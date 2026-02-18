Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Atletico Madrid: Đội bóng Madrid thiếu ổn định khi xa nhà (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Atletico Madrid Cup C1 - Champions League 2025/26

(3h, 19/2, lượt đi vòng play-off Champions League) Atletico hành quân đến sân của Club Brugge với mục tiêu giành lợi thế trước trận tái đấu ở Madrid.

  

C1 - Champions League | 3h, 19/2 | Jan Breydel Stadion

Club Brugge
Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Atletico Madrid: Đội bóng Madrid thiếu ổn định khi xa nhà (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Atletico Madrid: Đội bóng Madrid thiếu ổn định khi xa nhà (Cúp C1) - 1
Atletico Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Atletico Madrid: Đội bóng Madrid thiếu ổn định khi xa nhà (Cúp C1) - 1
Mignolet, Seys, Ordonez, Mechele, Sabbe, Onyedika, Stankovic, Diakhon, Vanaken, Forbs, Tresoldi
Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Atletico Madrid: Đội bóng Madrid thiếu ổn định khi xa nhà (Cúp C1) - 1
Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Koke, Llorente, Simeone, Alvarez, Sorloth

Đội bóng thành Madrid thi đấu thiếu ổn định khi xa nhà

Phong độ sân khách của Atletico tại đấu trường châu Âu tiếp tục là dấu hỏi lớn. Trong 4 chuyến làm khách, họ chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 2. Những con số này cho thấy sự thiếu ổn định khi rời xa Madrid, đặc biệt trong bối cảnh tinh thần đội bóng đang dao động. Đây có thể là cơ hội để đại diện Bỉ tận dụng lợi thế sân nhà nhằm tạo ưu thế trước trận lượt về.

Atletico đón tin vui từ Alvarez

Atletico Madrid vẫn có tin vui khi Julian Alvarez đã nổ súng trở lại, sau khi đã tịt ngòi ở mọi đấu trường từ tận tháng 12/2025. Đại diện Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn về mọi mặt, và 1 chiến thắng sẽ giúp họ dễ toan tính hơn trước trận lượt về.

Đội khách tự tin đấu Club Brugge

Chiến thắng 3-0 trước Marseille ở lượt trận cuối đã giúp Club Brugge giành lấy 1 tấm vé tham dự play-off. Tuy nhiên, Club Brugge sẽ cần phải cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn lặp lại thành tích của mùa 2024/25. Họ đã để lọt đến 17 bàn chỉ sau 8 trận, thành tích thậm chí còn tệ hơn cả những tập thể nằm ngoài top 24.

