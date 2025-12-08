Sự thật ban tổ chức SEA Games 33 nợ tiền thuê sân, bị chủ đất dọa đóng cửa

Cục Thể thao Thái Lan (SAT) và Đại học Rajabhat Valaya Alongkorn cùng lên tiếng làm sáng tỏ những tin đồn liên quan đến địa điểm thi đấu môn bi sắt (petanque). Mạng xã hội Thái Lan và một số nước trong khu vực lan truyền thông tin rằng Đại học Rajabhat Valaya Alongkorn dọa đóng cửa sân thi đấu thuộc sở hữu của đơn vị này do ban tổ chức SEA Games 33 chưa trả tiền đặt cọc.

Theo tin đồn, Đại học Hoàng gia Thái Lan Rajabhat Valaya Alongkorn đặt thời hạn yêu cầu Cục Thể thao Thái Lan (SAT) phải trả tiền đặt cọc chi phí vận hành mới được sử dụng sân thi đấu môn bi sắt cho SEA Games 33. Thông tin này được cho là bắt nguồn từ phát biểu của lãnh đạo môn bi sắt Thái Lan về việc còn vướng mắc khoản chi phí vận hành khoảng 400.000 - 500.000 baht (hơn 300 triệu đồng).

Sân thi đấu môn bi sắt SEA Games 33.

Tuy nhiên, ông Preecha Lalun, Phó Cục trưởng SAT cho biết cơ quan này sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí sử dụng địa điểm. Việc thanh toán này chưa được thực hiện do còn chờ báo giá chính thức từ đơn vị cho thuê sân để giải ngân theo đúng quy định. Đôi bên thống nhất thời hạn thanh toán là ngày 31/12.

Ngày 5/12, SAT gửi công văn đến Đại học Hoàng gia Thái Lan Rajabhat Valaya Alongkorn đề nghị làm rõ quy trình phối hợp, thủ tục xin sử dụng địa điểm. Kèm theo đó, đơn vị này cũng cam kết thanh toán đúng hẹn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sombat Katsisit, Hiệu trưởng Đại học Rajabhat Valaya Alongkorn xác nhận thông tin trên. Ông nhấn mạnh rằng nhà trường chưa từng yêu cầu nộp tiền đặt cọc trước, không có chính sách ngăn cản hay cấm sử dụng địa điểm, đồng thời sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để hỗ trợ SEA Games một cách tối đa.

Theo Hiệu trưởng, những thông tin được lan truyền đã gây ra sự hiểu nhầm, bởi phía trường đã phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức thi đấu ngay từ đầu và mong muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cùng lúc đó, sân thi đấu trong khuôn viên trường đã hoàn tất việc nâng cấp kết cấu mái che và mặt sân, hiện chỉ còn các thủ tục giấy tờ hành chính để việc sử dụng địa điểm được thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước từ cả hai phía.

Quá trình thuê sân thi đấu môn bi sắt được thực hiện gấp rút do ban tổ chức buộc phải điều chỉnh phương án gần ngày khai mạc. Theo kế hoạch ban đầu, môn thể thao này được tổ chức ở tỉnh Songkhla. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão lụt lịch sử miền nam Thái Lan, ban tổ chức quyết định chuyển địa điểm thi đấu về Pathum Thani.

Việc chuyển địa điểm đột ngột khiến ban tổ chức phải gấp rút chuẩn bị địa điểm mới chỉ trong vài ngày, dẫn đến một số hạng mục ngân sách chưa kịp hoàn tất theo đúng quy trình và gây ra nhiều tin đồn.