình, mà còn nằm ở kinh nghiệm thi đấu tại vòng loại trực tiếp Champions League.
Câu chuyện cổ tích của đại diện Na Uy
Lần đầu góp mặt ở vòng phân hạng Champions League, hành trình của Bodo/Glimt tưởng như sẽ khép lại chóng vánh ngay từ vòng bảng. Đại diện đến từ Na Uy khởi đầu đầy chật vật và từng đứng bên bờ vực bị loại, trước khi tạo nên cú bứt phá ngoạn mục ở thời điểm quyết định.
Sau sáu lượt trận đầu tiên không biết đến mùi chiến thắng, thầy trò Kjetil Knutsen bất ngờ hồi sinh đúng lúc. Hai chiến thắng liên tiếp trước Manchester City và Atletico Madrid giúp họ chen chân vào vị trí thứ 24, đủ điều kiện đi tiếp vào vòng play-off. Với việc được chơi trên sân nhà, Bodo/Glimt hoàn toàn có khả năng gây ra bất ngờ trước "ông lớn" Inter Milan.
