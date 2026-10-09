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Đỉnh cao tennis Thượng Hải Masters: Djokovic thị uy Hurkacz, Zverev đấu sao chủ nhà

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Novak Djokovic

Djokovic và Zverev được đánh giá cao ở vòng 2 Thượng Hải Masters, nhưng Hurkacz và Wu đều có những lợi thế riêng, hứa hẹn tạo nên các cuộc đối đầu đáng chú ý trên sân cứng.

  

Novak Djokovic - Hubert Hurkacz: Khoảng 17h, 9/10 (Vòng 2 Thượng Hải Masters) 

Djokovic chạm trán Hurkacz là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa tay vợt số 8 thế giới và cựu số 6 thế giới, đồng thời là màn so tài giữa nhà vô địch Bắc Kinh và người từng đăng quang tại Thượng Hải năm 2023.

Djokovic đang có sự tự tin cao sau khi giành danh hiệu thứ 7 tại China Open&nbsp;

Djokovic đang có sự tự tin cao sau khi giành danh hiệu thứ 7 tại China Open 

Djokovic bước vào trận đấu với phong độ cực cao. Tay vợt Serbia vừa đánh bại Alex De Minaur trong trận chung kết Bắc Kinh mà tay vợt Úc phải bỏ cuộc và Nole giành ATP thứ 102, sau khi lần lượt vượt qua Nuno Borges, Bu Yunchaokete và Alexander Zverev. Đáng chú ý, Djokovic đang sở hữu thành tích đối đầu tuyệt đối trước Hurkacz với 8 chiến thắng sau 8 lần gặp nhau. Tuy nhiên, không ít cuộc đấu trong số đó diễn ra rất sít sao, đặc biệt khi Hurkacz phát huy được khả năng giao bóng.

Ở bên kia lưới, Hurkacz vừa có màn khởi đầu ấn tượng tại Thượng Hải khi tung tới 19 cú ace và đánh bại James Duckworth 6-3, 7-6(4) chỉ sau 81 phút. Nhà vô địch Thượng Hải 2023 đang có dấu hiệu trở lại mạnh mẽ sau khi vào chung kết Chengdu và tiến tới bán kết Bắc Kinh. Sau khi phải bỏ cuộc ở trận bán kết gặp De Minaur vì vấn đề ở cơ khép, Hurkacz cho biết tình trạng thể lực đã tốt hơn đáng kể.

Điểm mấu chốt của trận đấu nằm ở khả năng Hurkacz giữ được tỷ lệ giao bóng một cao và kéo Djokovic vào những loạt tie-break. Dù vậy, Djokovic đang có sự ổn định vượt trội ở các pha bóng bền, khả năng trả giao bóng và kinh nghiệm xử lý những thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng Hurkacz 2-0.

Alexander Zverev - Yibing Wu: Khoảng 12h30, 9/10 (Vòng 2 Thượng Hải Masters) 

Zverev sẽ chạm trán Wu, Đây là màn so tài giữa tay vợt số 2 thế giới và một trong những đại diện đáng chú ý của quần vợt Trung Quốc, với khoảng cách lớn về thứ hạng nhưng không thiếu yếu tố khó lường trên mặt sân cứng.

Zverev có đẳng cấp cao hơn nhiều so với tay vợt chủ nhà Wu

Zverev có đẳng cấp cao hơn nhiều so với tay vợt chủ nhà Wu

Zverev bước vào trận đấu với vị thế ứng viên hàng đầu. Tay vợt người Đức đang có mùa giải 2026 ấn tượng với 58 chiến thắng sau 73 trận, giành 2 danh hiệu Grand Slam. Với chiều cao 1m98, Zverev đặc biệt nguy hiểm ở những game giao bóng, đồng thời có khả năng đánh bóng nặng từ cuối sân và duy trì áp lực trong các pha bóng dài. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ là chìa khóa giúp anh hạn chế những thời điểm bùng nổ của Wu.

Bên kia lưới, Wu hiện đứng số 113 thế giới và nhận suất đặc cách tại Thượng Hải. Tay vợt 26 tuổi từng vươn lên hạng 54 ATP, đồng thời đã có một danh hiệu ATP trong sự nghiệp. Wu sở hữu lối chơi khá trực diện, đặc biệt có khả năng tạo sức nặng bằng những cú đánh từ hai biên. Lợi thế sân nhà có thể giúp anh thi đấu tự tin hơn, nhất là ở những game giao bóng đầu trận.

Hai tay vợt mới gặp nhau một lần trước đây, tại tứ kết Geneva 2023, nhưng Zverev phải bỏ cuộc khi trận đấu mới diễn ra. Vì thế, cuộc đối đầu tại Thượng Hải sẽ là lần đầu tiên họ thực sự có cơ hội chơi trọn vẹn một trận đấu.

Nếu Zverev duy trì được tỷ lệ giao bóng một cao và buộc Wu phải phòng thủ liên tục, tay vợt người Đức nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận. Wu có thể tạo ra những khoảnh khắc đáng chú ý nhờ sức mạnh và sự cổ vũ của khán giả nhà, nhưng Zverev vẫn được đánh giá cao hơn rõ rệt về độ ổn định.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng Wu 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 9/10

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 1000 - Thượng Hải Masters - đơn nam - vòng 2

Thứ sáu, 09/10/2026

11:00

Arthur Gea

Ugo Humbert

On Sports

11:00

Rei Sakamoto

Andrey Rublev

On Sports

11:00

Ben Shelton

Daniel Altmaier

On Sports

11:00

Adrian Mannarino

Flavio Cobolli

On Sports

12:30

Alexander Zverev

Yibing Wu

On Sports

12:30

Quentin Halys

Alexander Blockx

On Sports

12:30

Yannick Hanfmann

Frances Tiafoe

On Sports

12:30

Matteo Berrettini

Brandon Nakashima

On Sports

14:00

Alejandro Davidovich Fokina

Jenson Brooksby

On Sports

14:00

Alex de Minaur

Alex Molcan

On Sports

14:00

Karen Khachanov

Arthur Fery

On Sports

15:30

Francisco Cerundolo

Roman Safiullin

On Sports

15:30

Miomir Kecmanovic

Jakub Mensik

On Sports

15:30

Alexander Bublik

Tomas Machac

On Sports

17:00

Novak Djokovic

Hubert Hurkacz

On Sports

18:30

Yi Zhou

Lorenzo Musetti

On Sports

Tennis WTA 1000 - China Open – đơn nữ - tứ kết

Thứ sáu, 09/10/2026

14:00

Qinwen Zheng

Elina Svitolina

18:00

Elise Mertens

Iga Swiatek

8

Liverpool - Man City 11.10

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Liverpool
Man City
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Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
Djokovic - Alcaraz rực lửa đại chiến cuối mùa, Zverev ung dung "tọa sơn quan hổ đấu"
Djokovic - Alcaraz rực lửa đại chiến cuối mùa, Zverev ung dung "tọa sơn quan hổ đấu"

Sinner nghỉ hết mùa vì chấn thương giúp Zverev chắc ngôi số 1 cuối năm, trong khi Djokovic và Alcaraz đứng trước cơ hội tăng tốc, tạo nên cuộc đua...

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 23:33 PM (GMT+7)
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