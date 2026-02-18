Trực tiếp bóng đá Club Brugge - Atletico Madrid: Đội bóng Madrid thiếu ổn định khi xa nhà (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 19/2 | Jan Breydel Stadion Club Brugge 0 - 0 Atletico Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Club Brugge vs Atletico Madrid Atletico Madrid Điểm Mignolet Seys Ordonez Mechele Sabbe Onyedika Stankovic Diakhon Vanaken Forbs Tresoldi Điểm Musso Ruggeri Hancko Pubill Molina Lookman Koke Llorente Simeone Alvarez Sorloth Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Club Brugge Club Brugge Atletico Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Mignolet, Seys, Ordonez, Mechele, Sabbe, Onyedika, Stankovic, Diakhon, Vanaken, Forbs, Tresoldi Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Koke, Llorente, Simeone, Alvarez, Sorloth

Đội bóng thành Madrid thi đấu thiếu ổn định khi xa nhà

Phong độ sân khách của Atletico tại đấu trường châu Âu tiếp tục là dấu hỏi lớn. Trong 4 chuyến làm khách, họ chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 2. Những con số này cho thấy sự thiếu ổn định khi rời xa Madrid, đặc biệt trong bối cảnh tinh thần đội bóng đang dao động. Đây có thể là cơ hội để đại diện Bỉ tận dụng lợi thế sân nhà nhằm tạo ưu thế trước trận lượt về.

Atletico đón tin vui từ Alvarez

Atletico Madrid vẫn có tin vui khi Julian Alvarez đã nổ súng trở lại, sau khi đã tịt ngòi ở mọi đấu trường từ tận tháng 12/2025. Đại diện Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn về mọi mặt, và 1 chiến thắng sẽ giúp họ dễ toan tính hơn trước trận lượt về.

Đội khách tự tin đấu Club Brugge

Chiến thắng 3-0 trước Marseille ở lượt trận cuối đã giúp Club Brugge giành lấy 1 tấm vé tham dự play-off. Tuy nhiên, Club Brugge sẽ cần phải cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn lặp lại thành tích của mùa 2024/25. Họ đã để lọt đến 17 bàn chỉ sau 8 trận, thành tích thậm chí còn tệ hơn cả những tập thể nằm ngoài top 24.