Hấp dẫn tennis US Open: Draper vượt khó ngày tái xuất, Rybakina thắng hủy diệt

🎾Draper vượt khó ngày tái xuất

Tay vợt số 1 Vương quốc Anh Jack Draper đã đánh bại đối thủ hạng 203 thế giới Federico Agustin Gomez với tỷ số 6-4, 7-5, 6-7 (7-9), 6-2 trong lần trở lại thi đấu đơn đầu tiên kể từ ngày 3/7 vì chấn thương ở cánh tay trái.

Draper vượt qua thử thách đầu tiên đầy khó khăn trước Gomez tại US Open

Draper không đạt phong độ cao nhất nhưng vẫn giành quyền vào vòng hai US Open sau chiến thắng nhọc nhằn. Tay vợt 23 tuổi đã nghỉ thi đấu hơn một tháng kể từ sau khi dừng bước ở vòng hai Wimbledon, và tình trạng thể lực, đặc biệt là cánh tay trái của anh, vẫn là mối lo ngại khi Draper đặt mục tiêu tái lập kỳ tích vào sâu tại US Open năm nay sau khi từng vào tới bán kết năm ngoái.

🌪️Rybakina thắng hủy diệt

Hạt giống số 9 Elena Rybakina đã dạy cho tay vợt 16 tuổi Julieta Pareja, người lần đầu dự Grand Slam, bài học khắc nghiệt. Tay vợt người Kazakhstan nhanh chóng giành chiến thắng 6-3, 6-0 chỉ sau 1 giờ 2 phút thi đấu.

Pareja đã nhập cuộc khá tự tin trong những game đầu tiên, nhưng nhanh chóng bị khuất phục trước nhà vô địch Wimbledon 2022, người đang khát khao lần đầu tiên tiến xa hơn vòng ba US Open.

🌋Madison Keys thua sốc

Madison Keys, hạt giống số 6, đã bất ngờ nói lời chia tay US Open ngay từ vòng đầu tiên sau khi để thua tay vợt người Mexico Renata Zarazua. Đương kim vô địch Australian Open gục ngã sau trận đấu căng thẳng, khi Zarazua giành chiến thắng 6-7 (10/12), 7-6 (7/3), 7-5.

Đang xếp hạng 82 thế giới, Zarazua đã tận dụng triệt để những vấn đề trong khâu giao bóng của Keys để tạo nên chiến thắng ấn tượng. Keys mắc tới 14 lỗi giao bóng kép và để mất break tới 6 lần, qua đó giúp Zarazua giành quyền vào vòng 2, nơi cô sẽ chạm trán Diane Parry (Pháp).