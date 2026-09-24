Tranh cãi đấu kiếm ASIAD 2026: VĐV Singapore bật khóc, nói mất vé đi tiếp vì trọng tài

VĐV Singapore bật khóc, nói mất vé đi tiếp vì trọng tài

Kiếm thủ Amita Berthier, người từng hai lần tham dự Olympic, đã dừng bước ở vòng 16 ngày 23/9. Kiếm thủ nội dung foil này đứng thứ 2 trong số 6 VĐV tại bảng 2 với 4 chiến thắng sau 5 trận.

Sau đó, Amita Berthier được miễn thi đấu vòng 32 và vào thẳng vòng 16, nơi cô để thua Polina Volobueva của Uzbekistan với tỷ số 14-15 trong một trận đấu gây tranh cãi. Amita Berthier nhiều lần phản ứng trong trận khi trọng tài quyết định trao điểm cho đối thủ.

Kiếm thủ người Singapore - Amita Berthier. Ảnh: Straitstimes.

Amita Berthier bật khóc tại khu vực phỏng vấn sau trận. Cô chia sẻ: “Tôi thực sự, thực sự thất vọng lúc này vì tôi cảm thấy mình có trạng thái tốt và rất có động lực. Tôi biết hôm nay mình có cơ hội giành huy chương khá lớn. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra như vậy và hôm nay không phải ngày của tôi”.

Về sự bức xúc đối với trọng tài, Amita Berthier giải thích: “Tôi nghĩ khi tôi đang dẫn 12-8, cô ấy đã điều chỉnh cách thi đấu... có lẽ tôi nhận ra điều đó hơi muộn. Nhưng tôi không nghĩ đó là lý do khiến tôi thua”.

“Thành thật mà nói, tôi chịu trách nhiệm cho những thất bại của mình và tôi chỉ thực sự thất vọng vì trong trận đấu này, tôi gần như không thể làm gì nhiều hơn, bởi kết quả cuối cùng nằm trong tay trọng tài. Tôi thực sự thất vọng về ông ấy vì tôi từng thấy ông ấy điều hành các giải đấu cấp thế giới và ông ấy thực sự rất tốt. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng một sai lầm khiến tôi ít nhất không thể đi tiếp vào vòng sau khiến tôi mất khá nhiều sự tôn trọng dành cho ông ấy”.