Vì sao nhà vô địch Olympic Carlos Yulo không dự SEA Games 33?

Philippines tới SEA Games 33 với gần 1.200 vận động viên, nhiều nhất lịch sử tham dự đại hội của quốc gia này. Với số lượng vận động viên đông kỷ lục, thể thao Philippines đặt mục tiêu vượt qua thành tích 58 huy chương vàng đạt được cách đây 2 năm tại Campuchia.

Tuy nhiên, ngôi sao Thể dục dụng cụ (TDDC) Carlos Yulo lại không có mặt. Đây là tổn thất lớn cho đoàn thể thao Philippines bởi kể từ kỳ SEA Games đầu tiên tham dự vào năm 2019 đến nay, anh đã giành cả thảy 18 huy chương, với một nửa trong số đó là Vàng. Riêng ở kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam, Carlos Yulo đoạt tới 5 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc. Ngoài ra, anh cũng là một trong không nhiều vận động viên Đông Nam Á đạt đẳng cấp thế giới khi xuất sắc giành 2 huy chương Vàng Olympic 2024.

Theo thông tin của trang Rappler, Carlos Yulo rất quan tâm tới SEA Games 33 và mong muốn lặp lại trải nghiệm thi đấu ở sân chơi khu vực. Tuy nhiên anh quyết định không tham dự để trao cơ hội cho các đồng đội khác, sau khi cân nhắc những thay đổi mà chủ nhà Thái Lan đưa ra.

Carlos Yulo giành cả thảy 18 huy chương, với một nửa trong số đó là Vàng, ở 3 kỳ SEA Games trước.

Theo Chủ tịch Hiệp hội TDDC Philippines (GAP), bà Cynthia Carrion, Ban tổ chức SEA Games 33 quy định các vận động viên TDDC chỉ được phép tranh một huy chương cho mỗi bài thi cá nhân, đồng thời nội dung toàn năng cá nhân và nội dung đồng đội - vốn là một trong những nội dung mạnh nhất của Philippines - bị loại bỏ.

"Chủ nhà Thái Lan nghĩ quá nhiều đến những tấm huy chương mà họ nghĩ sẽ giành được, và bỏ qua khát vọng thi đấu của các vận động viên. Điều đáng buồn nhất là không có nội dung thú vị nhất là đồng đội. Nếu không chúng tôi sẽ có cơ hội lớn để chiến thắng như đã làm tại kỳ SEA Games ở Việt Nam", Chủ tịch GAP nói với Rappler, "Vậy nên Carlos Yulo sẽ không thi đấu. Cậu ấy muốn trao cơ hội chiến thắng cho các đồng đội".

Tuy thiếu Carlos Yulo nhưng đội TDDC Philippines vẫn rất mạnh khi bao gồm Ivan Cruz, chuyên gia nhảy ngựa và ngôi sao Miguel Besana, Justine Ace de Leon ở đội nam, Aleah Finnegan ở đội nữ. Carlos Yulo rất có niềm tin vào những cái tên này khi cho biết "tất cả đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng tận hưởng, tái lập những thành tích từng đạt được ở các kỳ SEA Games trước".