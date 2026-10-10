Ronaldo bị Bồ Đào Nha treo giò vì tự ý rời tuyển

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jesus dường như xoay quanh số phút thi đấu của CR7 trong đợt tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha tại các trận đấu Nations League vừa qua. Dù đã lên tiếng xin lỗi trong một thông điệp dài, đồng thời cho rằng bản thân nên bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha trừng phạt, Ronaldo dường như đã phải đối mặt với những hệ quả từ hành động của mình.

Ronaldo chuẩn bị nhận án treo giò từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha

Theo tờ Mirror (Anh), các quy định của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã tự động kích hoạt án treo giò. Hội đồng kỷ luật sẽ quyết định thời hạn án phạt dành cho Ronaldo, có thể kéo dài từ 1 đến 6 tháng.

Nếu án treo giò kéo dài hơn 1 tháng, Ronaldo sẽ bỏ lỡ các trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch và Xứ Wales tại Nations League vào tháng 11 tới. Hội đồng kỷ luật sẽ xem xét mọi yếu tố liên quan, bao gồm cả lời xin lỗi của Ronaldo, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, ESPN cho rằng khả năng Ronaldo chỉ phải nhận án phạt ngắn hạn cao hơn.

Phát biểu hôm 6/9, Ronaldo cho biết: “Tôi cũng nợ các đồng đội ở đội tuyển quốc gia một lời xin lỗi vì đã rời nơi đóng quân. Dù niềm tin vào lời nói của HLV đã bị phá vỡ nghiêm trọng, như những người chứng kiến các cuộc trao đổi này có thể xác nhận, tôi lẽ ra không nên hành động như vậy.

Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi một lần nữa xin lỗi người dân Bồ Đào Nha, nhưng đối với tôi, việc một người không giữ lời hứa có ý nghĩa rất lớn. Tôi cảm thấy rằng kể từ thời điểm đó, việc tiếp tục ở lại chỉ gây tổn hại cho tập thể. Vì vậy, tôi đã làm điều mà mình luôn tuyên bố sẽ làm nếu cảm thấy bản thân không còn hữu ích: thu dọn hành lý và rời đi.

Hành động này của tôi phải được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xem xét và trừng phạt. Tôi hiểu rằng án phạt không nên có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào. Tôi không phải một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng, và điều đó khiến hành vi của tôi trở thành tình tiết tăng nặng. Tôi đã xin lỗi, nhưng tôi hiểu rằng hành động phải đi kèm với hậu quả. Bất kỳ ai gắn bó với bóng đá như tôi đều biết rằng, bất kể vị thế của mỗi người ra sao, các quy định vẫn áp dụng như nhau đối với tất cả”.

HLV Jesus cũng lên tiếng sau sự việc. Ông cho biết: “Tôi đã đọc tuyên bố đó và giờ tôi sẽ tiếp tục làm những gì mình vẫn làm hằng ngày. Tôi sẽ đến liên đoàn để làm việc và suy nghĩ về đội bóng”.

Tính đến nay, Ronaldo đã có 234 lần ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha kể từ khi ra mắt vào năm 2003. Trong khoảng thời gian đó, anh ghi được 146 bàn thắng, một kỷ lục.