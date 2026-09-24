VĐV Việt Nam kiệt sức, phải cấp cứu khi giành huy chương ASIAD 2026

Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc giành HCĐ nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn Rowing với thành tích 7 phút 02 giây 68.

Phạm Thị Bích Ngọc nôn ngay trên thuyền sau khi về đích. Tay chèo Việt Nam đã dốc hết sức lực cho màn đua tranh vì tấm huy chương tại ASIAD 2026.

Cặp VĐV Việt Nam giành HCĐ khi về đích nhanh hơn 3 giây so với bộ đôi Hàn Quốc cán đích thứ 4.

Phạm Thị Bích Ngọc kiệt sức sau khi về đích, trong khi Trần Thị Tú Uyên cũng không còn năng lượng để ăn mừng tấm huy chương ASIAD 2026.

Phạm Thị Bích Ngọc và Trần Thị Tú Uyên chật vật trở về bờ.

Phạm Thị Bích Ngọc được đội ngũ y tế và ban huấn luyện chăm sóc ngay sau khi lên bờ.

Tại ASIAD 2026, các VĐV Rowing Việt Nam đối mặt khó khăn khi lịch thi đấu bất ngờ bị dồn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày do ảnh hưởng của mưa bão.

Phạm Thị Bích Ngọc gần như không thể tự di chuyển sau khi lên bờ.

Phạm Thị Bích Ngọc đã phải vượt qua giới hạn của bản thân khi giành HCĐ môn Rowing tại ASIAD 2026.

Đội ngũ y tế căng bạt khi sơ cứu cho Phạm Thị Bích Ngọc.

Trần Thị Tú Uyên chỉ có mặt một mình trên bục nhận huy chương ASIAD 2026 trong khi Phạm Thi Bích Ngọc được đội ngũ y tế chăm sóc.

Rất may, sau khi được đội ngũ y tế hỗ trợ, Phạm Thị Bích Ngọc đã có thể cùng đồng đội Trần Thị Tú Uyên ăn mừng tấm HCĐ ASIAD 2026.

Đây là tấm huy chương thứ 2 của Rowing Việt Nam tại ASIAD 2026 sau tấm HCĐ nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn của Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông.